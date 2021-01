Noch mehr Kunst im Schaufenster

Nicht nur im Schaufenster der Galerie Vitrine gibt es aktuell Kunst zu sehen. Die Galerie Ahoi in der Furrengasse 11 in Luzern eröffnete letzte Woche die Installation «Dancing Shadows» – sie ist durch das Schaufenster sichtbar und «bietet damit so etwas wie eine kulturelle Grundversorgung», wie es Mitbetreiber David Glanzmann formuliert. «Dancing Shadows» ist eine Arbeit von Florian Bachmann und Marcus Pericin vom Farb-Licht-Zentrum der ZHdK: Tänzer haben einen Raum verlassen. Zurück bleiben nur Schatten und ein subtiles Spiel zwischen Tanz- und Alltagsbewegungen. Was ist die Wirklichkeit? Die Galerie Ahoi eröffnet damit ihr Jahresprogramm.

Im Schaufenster der Galerie Müller in der Haldenstrasse 7 wiederum ist noch bis Ende Monat Lorenz Spring mit «Flower Power II» zu sehen, Anfang Februar folgt dann Kunst von Ken Zier zur Faszination Meer. In der Galerie Urs Meile in der Rosenberghöhe 4 ist bis zum 29. Januar die Kunst von Michel Comte vom Schaufenster aus einsehbar. Am 6. Februar folgt Rebekka Steiger. Die Kali Gallery in der Lädelistrasse 4 zeigt im Februar eine Lichtinstallation von Veli & Amos in ihrem Garten – zu sehen von der Strasse aus. (sh)