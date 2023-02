Filmreihe Das Stattkino sorgt für frisches Blut mit Trash Movies, Kultfilmen und Animes Neue Reihe im Luzerner Programmkino: Luc Meyer programmiert Trash- und Kultfilme. Mit dem ersten haue er so richtig auf den Putz, sagt er. Regina Grüter Jetzt kommentieren 10.02.2023, 05.00 Uhr

«Nichts für Leute mit empfindlichem Magen», sagt Luc Meyer, der vor dem Film mit Rutger Hauer als Hobo (Bild) eine Einführung gibt. Filmstill/PD

Rutger Hauer spielt den «Penner mit ’ner Flinte», der die Stadt vom eigentlichen Abschaum säubert. Nicht von den Obdachlosen, Prostituierten und Drogensüchtigen. Von Gangstern, korrupten Polizisten, Vergewaltigern und Pädophilen. «Hobo with a Shotgun» hatte seine Weltpremiere 2011 am Sun­dance Film Festival und hat sich zum Kultfilm entwickelt. Er läuft als erster Film in der Reihe mit Trash Movies, Kultfilmen und Animes (siehe Kastentexte), die das Stattkino Luzern zum 30-Jahr-Jubiläum lanciert: «Wir begeben uns damit in neue Gebiete, um nicht zuletzt unser Publikumssegment zu verbreitern, sondern auch zu verjüngen.»

Dafür hat der 75-jährige Peter Leimgruber, fürs Stattkino-Programm zuständig, zwei junge Filmfreaks gewinnen können. «Ich kenne mich da überhaupt nicht aus», gibt er unumwunden zu. Er lässt den beiden freie Hand. Mutig.

Eigenwillig erzählte Gangster-Komödie Kultfilm Um die Geschichte eines Lausanner Postbeamten zu erzählen, der sich ein Leben wie im Film wünscht, greift der Schweizer Richard Szotyori tief in die Filmgeschichte. Ein «Kultfilm der Zukunft» (Peter Leimgruber)? Dazu passt, dass der an Festivals rund um die Welt ausgezeichnete Film an den Kinokassen gefloppt hat (124 Zuschauer in der Romandie). (reg) «Bang!» (2019): Donnerstag, 16. Februar, 20.15 Uhr, Premiere.

«Es ist gut, weil es ­schrecklich ist»

Luc Meyer, innerhalb der Reihe für Trash Movies und Kultfilme zuständig, ist ein Filmkenner mit einem Faible für «abseitigen Film». Für Trash oder anstössiges, provokatives Kino, das aber kulturell sehr interessant und stark in der Aussage sei. Der 37-jährige Gastronom und Zauberer (Herr von Luc) hat eine riesige Filmsammlung zu Hause und schon mehrfach im privaten Rahmen Filmabende durchgeführt.

«Es ist gut, weil es schrecklich ist», schrieb die New Yorker Kulturkritikerin Susan Sontag 1964 über Trash. Das englische Wort für Abfall meint in diesem Zusammenhang so viel wie Schund. «Hobo with a Shotgun» ist ein Rache-Film in der Tradition der 1970er-Jahre-B-Movies oder Exploitation-Filme, wie­ die billig produzierten Werke mit exzessiver Sex- und Gewaltpräsentation übergreifend genannt werden. Sie sollten die Sensationslust des Publikums befriedigen.

Meyer hält «Hobo» für einen bildtechnisch hervorragend gemachten Splatterfilm. Verschreckt er mit explizit-blutiger Gewaltdarstellung nicht das angestammte Stattkino-Publikum? «Man braucht ein Ventil für das ganze Elend», erwidert Meyer. Warum also nicht darüber lachen?» Wichtig ist ihm, dass die Gewalt nicht zum Selbstzweck wird, sondern der jeweilige Film darüber hinaus Anlass zu Diskussionen gibt. «In einer Zeit, in der reelle Gräueltaten so einfach zugänglich sind, hält einem so ein Film den Spiegel vor.»

17-jähriger Kult-Meisterdetektiv Anime Yannic Barbato programmiert die Animes. Die an Mangas (Comics) angelehnten japanischen Zeichentrickfilme erfreuen sich einer grossen Fangemeinde, auch in der Schweiz. Die weiss Barbato zu mobilisieren. Und zeigt den 25. Kinofilm zur Kult-Anime-Serie «Detektiv Conan». (reg) «Detektiv Conan: Film 25 – Die Halloween Braut»: Sonntag, 26. Februar, 13.30 Uhr; Tickets: www.eventfrog.ch.

Kino mit ­ Event-Charakter

Meyer will zwei Sachen zusammenbringen. Einerseits einen Fanservice leisten, andererseits Neulingen die Möglichkeit geben, sich ein Bild davon zu machen. Der Event-Charakter von Spätvorstellungen, aus denen in den 70er- und 80er-Jahren der klassische Kanon an Kultfilmen hervorging, ist eng mit der Geschichte des Trash verbunden. Die Leute sollen Spass haben mit Luc Meyer im Stattkino. Wie Quentin Tarantino, als er als 15-Jähriger «in einem Kino voller johlender, schreiender, kreischender, lachender Teenager» «Halloween» (1978) von John Carpenter sah. Unter dem Label «Kultfilm» will Meyer im März den Body-Horror-Film «Naked Lunch» (1991) von David Cronenberg zeigen.

Er sei sich des Risikos durchaus bewusst, das er mit «Hobo with a Shotgun» eingehe, sagt Luc Meyer. «Ich will die Leute nicht vor den Kopf stossen, aber schütteln.» Nach «Blut und wildem Anarchismus» soll der DJ für «fröhliche Stimmung» sorgen. Die Party findet nicht etwa im Foyer, sondern im Stattkino selbst statt.

Hinweis «Hobo with a Shotgun»: Samstag, 11. Februar, 20.30 Uhr. Eröffnung der Filmreihe mit Party und Konsumation (ab 18 Jahren); www.stattkino.ch, Reservationen: Tel. 041 410 30 60.

