Corona-Schutzmassnahmen: So rüstet sich das Luzerner Theater für die neue Saison – ein Rundgang Mit «Beethoven Nine!» wird erstmals zu Coronazeiten der umgebaute Hauptsaal «Globe» im Luzerner Theater genutzt. Wie steht es vor Beginn der neuen Spielzeit um die Schutzmassnahmen im Haus, in der Box und auf dem Theaterplatz? Ein kleiner Rundgang. Stefan Welzel 28.08.2020, 05.00 Uhr

Sicht auf den zum «Globe» umgebauten Theatersaal. Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. August 2020)

Der Start in die Kultursaison 2020/21 steht unmittelbar bevor oder hat mancherorts schon begonnen. Mit diesem werden schweizweit unterschiedlichste Corona-Schutzkonzepte umgesetzt. In St.Gallen zum Beispiel wird das Theater sämtliche Sitzplätze verkaufen, dafür müssen alle Besucher während der Vorstellung verpflichtend eine Maske tragen. Wie das Luzerner Theater die kommende Spielzeit unter Corona-Schutzbedingungen bestreiten will und welche Auswirkungen das hat, darüber informiert der Technische Direktor des Hauses Peter Klemm.

Heute Abend wird in der erweiterten Box auf dem Theaterplatz eine besondere Adaption von Beethovens neunter Sinfonie zu sehen und hören sein. Dabei sein kann, wer sich frühzeitig ein Ticket gesichert und aufgrund des Contact-Tracings auch seine persönlichen Daten im Voraus angegeben hat. Das ist und bleibt die neue Realität, an die sich alle Kulturfreunde gewöhnen müssen.

Veranstaltungen werden auch vor dem Theater durchgeführt. Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. August 2020)

Besucherkapazität um rund ein Drittel reduziert

Lediglich 100 Personen werden somit heute und am Sonntag – so setzt es die spezielle Corona-Sektorenregelung fest – jeweils mit Abstand und in Gruppen unterteilt in den Genuss dieser Produktion kommen. «Bereits bei den vor einigen Tagen gezeigten Aufführungen von María de Buenos Aires am selben Ort konnten wir feststellen, dass sich das Publikum verständnisvoll und diszipliniert gezeigt hat», sagt Peter Klemm während eines kleinen Rundgangs. Und auf diese Disziplin setzt man im Luzerner Theater auch in Zukunft, wenn die Zuschauer wieder in geschlossenen Räumen zu Gast sein werden. Das Haus hat ein Konzept auf die Beine gestellt, welches auf demjenigen des gesamtschweizerischen Branchenverbandes aufbaut. «Und natürlich sind wir stets in Kontakt mit dem Kantonsarzt und lassen uns beraten», so Klemm. Was schon längst Alltag sei, sind Schutzmassnahmen während der Proben wie das Tragen von Masken, feste und zahlenmässig begrenzte Arbeitsgruppen oder das regelmässige Desinfizieren des technischen Equipments und von Requisiten.

Die Saison mit dem regulären Programm 2020/21 des Hauses geht am 3. September mit «Tanz 34: Wie es euch gefällt» los. Dann wird – wie teilweise auch bei den beiden «Beethoven-NINE!»-Vorführungen – der zum «Globe» umgebaute Theatersaal Spielort sein. Der ovalförmige Zuschauerraum «umfasst» die Bühne in bester Shake­speare-Manier. Auch «Der Barbier von Sevilla» wird diesen Herbst dort aufgeführt. Andere Produktionen, wie das Schauspiel «Der Kirschgarten», finden in der Box statt. Dabei gilt überall: Die Besucherkapazität wird um rund ein Drittel reduziert. Zwischen den Zuschauergruppen werden Plätze frei gelassen. Hier einige der wichtigsten Schutzmassnahmen und Bestimmungen, die in den kommenden Monaten im Luzerner Theater gelten werden (und bei Bedarf laufend angepasst werden):

Im Theater gilt vom Foyer bis zum Einnehmen des Platzes Maskenpflicht. Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. August 2020)

Im Theatersaal finden normalerweise rund 480 Zuschauer Platz. Unter den neuen Bestimmungen werden es noch rund 300 sein. In der Box sind es statt rund 150 noch zirka 100 Plätze.

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses (Garderobe, Einlasspersonal etc.) tragen Maske.

Wie bereits erwähnt, sind alle Tickets personalisiert, und es werden fixe Sitzplätze zugeordnet, die nicht gewechselt werden dürfen.

Vom Foyer bis zum Einnehmen des Platzes gilt Maskenpflicht. Danach während der Vorstellungen jeweils eine Empfehlung, die Maske zu tragen.

Bei den beiden genannten Produktionen im «Globe» muss im Parkett eine Maske getragen werden, auf den Rängen gilt die Empfehlung.

Der Einlass ist eine halbe Stunde vor Beginn angesetzt (anstatt nur 15 Minuten). Ausserdem wird das Einlasspersonal ab dem Eingangsbereich dafür sorgen, dass der Einlass samt Kleiderabgabe schnell vonstattengeht. Jacken dürfen neu auch mit in den Saal genommen werden.

Es gibt vorläufig keine Pausen und auch keine Bar. Ausnahme sind Veranstaltungen draussen, und auch bei Box-Vorstellungen ist eine Pause zwecks Durchlüftung angedacht.

Chöre und Orchester werden in reduzierter Formation auftreten.

Ein gutes Gefühl bezüglich Sicherheit ist für Klemm die Voraussetzung, den Theaterbesuch auch geniessen zu können. «Dafür braucht es Abstand. Diesen zu gewährleisten, ist kompliziert. Gerade weil die Platzverhältnisse bei uns eher eng sind.» Die Kulturbranche im Allgemeinen, das Theater im Speziellen ist besonders betroffen von der Coronapandemie.

Die Herausforderungen, denen das Theater sich deshalb stellen muss, sind vielfältig. So ist die Tatsache, dass man ein Drittel weniger Tickets verkaufen kann, nicht nur ein Dämpfer für all jene, die dann eben keines ergattern, sondern auch für die finanzielle Bilanz des Hauses. «Wir haben natürlich schon Hochrechnungen angestellt. Selbstverständlich wird es für uns zu Einbussen kommen», so Klemm. Zuversichtlich stimmt ihn aber auch in schwierigen Zeiten die Tatsache, dass durch Corona kein Einbruch bei den Abonnements zu verzeichnen sei. «Unser Stammpublikum zeigt sich treu und loyal», sagt er. Es kann sich freuen auf ein Theaterhaus, das gerüstet ist für den Saisonstart.

Vogelperspektive des «Globe». Bild: Pius Amrein (Luzern, 27. August 2020)

Die Ticket-Kontingentierung kann aufgrund unterschiedlicher Zuschauergruppengrössen jeweils leicht variieren. Deshalb lohnt es sich, selbst am Tag einer vermeintlich ausverkauften Vorführung Informationen über die Website oder telefonisch zu noch verfügbaren Plätzen einzuholen. Mehr zu Programm und Tickets unter www.luzernertheater.ch