Kunst Klare Absage an Schwarz-Weiss: Diese beiden Künstler lieben es bunt, widersprüchlich und fantastisch Die Luzerner Galerie Vitrine vereint die Künstler Davix und Jürg Benninger. Geometrische Ordnung trifft auf Unterbewusstes. Susanne Holz Jetzt kommentieren 08.09.2021, 18.20 Uhr

Gehäkeltes Laisser-faire und geometrische Abstraktion. Die Kunst von Davix und Jürg Benninger scheint auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam zu haben. Der eine setzt auf klare Formen, Rauten und Kreise auf seinen Acrylbildern, der andere setzt verspielte «Wollwanzen» ins Schaufenster der Galerie Vitrine. Der eine malt, der andere häkelt. Doch abgesehen vom gemeinsamen Jahrgang 1966 gibt es noch etwas, das den Luzerner Stefan Davi alias Davix und den Urner Jürg Benninger verbindet. Galeristin Evelyne Walker formuliert es so:

«Die Kunst von Davix und Jürg Benninger ist grundverschieden. Was beide Künstler aber eint, ist ihr äusserst exaktes Arbeiten.»

Der Luzerner Künstler Davix (hier) stellt zusammen mit dem Urner Künstler Jürg Benninger in der Galerie Vitrine aus. Bild: Rob Nienburg/Galerie Vitrine (Luzern, 28. August 2021)

So detailreich wie skurril muten die skulpturalen Häkelwerke des in Altdorf geborenen und heute in Biel lebenden Künstlers Jürg Benninger an. Der Swiss-Art-Award-Preisträger von 2006 liebt das Spiel mit den Erwartungen des Betrachters. Was möchte er uns wohl sagen mit dem rund um sein «Vulkan» betiteltes Werk gestickten Spruch: «Erwecke die Lava in meinem Vulkan»? Was möchte uns der niedliche schwarze Häkel-Gorilla namens «Queen Kong» mitteilen? Und die kleinen «Wollwanzen»? Die Flieger, die im Schaufenster hängen? Das Werk «Küss meine Makrele», das einen etwas gruselt angesichts der Makrele, die aus Mund und Ohr eines Männerkopfes dringt?

«Ich mag keine Helden»

«Die Geschichte mit der Makrele ist privat», lacht Jürg Benninger. Jeder könne aus dem Werk seine eigene Geschichte lesen. Der Künstler beweist seinen Sinn für Humor und Poesie, wenn er sagt: «Das Lesen eines solchen Werks ist wie das Erinnern eines Traums. Je mehr ich ihn halten möchte, desto schneller verschwindet der Traum.» Und: «Würde ich meine Werke mit Worten erklären, würde ich sie nicht häkeln.»

Und schon der Ursprung seines künstlerischen Ausdrucks klingt wie ein Märchen: Jürg Benninger hat einst eine Spindelschnur geschenkt bekommen, sich sodann eine Häkelnadel gekauft und die Sinnlichkeit von Wolle entdeckt. Beim Häkeln tauche er in sein eigenes Universum ein, Reales und Irreales seien gleichberechtigt – und nur Gut oder nur Böse gäbe es nicht. Sehr sympathisch tönt die Antwort des Künstlers auf die Frage, ob seine gehäkelte «Cow-Lady» mit der Pistole eine Art «Wonder Woman» sei? «Nein», sagt Benninger da, «ich mag keine Helden.»

«Ordnung beruhigt uns»

Ein präziser Grenzgänger zwischen Kunst, Musik und Film sowie zwischen geometrischer und gestischer Abstraktion ist Davix, der 2020 den Jurypreis der Zentralschweizer Kantone gewann. Davix verlässt sich beim Malen seiner Acrylbilder einerseits auf seine Intuition, konstruiert andererseits aber mit grosser Präzision. Manch ein Werk dieses Künstlers durchlebt Phasen von Chaos und Ordnung, bis es als vollendet erklärt wird. «Auslöschungen und Übermalungen führen zu Neuem», erklärt Davix. Die Gegenpole Ruhe und Chaos faszinieren das Multitalent: «Ordnung beruhigt uns – ähnlich wie ein monochromes Bild es tut. Das Verwenden geometrischer Figuren wie Raute oder Kreis ist auch die Suche nach Einfachheit.»

Hinweis: Ein Raum und zwei Ausstellungen: «Von Zauberponys und Vulkanen» sowie «Twist». Jürg Benninger und Davix in der Galerie Vitrine in Luzern, Stiftstrasse 4. Bis 25. September 2021. Geöffnet Do/Fr 14–18.30 Uhr sowie Sa 12–16 Uhr. www.galerie-vitrine.ch