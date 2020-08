Das Luzerner Theaterleben ist wieder losgegangen: mit einer Tango-Oper zwischen feurig und lauwarm In einer gemeinsamen Aktion und mit einer nachgeholten Premiere ist die Luzerner Schauspielsaison eingeleitet worden. Roman Kühne 23.08.2020, 14.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Argentinierin Marcela Arroyo gibt die Hauptrolle der María mit grosser Intensität. Links Robert Maszl, der verschiedene Tenorparts übernimmt. Bild: Ingo Höhn (22. August 2020)

Wir sind wieder da! Deutlicher kann die Botschaft nicht sein. Verbal und optisch. Am Samstagnachmittag prangt ein grosser Schriftzug mit dieser Message am Luzerner Theater. Auf den umgrenzenden Holzwänden sind Plakate angeheftet. Kommende Tanzproduktionen, Opern, Jazzkonzerte, Improvisationen, Puppenspiele, Volksschwänke oder CD-Taufen finden hier Farbe und Ankündigung. Das kulturelle Leben geht wieder los, überall und sofort. Eine Botschaft, die ankommt. Das zufällige Publikum bleibt stehen. Man sieht gar Passanten, die einzelne Ankündigungen mit dem Handy fotografieren.

Eine Woche nach dem Beginn des Lucerne Festivals im KKL ist es jetzt die Theaterszene, welche dieses starke Lebenszeichen setzt. Sieben Veranstalter sind hier dabei – der Theater Pavillon, das Kleintheater, der Südpol, der Kulturhof Hinter Musegg, die IG Tanz Zentralschweiz, das t. Zentralschweiz und das Luzerner Theater.

Schon während ganzer Coronazeit im Austausch

Während des Nachmittages bewegen sie sich in Form eines Sternenmarsches von ihren Aufführungsstätten auf das Zentrum beim Luzerner Theater zu. Ein stimmiger Moment, vor allem wenn von der einen Seite Glöcklein über die Brücke klingen (Kulturhof), während von der anderen der Barwagen des Kleintheaters auf den Platz rollt.

«Wir wollten einfach etwas zusammen machen», führt Sandra Küpper, die stellvertretende Intendantin des Luzerner Theaters aus. «Während der ganzen Coronazeit waren die verschiedenen Bühnen im Austausch.» Und ergänzt:

«Wir sind in Luzern eine starke Kulturlandschaft und werden auch unter den neuen Vorzeichen starke Kultur anbieten.»

Zwei Stunden lang sind Muster aus dem zukünftigen Programm zu hören. So etwa ein Ausschnitt der kommenden CD-Taufe («Midnang») von Albin Brun und Kristina Brunner, die bald auf der Heubühne im Kulturhof Hinter Musegg stattfindet.

Am Abend dann das Hauptereignis. Auch hier geht es primär darum, dem Publikum zu zeigen: «Hallo, es geht wieder los.» Mit einer geöffneten Box als Bühne und als Open Air auf dem Theaterplatz für das Publikum spielt das Theater Luzern eine konzertante Aufführung von «María de Buenos Aires». Die Premiere der Tango-Oper des Argentiniers Astor Piazzolla sollte im Mai stattfinden. Doch wie es der Programmtext schön formuliert: «María ist unsterblich, denn sie verkörpert die Seele des Tangos.» Damals war die Darbietung als Spiel geplant.

Ein Vergleich damit wäre interessant gewesen. Denn die Oper mit den kunstvollen Texten ist eine hochkomplexe Komposition. Das Feuer der verschiedenen Tango-Stile kontrastiert mit längeren, kühlen Sprechvorträgen in der spanischen Originalversion. Keine flüssige Handlung prägt den Inhalt. Es ist eine Art magischer Realismus zwischen Geistern, Zeiten, Religion und Menschen. In einer konzertanten Aufführung – ohne Tanz und mit wenig Spiel braucht es deshalb viel Gestaltungskraft, um Musik und Text rüberzubringen.

Einerseits gibt es in dieser Aufführung hervorragende Momente. Das Bühnenbild von Sophie Köhler spiegelt in etwa unsere Vorstellung der melancholischen, nostalgischen Stimmung eines Tango-Saales in Buenos Aires. Ein Reigen aus Bilder und Fotografien, bunte Glühbirnen über der Baar – fertig ist der begleitende Schatten eines Milonga-Lokals. Die kleine Gruppe der Musiker des Luzerner Sinfonierochesters unter der Leitung von William Kelley spielt vor allem die sinnlichen Tänze mit dem leicht nach hinten hängenden Flair, das diese Rhythmen so spannend macht. Der Bandoneonist Luciano Jungman verkörpert in seiner Akrobatik perfekt die variationsreiche Zerrissenheit der Musik.

Phasenweise nur lauwarm

In den schnelleren Stücken hätte man sich im Gesamtensemble mehr Kürze und Swing gewünscht. Die Chilenin Sofía Pollak, sonst im Chor engagiert, ist eine farbige Erzählerin. Die Argentinierin Marcela Arroyo in der Hauptrolle der María – rotes Kleid, flammende Augen – singt das «Yo soy María» mit grossräumiger Ausstrahlung: stolz, weit und intensiv. Der Österreicher Robert Maszl interpretiert die verschiedenen Tenorrollen nach verhaltenem Auftakt mit zunehmender Intensität.

Dennoch bleibt das Gesamtbild lauwarm. Der Aufführung fehlt phasenweise das Feuer und die Spritzigkeit. Ungleichgewichte in der elektronischen Verstärkung – am Anfang ist der Tenor kaum verständlich, später die María – machen es bei einem so anspruchsvollen Text auch dem Sprachkundigen fast unmöglich, etwas zu verstehen. Offenbar wurde die Aufführung in nur zwei Proben einstudiert, was sich auch im flauen Zusammenspiel der Akteure oder im spärlichen Einbezug der Kulisse zeigte.

Solche «Kurzfristigkeit» mochte man vor der Sommerpause bei «Eugen Onegin» noch akzeptieren. Warum aber hat man hier nicht mehr Zeit investiert? Die Musiker am Lucerne Festival im KKL mussten sich auch rasch auf eine neue Situation und neue Stücke umstellen und taten dies exzellent. Die Freiluftaufführung von «María de Buenos Aires» ist ein erstes Zeichen der Rückkehr, mehr noch nicht.

Weitere Aufführungen von «María de Buenos Aires»: So 23., Mi 26. und Sa 29. August, je 20.00 Uhr, Box des Luzerner Theaters; www.luzernertheater.ch