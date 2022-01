Kunstmuseum Luzern «David Hockney ist ein sehr progressiver Mensch» – Direktorin Fanni Fetzer im Interview über den 85-jährigen Briten Im Sommer 2022 blickt das Kunstmuseum Luzern breit auf das Werk des legendären Briten David Hockney. 2023 folgt ein weiterer Coup. Susanne Holz Jetzt kommentieren 07.01.2022, 21.52 Uhr

Direktorin Fanni Fetzer in der laufenden Vivian Suter Retrospektive. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 6. Januar 2021)

Nach dem Grosserfolg mit der J.M.W.-Turner-Ausstellung «Das Meer und die Alpen» im Jahr 2019 blickt das Kunstmuseum Luzern voraus auf einen weiteren Hit in diesem Sommer: Mit «David Hockney. Moving Focus» knüpft es an die Zusammenarbeit mit der Tate in London an und zeigt in einer Retrospektive einen der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts erstmals umfassend in der Schweiz. Wir sprachen mit Direktorin Fanni Fetzer über die Erfolge und die Politik des Kunstmuseums Luzern.

Die Ausstellung mit David Hockney beginnt am 9. Juli, genau am 85. Geburtstag des Künstlers. Absicht?

Fanni Fetzer: Zufall!

Wird David Hockney auch in Luzern vor Ort sein?

Das hängt wohl ganz von seiner gesundheitlichen Verfassung im Sommer ab. In Wien, wo die Ausstellung im Februar startet – nach Brüssel –, kann wegen der Pandemie derzeit vielleicht nicht mal die Londoner Kuratorin Helen Little zugegen sein.

Die Ausstellung ist eine Zusammenarbeit mit der Tate und knüpft an den riesigen Erfolg mit der Turner-Ausstellung 2019 an?

2019 war mit Turner in der Tat ein sehr erfolgreiches Jahr. Auf die 100 gerundet, hatten wir damals 100400 Eintritte ins Kunstmuseum. Pandemie- und schliessungsbedingt waren es 2020 22400 Eintritte und 2021 35500. Mit der Turner-Ausstellung sind wir als Organisation gewachsen, haben neue Kompetenzen gewonnen, einen qualitativen Schritt gemacht.

Das Angebot mit David Hockney kam direkt von der Tate?

Ja, und wir drücken dieser Ausstellung in Luzern unseren ganz eigenen Stempel auf. Mit einer Publikation und mit Leihgaben auch aus unserer Region, von Privatsammlungen in Emmen und Luzern.

Zwei Werke werden bei dieser Retrospektive besonders herausstechen?

Das wird einerseits das monumentale Landschaftsbild «Bigger Trees Near Water» sein, das über zwölf Meter misst und von der Tate kommt. Eine Leihgabe vom Pariser Centre Pompidou ist «The Arrival of Spring», ein panoramaartiges Wandgemälde, sehr poppig, sehr gross.

Leihgabe aus Paris, zu sehen in Luzern im Sommer: «The Arrival of Spring» von David Hockney. Bild: PD

Und was ist mit den berühmten Poolbildern und Doppelporträts von David Hockney?

Wir zeigen Hockneys Werk umfassend. Die Ausstellung präsentiert Arbeiten von 1954 bis 2018. Sie zeigt sowohl das experimentelle Frühwerk als auch jün­gere Landschaftsdarstellungen in Acryl und als animierte iPad-Zeichnungen. Auch Doppelporträts und ein Poolbild werden Teil dieser Retrospektive sein.

Das Highlight des Luzerner Kunstmuseumsjahres 2022: Die David Hockney Retrospektive Das Programm verbindet internationale mit regionalen Künstlerinnen und Künstlern Der Höhepunkt des Jahres 2022 im Kunstmuseum Luzern ist sicher die Retrospektive David Hockney im Sommer. Doch auch sonst wird es alles andere als eintönig. Zeitgleich zu David Hockney zeigt man den Luzerner Mathis Pfäffli. In einer Doppelausstellung sind die Amerikanerin Polly Apfelbaum und der Zentralschweizer Künstler Josef Herzog (1939–1998) zu sehen – die Kraft von Farbe und Linien gleich zweifach. Die Sammlungsausstellung gibt intime Einblicke in künstlerische Universen, und beim Performancepreis Schweiz im November wird Luzern ein Wochenende lang zum Mittelpunkt der Schweizer Performanceszene. Der israelische Konzeptkünstler Roee Rosen findet eigenwillige Bilder für politisch brisante Themen, und die Amerikanerin Shara Hughes präsentiert unser aller erinnerte Landschaften. Stop-Motion-Filme gibt es von Nathalie Djurberg & Hans Berg, in Kooperation mit Fumetto Comic Festival Luzern. Ende Jahr gehört die Bühne dann noch den Preisträgern Claudia Kübler und Ramon Hungerbühler. www.kunstmuseumluzern.ch

Was macht David Hockney zu einem der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts?

David Hockney erfindet sich immer wieder neu. Er feiert die Schönheit und das Leben, ohne ein Guru zu sein. Ohne verklärt oder kitschig zu sein. Hockney war auch schon früh populär, und das sowohl beim Publikum als auch in der Fachwelt. Das ist nicht einfach zu erreichen.

Praktisch jeder kann mit dem Namen David Hockney etwas anfangen...

Er spricht ein breites Publikum an. Er bringt Gattungen wie Stillleben, Landschaftsmalerei, Porträtmalerei in die Gegenwart. Und das auf sehr spannende Weise. David Hockney ist kein konservativer Mensch, sondern progressiv, mit einem multiperspektivischen Ansatz – mit stets neuen Bildsprachen.

Zu seiner Homosexualität stand er schon immer.

Ja, und er stellt gleichgeschlechtliche Liebe in seinen Werken sehr unaufgeregt dar. So zeichnete er 1966 ein männliches Liebespaar, wie es zärtlich nebeneinander im Bett liegt beziehungsweise sitzt.

Sehr berührend und das ganz ohne Kitsch findet man auch sein Doppelporträt «My Parents» von 1977.

David Hockney ist ein freundlicher Künstler, und er versteht sehr viel von seinem Handwerk. Er lässt einen nie denken: Das könnte ich vielleicht auch.

Von der Kunst des Kunstmachens zur Kunst des Ausstellungsmachens: Wie treffen Sie Ihre Auswahl?

Ich schaue mir viel an, bin viel unterwegs. So stiess ich 2017 auf den Künstler Roee Rosen, als ich die Documenta in Kassel besuchte. Und machte mir eine Notiz. Mediale Vorlieben habe ich nicht – ich lasse mich gerne von meiner Intuition leiten. Und Intensität überzeugt mich.

Fanni Fetzer, Direktorin Kunstmuseum Luzern, in der Ausstellung von Vivian Suter. Bild: Nadia Schärli (6. Januar 2022)

Für 2023 haben Sie schon einen weiteren grossen Künstler an Bord, richtig?

Wir freuen uns, 30 Jahre nach seiner ersten Ausstellung in Luzern, den Kanadier Jeff Wall zum zweiten Mal zeigen zu können – nun als Weltstar. Und erneut kuratiert vom damaligen Museumsdirektor Martin Schwander.

Nichtsdestotrotz bleibt das Kunstmuseum auch den hiesigen Künstlern treu?

Ja, ein Motto von uns lautet, Luzern in die Welt hinauszutragen und zugleich die Welt nach Luzern zu bringen. So stellen wir 2022 zeitgleich mit Hockney den Luzerner Mathis Pfäffli aus.

Und auch die regionale Wirtschaft fördern Sie?

Wir sehen uns als Stein im Puzzle der Wirtschafts- und Tourismusregion. Unser Shop kooperiert mit lokalen Unternehmen wie Foulala – zur Hockney-Schau wird es wieder spezielle Seidenschals geben. Und weil seit Corona mehr Gäste aus dem Tessin kommen, führen wir einen italienischen Audioguide ein.

