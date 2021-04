Livemusik Gottesdienste über die Ostertage: Der Auferstehungsjubel gehört der Musik Religiöse Feiern in der Matthäuskirche und in der Jesuitenkirche Luzern zeigten: Gerade für den Wechsel vom Karfreitagsschrecken zur Osterhoffnung braucht es Livemusik. Umgekehrt werteten Predigten diese auf eine Win-win-Situation. Urs Mattenberger 05.04.2021, 21.08 Uhr

Der Sound des Solistenensembles in der Matthäuskirche macht Dirigent Stephen Smith zum Magier. Bild: Dominik Wunderli (4. April 2021)

Unter dem Eindruck der biblischen Bilder an religiösen Feiern über die Ostertage kam man sich am Ostersonntag Abend vor, als schlüge nach einem Marsch durch die Wüste eine Springflut über einem zusammen. Nachdem Corona die Kultur monatelang trockengelegt hatte, übertraf der «Evensong» in der Matthäuskirche alles, was man in dieser Zeit selbst an Livemusik in Gottesdiensten – wo sie einzig noch erlaubt ist – erleben konnte.

Matthäuskirche wird Klangkathedrale

Am Pult stand mit Stephen Smith ein Dirigent, der mit Vokalensembles in Kleinbesetzungen viel Erfahrung hat. Natürlich konnte er nicht den Chor der Matthäuskantorei aufbieten. Aber mit zwei professionellen Vokalquartetten aus dessen Reihen erzielte er überwältigende Klangwirkungen. Die Akustik des nur mit 50 zugelassenen Besuchern gefüllten Kirchenraums vergrösserte den Klang ins Riesenhafte. Und umgekehrt weiteten die Stimmen die Matthäuskirche zur Klangkathedrale.

Darauf war auch die Auswahl der Gesänge ausgerichtet: In Werken der englischen Spätromantik entfaltete das Ensemble, an der Orgel unterstützt von Freddie James, einen kompakten Sound, der von den Sopranen durchdringend überglänzt wurde. Dazwischen las Pfarrer Markus Sahli zwar Texte mit Bezug zur Osterzeit. Und er unterstrich am Ende den Charakter einer liturgischen Feier mit Fürbitten, Dankgebet und dem Segen. Aber der Hoffnung und dem Jubel, für den am Ende der Ostertage die Auferstehung Christi steht, kam hier unmittelbar und überwältigend in der Musik zum Ausdruck.

Sinn und Grenze der Covid-Verordnung

Damit warfen Feiern wie diese die Frage nach der Rolle der Musik in Gottesdiensten auf, der die Covid-Verordnung nur eine untergeordnete Rolle zugesteht. Das mag Sinn machen, um Konzerte unter spirituellen Deckmänteln verbieten zu können. Aber der Theologe Wolfgang Müller hat im Gespräch mit unserer Zeitung darauf hingewiesen, dass sich die Musik seit Beginn der Mehrstimmigkeit von dieser untergeordneten Rolle längst emanzipiert hat.

Anlässe wie dieser zeigten über die Ostertage, welch zentrale Rolle der Musik gerade beim dramatischen Wechsel von Karfreitag zu Ostern zukommt. Denn den Durchbruch vom Schrecken über den Tod von Jesus am Kreuz zur Hoffnung auf die Überwindung des Todes können keine Worte so «fröhlich und festlich» zum Ausdruck bringen wie Musik.

Schrecken und Hoffnung: Plädoyer für Extreme in der Matthäuskirche

So formulierte es Pfarrer Markus Sahli am Morgen im Karfreitagsgottesdienst in der Matthäuskirche. Vollzogen wurde dieser Wechsel mit Bachs Kantate «Christ lag in Todesbanden» – mit einem Solistenquartett und dem Corund-Barockensemble unter der Leitung von Stephen Smith. Vor allem aber zeigte Sahli, wie sich Wort und Musik dabei untrennbar verbinden können «in einer Welt, in der so viel gegen Gott spricht».

Zu einem zentralen Punkt wurde die Tatsache, dass das Ostergeschehen ungeschönt die Realität im Blick hat – weil Jesus am Kreuz «wirklich gestorben ist» und Karfreitag damit den Tod vergegenwärtigt, der «das Ende in dieser Welt» bedeutet. Gegen die Tendenz, existenzielle Fragen einzuebnen, warnte Sahli davor, diesem Schrecken die Spitze zu nehmen, ermutigte aber auch zu «überschiessender Freude» angesichts der Auferstehungshoffnung. Und vor allem zeigte er, mit Hinweisen zwischen den Arien und Chören, wie Schrecken und Hoffnung, Tod und Leben auch in Bachs Kantate ineinander verwoben sind. Dass etwa in der Tenor-Arie das unbändige Tänzeln der Violinen (Konzertmeister: Igor Kasko) angesichts des «Tods Gestalt» plötzlich verstummt, hörte man danach ganz anders, wie einen Herzstillstand.

Unter Beizug weiterer Bibelstellen interpretierte Sahli darüber hinaus und aus einer heutigen Perspektive die Auferstehung als ein Aufstehen zum Widerstand gegen die Mächte des Todes (Dorothee Sölle) und für eine Freiheit, die auch den Widerstand gegen alle Formen der Verknechtung einschliesst. Das Wunder der Musik erwies sich darin, dass sie über solche Bezüge hinaus all das festlich und feierlich, aber auch mit einer unglaublichen Süsse (die Sopranistin Gunhild Alsvik und die Alitistin Simone Felber im Duett) vergegenwärtigte.

Musikalische Lesung in der Jesuitenkirche

Noch vielschichtiger verbunden waren Wort und Musik in der Karfreitagsmeditation in der Jesuitenkirche. Da spielten Instrumentalisten des Collegium musicum «Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuz» von Joseph Haydn. Damit fand hier schon die «Lesung» des Bibeltextes musikalisch statt, weil Haydn die ersten der Jesusworte rhythmisch und melodisch so nachgebildet hat, dass man sie tatsächlich mithören kann, zumal in dieser barock-deutlichen Interpretation durch das Streichquartett um Brian Dean.

Zu Haydns mal meditativ bohrender, mal sphärisch aufgehellter Deutung der Worte kamen die Zwischenkommentare von Pater Hansruedi Kleiber SJ hinzu. Er fasste die Worte am Kreuz als Quintessenz eines ganzen Lebens auf und deutete sie mit Hinweis auf wichtige Lebensstationen von Jesus aus. «Es ist vollbracht» steht so etwa nicht für den Tod, sondern für den Auftrag, den Jesus erfüllt hat. Er macht Jesu Tod, so Kleiber, zu einem Akt der Offenheit, der in Beziehung setzt zu anderen und Einsatz für Gerechtigkeit und Liebe mit einschliesst. So wie Jesus seinen Jüngern beim Abendmahl sagte: «Mein Leben für euch.» Auch da zeigte sich nicht nur, welch eminente Bedeutung Musik in religiösen Ferien zukommen kann, sondern auch dem Wort und den Feiern selber für geistliche Musik.