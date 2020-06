Der bekannte Grafiker Armin Hofmann feiert in Luzern seinen 100. Geburtstag Armin Hofmann ist bekannt für seine Plakate oder die künstlerische Bereicherung von Neubauten, aber auch als gestalterischer Pädagoge. 28.06.2020, 15.28 Uhr

Armin Hofmann (Foto von 2013). Bild: PD

are. Der Grafikdesigner, Bühnenbildner, Buchgestalter, Bildhauer und einflussreiche Lehrer war ursprünglich Lithograf. 1947 wurde er Leiter der Fachklasse für Grafik an der Allgemeinen Gewerbeschule Basel. Ab 1956 hatte er Gastprofessuren an internationalen Schulen, so am Philadelphia College of Art, National Institute of Design in Ahmedabed, Indien, Yale University, New Haven, Connecticut. 1968 war er Mitbegründer der Weiterbildungsklasse für Grafik an der Gewerbeschule Basel.

Plakate mit starker Typo und selektiver Farbgebung

Bekannt wurde er unter anderem auch für Plakate, welche die komplexen Möglichkeiten der Typografie oder die doppelbödige Symbolik von Fotos ins Zentrum stellten. Viele dieser Plakate, die auch emotional stark wirkten, beschränkten sich auf schwarz-weiss oder auf nur ein bis zwei Farben.

Armin Hofmann gestaltete auch Neubauten künstlerisch aus, etwa mit Betonbildern, bei denen er Bildstrukturen in Beton giessen liess, die sich als Reliefs nahtlos in die umgebende Architektur eingliedern und gleichzeitig die Akustik des Raums verbessern. Ein anderes Arbeitsgebiet war die Kleingrafik, zum Beispiel eine Serie von PTT-Briefmarken, deren Grundraster auf kleinster Fläche mit dem Bild-Potenzial von sich verdichtenden Linien spielt.

Wichtig für sein internationales Wirkung war nicht zuletzt ein von ihm seit den 1950er-Jahren entwickeltes Unterrichtsverfahren für gestalterische Berufe, das er 1965 als Buch über Methodik der Form- und Bildgestaltung publizierte. Zu den vielen Auszeichnungen, die der gebürtige Winterthurer in seiner Laufbahn erhalten hat, gehört im Jahr 2013 der Grand Prix Design des Bundesamts für Kultur. (are)

Dieser Text basiert auf einer Würdigung von SIKART Lexikon zur Kunst in der Schweiz.