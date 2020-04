Dem Luzerner Kulturwerkplatz droht eine existentielle Krise Das Coronavirus stellt die hiesige Kulturszene vor existenzielle Fragen. Kulturvertreter fordern nun vom Kanton Luzern Massnahmen. 27.04.2020, 15.14 Uhr

Lockdown: Auch das Luzerner Theater leidet unter der Coronakrise.

Bild: Nadia Schärli (Luzern, 25. April 2020)

(dvm) Nachdem der Bundesrat Mitte März das Verbot von öffentlichen Veranstaltungen erlassen hat, kämpft die regionale Kulturszene mit Problemen. Nun seien dringend kantonale Massnahmen nötig, um den Kulturwerkplatz in Luzern zu schützen und zu erhalten, teilt die IG Kultur am Montag mit. Viele seien innert kürzester Zeit finanziell arg in Bedrängnis geraten und würden sich vor neue Tatsachen gestellt sehen. Das kantonale Rettungspaket in der Höhe von 280 Millionen Franken und die damit verbundenen Massnahmen seien zurzeit bis zum 20. Mai 2020 befristet. «Somit auch jene Massnahmen, für deren Vollzug der Kanton Luzern verantwortlich ist.»