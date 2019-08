Jazz Festival Willisau: Das einheimische Jazz-Schaffen bekommt eine Bühne

Willisau blickt auf eine lange Tradition mit afrikanisch-amerikanischen Musikern und Bands zurück, die mit ihrem Puls und Freigeist dem Festival immer wieder seinen Herzschlag gaben. Irreversible Entanglements heisst eine aktuelle US-Formation, in der sich Free Jazz und die politisch ­geprägte Poesie der Spoken- Word-Künstlerin Camea Ayewa vermischen. Rassismus und Unterdrückung der schwarzen Bevölkerung sind der Zündstoff, der diese Musik aus Basspulsen und hymnischen Melodien befeuert.

Mit Hip-Hop aufgewachsen

In geradezu klassischer Tradition des schwarzen Jazz steht das Quartett Still Dreaming des Saxofonisten Joshua Redman. Die mit wunderbaren Melodielinien verlinkte Musik bezieht sich auf das 1970er-Quartett Old and New ­Dreams, in dem Redmans Vater Dewey Redman und die Mitglieder von Ornette Colemans legendärere Atlantic-Band mitwirkten. So ist auch Still Dreaming ein feines und weiterentwickeltes Destillat aus dem musikalischen Geist von Ornette Coleman. Am Puls der Zeit musiziert der Schlagzeuger Makaya McCraven. Er gehört in die Liga jener Musiker wie Robert Glasper oder Kamasi Washington, die mit Hip-Hop, R ’n’ B und elektronischen Produktionsweisen aufgewachsen sind und sie wie selbstverständlich in ihre Konzepte von Jazz-Harmonik und Improvisation einbeziehen. Das Musikverständnis von McCraven ist Durchlässigkeit; auch kulturell und global werden Grenzen geöffnet und Möglichkeiten des Austausches willkommen geheissen. Seine Musik erschöpft sich weniger in blanker Virtuosität oder hyperkomplexen Tracks, sie ist vielmehr von Stimmungen und Vibes durchrauscht.

Elementar und beseelt

Abgeschlossen wird das Jazz Festival Willisau mit James Brandon Lewis (Tenorsaxofon) und Chad Taylor (Schlagzeug). Ein Duo – aber was für eines. Es macht deutlich, dass die spirituelle Kraft eines John Coltrane über Jahrzehnte weiterwirkt. Brandon Lewis ist ein rauer und elementarer Bläser und Chad Taylor dessen kongenialer Begleiter und Impulsgeber. In dieser Musik steckt sehr viel, was den Jazz zeitlos macht – weil sie auch die Seele berührt. (pb)

Mi, 28. August, bis So, 1. September 2019. Infos und Vorverkauf unter www.jazzfestivalwillisau.ch.