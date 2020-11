Tatjana Erpen und ihr «Condition Report» bei den Hilfiker Kunstprojekten:

Das eigene Leben und das grosse Ganze In der Galerie Hilfiker «schreibt» die Künstlerin Tatjana Erpen Zustandsprotokolle ihres Daseins. Eine persönliche Reflexion mit Demut. Susanne Holz 12.11.2020, 19.10 Uhr

Die Leinwand, die aufs eigene Leben blicken lässt, und eine Reminiszenz an den toten Hasen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 11. November 2020)

«Condition Report». In der Welt der Kunst steht dieser Begriff für ein Zustandsprotokoll, das Spuren und Schäden an Kunstwerken beschreibt. Veränderungen wurden erfasst und dokumentiert. Die Luzerner Künstlerin Tatjana Erpen, geboren 1980 im Aargau und auch ausgebildete Fotografin, sucht in ihrer Ausstellung in der Galerie Hilfiker unter dem Titel «Condition Report» nach Zustandsprotokollen ihres Lebens. Erpens ausgestellte Arbeiten sind Momentaufnahmen ihres Alltags – und dann doch so viel mehr. Mittels Medien wie Video, Bild und Objekt spürt die Künstlerin Zuständen und deren jeweiligen Geschichten und Vorgeschichten nach.