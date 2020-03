Das vorläufig letzte Konzert im KKL: «Medizin» für das Risikogebiet

Der Dirigent hatte am Schluss per Fingerzeig Solisten, Orchestermusiker und den Chor gebeten, sich zu erheben, um den persönlichen Sonderapplaus des Publikums zu empfangen. Alles wie gewohnt und aus sicherer Distanz.

Aber dann bat er den Dirigenten Pascal Meyer auf die Bühne, der den Chor der Accademia Barocca Lucernensis so fabelhaft vorbereitet hat. Es dürfte für viele eine Art Schock gewesen sein, wie sich die beiden Männer herzhaft die Hände schüttelten und umarmten. Und es war gerade die Verwunderung über so viel Normalität, die einem bewusst machte, unter welch besonderen Umständen das Konzert am Donnerstag im KKL über die Bühne ging. Und wie schwierig es ist, Distanz zu bewahren – gerade bei körperintensiven und emotional so überwältigenden Aktivitäten wie in der Kultur oder im Sport.

Im auffällig jungen Publikum hatte das gut geklappt. Ellbogengrüsse oder das Abklatschen mit den Füssen unterstrichen die «besondere Lage», lockerten sie aber auch auf. Wie bewusst Besucher damit umgingen, zeigten zwei Frauen, die sich vor dem Konzert das Getränk an einen reservierten Tisch bestellten, um das Pausen-Gedränge an der Bar zu meiden. Nur bei der Garderobe war an den Sicherheitsabstand von zwei Metern nicht zu denken und der Reflex, rasch wieder nach Hause zu kommen, stärker als jedes Gefahrenbewusstsein. Kurios wirkte, dass der Veranstalter vor dem Konzert darauf hinweisen musste, dass nicht zugelassen war, wer sich in Risikogebieten aufgehalten hatte. Denn Risikogebiete sind inzwischen nicht mehr nur China oder Norditalien, sondern die paar Quadratmeter gleich rund um uns herum. Die konnte man gestern tatsächlich freihalten. Weil die Besucherzahl auf 900 beschränkt und Balkone geöffnet wurden, verteilten sich die Zuhörer locker im Saal – mit vielen leeren Plätzen rundherum. (mat)