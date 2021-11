Game des Jahres 2021: Mundaun hat Luzerner Wurzeln

Swiss Game Awards Das Schweizer Game des Jahres kommt aus Luzern Nach internationalem Erfolg wurde das Videospiel «Mundaun» auch von der heimischen Branche prämiert. Federico Gagliano 14.11.2021, 15.17 Uhr

«Mundaun» spielt in der gleichnamigen Bündner Bergregion. Bild: PD

Es ist der Lohn für sieben Jahre Arbeit: Am Freitagabend wurde das Luzerner Game «Mundaun» mit dem Swiss Game Award ausgezeichnet. Das Videospiel nahm den Hauptpreis des Abends mit nach Hause, den Best Entertainment Game Award, und setzte sich damit gegen vier andere Schweizer Videospiele durch.

Im Videospiel «Mundaun» erfährt der Protagonist, Curdin Caminada, durch einen Brief, dass sein Grossvater Flurin bei einem Brand in seiner Scheune ums Leben gekommen ist. Als er dem Unfall auf den Grund gehen will, entdeckt er, dass die Alpenregion Mundaun viele Geheimnisse birgt.

Einzigartige Ästhetik

Michel Ziegler, der Entwickler des Spiels, kennt die Region aus seiner Jugend: «Ich war als Kind oft in Mundaun in den Ferien. Die Schönheit des Gebiets hatte schon damals etwas Mysteriöses und Unheimliches an sich», erzählte er, als er das Spiel das erste Mal öffentlich vorstellte.

Michel Ziegler, Entwickler von Mundaun. Bild: PD

Ins Auge sticht aber nicht nur die bünderische Bergregion, sondern auch der besondere Stil des Videospiels: Sämtliche Objekte, Figuren und Landschaften in «Mundaun» werden von Ziegler zuerst mit Bleistift gezeichnet. Danach werden sie als sogenannte Texturen über die 3D-Modelle des Spiels gelegt. Die schwarz-weisse Welt, die dadurch entsteht, verstärkt die unheimliche Stimmung von «Mundaun».

Die Ästhetik wurde von der Jury besonders gelobt. Präsident Adam Moravanszky erklärte an der Verleihung, die dieses Jahr nur online stattfand, dass «Mundaun» alle Jury-Mitglieder überzeugt habe. Die Leidenschaft von Michel Ziegler sei besonders stark spürbar gewesen. Zudem habe das Spiel zwar klare Einflüsse von Videospielklassikern, dank des ganz eigenen Grafikstils, des Settings und der Vertonung auf Rätoromanisch besässe das Game aber trotzdem eine ganz eigene Identität.

Familiengründung und Spielentwicklung

Den Preis nahm Ziegler nicht persönlich entgegen. Er war auch nicht für eine Stellungnahme erreichbar, denn er befindet sich gerade in einem Sabbatical und erholt sich von der fast siebenjährigen Entwicklung des Spiels. Während dieser Zeit arbeitete der Luzerner nicht nur Vollzeit am Spiel, sondern gründete auch eine Familie. Nun habe er bereits wieder mit dem Zeichnen begonnen. Was sein nächstes Projekt sein wird, ist aber noch nicht bekannt.

Das Spiel hatte bereits bei der Veröffentlichung für internationale Aufmerksamkeit gesorgt. Neben grossen Videospielmagazinen wie «Kotaku» oder «Waypoint» wurde das Game auch in der «Washington Post» in höchsten Tönen gelobt. Mitte März wurde «Mundaun» vom US-amerikanischen Publisher MWM Interactive weltweit lanciert. Das Game wurde auch in sechs Sprachen übersetzt und erschien für PC und alle gängigen Spielkonsolen.

So sieht das Spiel aus. Video: Youtube

Sichtbarkeit der Branche erhöhen

Der Swiss Game Award wird jährlich vom Branchenverband Swiss Game Developers Association vergeben. Mit dem Preis will der Verband die Sichtbarkeit der Schweizer Game-Branche erhöhen. Neben dem Award für das beste Entertainment-Game wurde drei weitere Preise vergeben. Das Tessiner Videospiel «Castello Visconteo» gewann den Audience Choice Award, der vom Publikum vergeben wird. «Towaga» aus Lausanne wurde mit dem «Excellence in Visuals»-Award belohnt. Und in der neuen Kategorie «Serious Games», bei dem Videospiele mit pädagogischen Elementen oder medizinischen Anwendungen nominiert werden, gewann das Zürcher Videospiel «Democratia», in dem demokratische Entscheidungsprozesse simuliert und von Avenir Suisse finanziert wurde.

