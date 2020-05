Interview Das Luzerner Theater erarbeitet Coronaversionen für die neue Spielzeit Das lange erwartete Schutzkonzept für Theater und Konzerte liegt im Entwurf vor. Intendant Benedikt von Peter sagt, wie das Luzerner Theater danach seine nächste Spielzeit ausrichtet. Urs Mattenberger 16.05.2020, 05.00 Uhr

Intendant Benedikt von Peter wahrt auch im Gespräch in seinem Büro den Zwei-Meter-Abstand: «Einen Coronafall im Luzerner Theater könnten wir uns auf keinen Fall leisten.» Bild: Boris Bürgisser (13. Mai 2020)

Das Luzerner Theater hat den Spielplan 2020/21 noch nicht publiziert. Wird man nach dem jetzt vorliegenden Entwurf eines Coronaschutzkonzepts für Bühnen überhaupt Theater machen können?

Benedikt von Peter: Ja, auf jeden Fall. Wir stellen unseren Spielplan, so wie wir ihn seit zwei Jahren geplant haben, am 15. Juni vor. Da gibt es kaum Änderungen, ausser dass wir einzelne Produktionen wie «Frankenstein», «Maria de Buenos Aires» oder «Tanz 32: I Am Who I Am Who I Am» in anderer Form nachholen. Wir haben das Schutzkonzept abgewartet, das aus meiner Sicht eine grossartige Leistung ist. Jetzt zeigt sich: Hygiene- und Abstandsregeln lassen sich in Werkstätten und Proben wahrscheinlich umsetzen. Wir sind gerade mit den Konzepten stark beschäftigt und versuchen, sie auf unseren Betrieb zu adaptieren.

Küssen ist nach dem Schutzkonzept auf der Bühne nicht mehr erlaubt. Erwartet uns eine Art distanzierte Coronaästhetik?

Distanziert darf Theater auch in dieser Form auf keinen Fall sein! Aber auf die Inszenierungen haben die Schutzbestimmungen tatsächlich einen Einfluss. Wir klären jetzt für jede Produktion ab, wie man mit den Abstandsregeln sinnvoll umgehen kann. Deshalb haben wir gerade angefangen, für einzelne Produktionen Coronaversionen zu entwickeln.

Ihre «Traviata»-Inszenierung mit der Protagonistin allein auf der Bühne würde die Anforderungen perfekt erfüllen. Braucht es jetzt reihenweise solche Konzepte?

Ja, das ist ein Beispiel für Lösungen, wie wir sie suchen – abgesehen davon, dass bei der «Traviata» das Orchester hinter der Bühne problematisch wäre. Im Schauspiel fällt dieses Problem weg, dafür sind Schauspieler mehr darauf angewiesen, dass sie in die Nähe gehen. Und wir müssen nach Versionen für Bühnenbilder suchen, die man in vernünftiger Zeit auf- und abbauen kann. Die Welt ist ein Krankenhaus!

Können Sie Beispiele für solche Coronaversionen nennen?

Am schwierigsten zu realisieren sind grosse Produktionen wie Opern, bei denen mit dem Chor und Orchester zwei Kollektive involviert sind. Deshalb haben wir für eine Oper im Spielplan eine überraschende Kammerversion parat und untersuchen, welche Chorpassagen man auch nur summen kann.

Küssen ist nicht mehr erlaubt Schutzkonzept Das Coronaschutzkonzept für Theater-, Konzert- und Veranstaltungsbetriebe liegt als Entwurf vor – allerdings erst der erste Teil, der die Wiederaufnahme des Betriebs bis und mit Proben betrifft. Die Bestimmungen für Aufführungen mit Publikum folgen demnächst. Für alle Backstagebereiche werden Hygienemassnahmen und Sicherheitsabstände definiert. Generell gilt die Abstandsregel von zwei Metern. Die Zahl der zugelassenen Personen wird für jeden Bereich definiert, die Referenzwerte reichen von 4m2 (Künstlergarderobe, Maske) bis 10m2 pro Person (Werkstätten). Kann der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden, sind Hygienemasken Pflicht, wenn der Kontakt länger als fünf Minuten dauert. Beim Bühnenaufbau sind Ansammlungen bis zu fünf Personen erlaubt. Noch konkreter sind die Bestimmungen für die Proben. Hier sind «körpernahe Szenen» und «Handlungen wie Küssen oder Körperkontakte im Gesicht nicht möglich». Die Abstandsregel von 2 Metern gilt bei Schauspielproben auch bei «normalem Sprechen», bei «exzessivem Sprechen» muss der Abstand in Sprechrichtung zur nächsten Person drei bis fünf Meter betragen. Bei Orchesterproben gelten als Referenzwerte 4 m2 pro Person für Streicher und 10 m2 für Bläser. Für Bläser und Sänger gilt ein Abstand von 3 bis 5 Metern zur nächsten Person in Blas- und Gesangsrichtung. Ein wichtiger Punkt ist die Bildung von «festen Teams» wie Ensembles. Deren Mitglieder können von Regeln abweichen, wenn sich die Zusammenarbeit auf das Team beschränkt. Das würde ermöglichen, allfällige Ansteckungen nachzuverfolgen und durch eine Gruppenquarantäne einzudämmen. (mat)

Führt das zu neuen Formaten, von denen jetzt alle reden?

Ja, wir haben auch für die Box einen Plan B vorbereitet. Eine Idee ist, dass das Publikum in zwei Räumen sitzt. In der Box gibt es eine Hörspielversion der Liveproduktion im Theater, in der Pause wechseln die Zuschauer den Raum. Zudem möchten wir die Onlineerfahrungen, die wir jetzt sammeln, weiterentwickeln. Ein Experiment machen wir diesen Mai mit einem Tänzer auf der Bühne und verschiedenen Kameras, die die Guckkastenoptik multiperspektivisch auflösen. Für alternative Konzepte geeignet ist das «Globe»-Theater, mit dem wir die Spielzeit beginnen.

Das Schutzkonzept verlangt im Prinzip zwei Meter Abstand. Falls dieser auch für das Publikum gelten würde, wären Konzerte im KKL unmöglich, sagen Veranstalter. Gilt das auch für das Theater?

Ja, die Theater in der Schweiz gehen davon aus, dass ihr Haus etwa zur Hälfte voll sein müsste – mit Publikum unter 50 Prozent macht Theater finanziell keinen Sinn und auch keinen Spass. Mit zwei Metern Abstand zwischen Zuschauern und Zuschauergruppen könnte man das nicht erreichen.

Das Schutzkonzept lässt Backstage geringere Abstände zu, wenn Schutzmasken getragen werden. Könnte das eine Lösung auch für den Zuschauerbereich sein?

Da will ich mich nicht festlegen. Jetzt wo die Wirtschaft wieder hochgefahren wird und Nordrhein-Westfalen Ende Mai die Theater öffnet, wird man wichtige Erfahrungen sammeln, was die Auswirkung auf die Kurve anbelangt. Wir werden auch lernen, mit Unsicherheiten und Ängsten umzugehen und sie abzubauen. Bis unsere Saison startet, bleibt dafür noch viel Zeit. Entscheidend ist jetzt, ob Bern unser Schutzkonzept bewilligt. Davon gehen wir aus. Die Probleme, die sich bei uns in der Maske oder in den Werkstätten stellen, sind ja dieselben wie in Coiffeursalons oder in einer Schreinerei. Der Erfahrungsaustausch über alle Branchen hinweg wird den Prozess schrittweise einfacher machen. Und irgendwann hat man das Wissen dann auch zusammen.

In der nächsten Spielzeit sind Sie– als Doppelintendant in Basel und Luzern – operativ nur noch am Theater Basel tätig. Wird dieser Übergang durch Corona erschwert?

Jetzt nach Basel zu wechseln, bedeutet einen unglaublichen Kaltstart. Weil auch da der Betrieb runtergefahren wurde und es unzählige Hypothesen und Fragen gibt, die nach Entscheidungen und einer klaren Führung verlangen. Das gleich in zwei Häusern zu machen, ist ein Kraftakt. Aber die kommende Spielzeit in Luzern ist bis im Sommer aufgegleist. Und die drei Spartenleiterinnen haben ja ihre Sparten mit Power und viel Engagement super im Griff. Aber klar, zu den Premieren komme ich jeweils nach Luzern. Aus einer so stillen Stadt wegzuziehen, ist ja eigentlich Wahnsinn. Obwohl ich mich auf Basel freue, tut das schon auch weh.