Biografien Wollten Sie auch schon mal das eigene Leben in Form eines Buches erzählen? Drei Menschen von hier haben es getan Edition Unik hilft Menschen, die ein autobiografisches Buch schreiben wollen. Drei von ihnen sagen, wie das ist. Und einer von Ihnen ist sogar ziemlich bekannt. Arno Renggli Jetzt kommentieren 03.01.2022, 15.00 Uhr

Hanny Wigger (95), hier vor selbstgemalten Matterhorn-Bildern, berichtet in ihrem Buch von einer Kindheit mit wenig Liebe und umso mehr Härte und Kontrolle. Bild: PD

Man hat den Eindruck, diese Geschichte muss sich vor Jahrhunderten abgespielt haben. In Wahrheit ist es keine 100 Jahre her. Hanny Wigger, geboren 1926 im Kanton Luzern, erzählt von ihrer Kindheit und Jugend. Es sind schockierende Erinnerungen an eine Familie, wo die Kinder von ihren Eltern in erster Linie Lieblosigkeit und totale Kontrolle erlebten. Hintergründe waren Armut und religiöser Fanatismus. «Mein Vater hatte zwei Gesichter», sagt Hanny Wigger heute: «Nach aussen war er der joviale, engagierte Milchverkäufer. Doch was zu Hause geschah, interessiert ihn nicht.»

Dort hatte die Mutter das Sagen, litten die Kinder unter emotionaler Härte und Hunger, mussten arbeiten «wie Sklaven». Und täglich ging es in die Kirche. «Meine Mutter log uns an», sagte Hanny Wigger. «Mit Drohungen, Gott würde uns in die Hölle schicken, unterdrückte sie alles, was Freiheit bedeutet hätte.» An diesem System der Angst wirkten viele mit, an vorderster Front auch Geistliche.

Familiäre Eskalation wegen eines Stücks Brot

Die Armut trug bei, menschliche Beziehungen zu zerrütten. Hanny Wigger erinnert sich an eine Episode: «Wir hatten immer Hunger. In der Schule wurde mir regelmässig um 11 Uhr schwarz vor Augen. Einmal stahl ich zu Hause ein Stück Brot, um es in die Schule mitzunehmen. Als ich es essen wollte, sah mich meine Schwester. Und da ich ihr nichts abgeben wollte, verpetzte sie mich zu Hause bei meiner Mutter. Das war sehr schlimm.»

Hanny rebellierte: «Ich wurde in die falsche Zeit und in die falsche Familie geboren.» Doch immer wieder scheiterten ihre Ausbruchsversuche, auch als es im Jugendalter um erste Liebe ging. Erst, als sie mit der Familie brach und als Nanny nach England ging, fand sie Freiheit und etwas familiäre Geborgenheit.

Rückblickend kann sie nachvollziehen, weshalb ihre Mutter so hart war: «Eigentlich sehr intelligent, wurde sie selber Opfer eines Gesellschaftssystems, das ihr Potenzial unterdrückte. So flüchtete sie in eine fanatische Religiosität.» Die generationenübergreifenden Fehler wollte Hanny Wigger auf keinen Fall weitergeben, als sie selber Mutter wurde: «Meine Kinder habe ich in möglichst grosser Freiheit erzogen. Und ohne Religion.» Damit hatte sie schon früh abgeschlossen; und das bis heute.

Hanny Wigger hat ihre Erinnerungen mit Hilfe ihres Sohnes und Edition Unik (siehe Box) als Buch publiziert. Entstanden ist ein berührendes und mitunter schockierendes Zeitdokument.

– Hanny Wiggers Buch ist via brasi.franco@bluewin.ch für 45 Franken plus Porto erhältlich. Hier können Sie drei Kapitel davon lesen.

Leidvolle Suche nach Krankheitsursachen

Sonja Casutt alias Mary Rose W. Bild: Maria Schmid

Während dieses vor allem über Kindheit und Jugend berichtet, setzt die Luzernerin Sonja Casutt (59) in ihrer Biografie einen anderen Fokus: Sie erzählt, wie sie seit dem 17. Lebensjahr von Krampfanfällen geplagt wurde und erst drei Jahrzehnte später, nach einer Odyssee zwischen Ärzten und Spitälern, auch nach Zwangseinweisungen in die Psychiatrie, eine plausible Diagnose erhielt: Frühkindliche Traumata sind für ihre Beschwerden verantwortlich, eine Traumatherapie hilft ihr bis heute. Dass sie ihren Weg in einem Buch festgehalten, ist ein Teil ihrer Verarbeitung: «Und ich möchte anderen Menschen Strategien aufzeigen, wie man mit einer seltenen Krankheit umgehen kann.»

– Das Buch «Warum» von Sonja Casutt, unter dem Pseudonym Mary Rose W. publiziert, ist auf Books on Demand im Handel.

Alles, worüber Menschen in Streit geraten können

Hanspeter Herger. Bild: PD

Wenig Persönliches, dafür umso mehr Berufliches, erzählt Hanspeter Herger, der diesen Monat als Friedensrichter der Stadt Luzern zurücktritt. Seine Erinnerungen, ebenfalls mit Edition Unik entstanden, zeigen: Es gibt nichts, worüber Menschen nicht in Streit geraten können. «Aber es lassen sich fast immer Lösungen finden, wenn es gelingt, die Betroffenen auf eine sachliche Ebene zurückzuholen. Und zu überzeugen, dass eine Beilegung des Konfliktes im Interesse aller ist», sagt Hanspeter Herger. Die Episoden, die er aus rund 2000 von ihm geführten Schlichtungen ausgesucht hat, reichen von Zoff unter Nachbarn, Erbstreitigkeiten, abgebrochenen Liebesbeziehungen, Pfusch am Bau bis zu vermeintlichen Ricardo-Schnäppchen. Das ist, lakonisch erzählt, äusserst unterhaltsam. Und lehrreich. Schliesslich lernt man ja aus den Fehlern anderer am schmerzlosesten.

– «Beim Friedensrichter staunen und schmunzeln» von Hanspeter Herger ist diesen Monat im Utzverlag erschienen.

Edition Unik 2015 gegründet, hilft die Schreibplattform Edition Unik Menschen beim Verfassen biografischer Texte. Das nicht kommerzielle Kulturprojekt begleitet Autorinnen und Autoren im Schreib­prozess bis zum fertigen Produkt. So entstehen jährlich rund 100 Bücher. Die Teilnahme kostet Fr. 550.–. Infos: www.edition-unik.ch. (are)