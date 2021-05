Kunst Eine Ausstellung in Luzern zum Frausein in all seinen Facetten: Von (M)amazonen und sonstigen starken Personen «Wonder Woman». Künstlerin Pat Treyer blickt mit Liebe, Verstand und Witz auf das Zeitalter der Superheldinnen. Susanne Holz 05.05.2021, 17.57 Uhr

Pat Treyer und ihr Werk «Wonder Woman» in der Galerie Vitrine in Luzern. (Acryl auf Leinwand) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021) Künsterlin Pat Treyer zwischen ihren Werken «Ofen, Brüste, Haus und Frau» und «Mann mit Flügeln». (Acryl auf Leinwand) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021) Links: «Mann mit Flügeln», rechts: «Wonder Woman». (Acryl auf Leinwand) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021) Links: «Villa Martha», rechts: «Zweikopf». (Acryl auf Leinwand) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021) «Villa Martha». (Acryl auf Leinwand) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021) «Mutterhaus». (Acryl auf Leinwand) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021) Links: «Frau die kommt», rechts: «Villa Martha». (Acryl auf Leinwand) Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021)

Die Luzerner Künstlerin Pat Treyer interessieren Befindlichkeiten, Zustände und die Frage, wo sich ein jeder Mensch verortet. «Heimat, was ist das?», fragt sich Pat Treyer. «Ist das ein Mensch, ein Ort, man selber?» Oder auch, eine sehr zeitgemässe Frage:

«Wie verortet man sich in seinem Geschlecht?»

All diese Fragen finde sie sehr spannend, so die 64-jährige Künstlerin und Mutter von vier Kindern, die vergangenen November den am höchst dotierten Werkbeitrag des Kantons Luzern in der Kategorie «Freie Kunst» erhielt.

Performance Art von Claudia Bucher Mit Fotos von Rob Nienburg Die aktuelle Ausstellung in der «Vitrine» beinhaltet auch Performance Art von Claudia Bucher. Claudia Bucher erforscht als Performerin Brüche und wird zur sich wandelnden Skulptur. Ihre Performance findet entweder am 15.5. oder am 12.6. oder am 3.7. 2021 statt. Info über die Website (www.galerie-vitrine.ch). Von Rob Nienburg liegen zudem zahlreiche Fotos zu Performances von Claudia Bucher im Schaufenster aus.

Anschliessend waren zwei ihrer Werke für knapp zwei Wochen im Kunstmuseum Luzern in der Ausstellung «Zentral! 2020» zu sehen – bis das Museum am 22. Dezember coronabedingt wieder schliessen musste. Galeristin Evelyne Walker zeigt diese Werke nun zusammen mit aktuellen Acrylbildern Pat Treyers. Evelyne Walker beschreibt Pat Treyer als eine Künstlerin, welche die Malerei nicht nur ausübe, sondern lebe – «wie kaum eine andere».

Die Luzerner Künstlerin Pat Treyer und ihr Werk «Wonder Woman». Wie soll sie sein, die Superfrau? Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 4. Mai 2021)

Ein feines Wortspiel zur Weiblichkeit

«Feemale», so ist die Ausstellung in der Galerie Vitrine betitelt. Female für weiblich – und eine Fee und das Wort malen stecken auch noch drin in diesem feinen Wortspiel. So stellt sich Pat Treyer denn auch mit ihrem aktuellen Werk «Wonder Woman» die Frage, wie die neuen Superfrauen nun aussehen sollen... Betrachtet man das in Acrylfarben gemalte Bild im unverwechselbaren Stil der verspielt-intellektuellen Künstlerin, so blickt man in das Gesicht eines Kindes und auf den Körper einer älteren Frau.

Im Zweifel für den Zweifel

Sie habe inzwischen schon einige Erfahrungen sammeln können – als Frau, als Mutter, so erklärt Pat Treyer mit Humor. Die Künstlerin, die gerne zweifelt und eigentlich nie richtig zufrieden ist mit einem Werk, hinterfragt auch das Frausein in all seinen Facetten. Mutterschaft, Erotik, Beruf... Im Bild «Zweikopf» spricht Treyer nicht zuletzt den Spagat der modernen «(M)amazone» an: «Zwei Kämpfe, die man führt.» Bei all den Gefechten als Superfrau dürfen Humor und Originalität nicht fehlen. Im Werk «Mutterhaus» wird eine weibliche Brust zur Tür, beim «Haus am Strand» ist es ein Penis, der ins Zuhause führt.

Pat Treyer in der Galerie Vitrine, Stiftstrasse 4, Luzern: «Feemale». Bis zum 3. Juli 2021. Geöffnet jeweils Do und Fr von 14 bis 18.30 Uhr sowie an den Samstagen von 12 bis 16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch