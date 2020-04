Coronavirus: Das diesjährige Blue Balls ist abgesagt Das Festival fällt dem Coronavirus zum Opfer. Damit tangiert dieser nur auch Veranstaltungen im Juli. Arno Renggli 16.04.2020, 19.56 Uhr

James Blunt wäre wohl einer der Höhepunkte des Blue Balls geworden. Doch dieses Jahr wird nichts mehr draus. Bild: PD

In all den letzten Wochen mit vielen Absagen von Kulturveranstaltungen wirkten die Mitteilungen des Blue Balls Festival immer wie kleine Lichter am Ende des Tunnels: Regelmässig wurden neue Acts bekannt gegeben, zuletzt etwa die Superstars James Blunt und Emeli Sandé. Das Blue Balls stand für die Hoffnung, dass im Juli, ab der zweiten Jahreshälfte, vielleicht wieder so etwas wie Normalität eintreten würde. Doch nun musste auch das Blue Balls für dieses Jahr die Segel streichen, gestern Abend kam die Absage.