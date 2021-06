Kunst Der Bildhauer und die Vergänglichkeit Mit Florian Maritz bespielt ein junger Künstler aus Uri den Kunstraum sic! Elephanthouse: Skulpturen zwischen Hoch- und Subkultur. Susanne Holz 14.06.2021, 05.00 Uhr

Der Künstler, die Sphinx und der Schneemann: Willkommen in der «Glyptothek Maritz» beziehungsweise im Kunstraum sic! Elephanthouse. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 8. Juni 2021)

Florian Maritz wirkt auf eine Art so unergründlich und geheimnisvoll wie seine von ihm aus Porenbeton gehauene Sphinx. Maritz ist gerade mal 24 Jahre alt, strahlt aber eine Würde und Ruhe aus, als wäre er viel, viel älter. Vielleicht sind es die dunklen Haare, der dunkle Oberlippenbart, der schlichte und schöne Look und die schlanke Statur, die diesem jungen Künstler etwas aus der Zeit Gefallenes geben. Man meint, ihn schon mal gesehen zu haben – auf einem Schwarz-Weiss-Foto von 1910? Oder einem von 1950?

Florian Maritz hat etwas Zeitloses an sich oder er scheint schon sehr viel Zeit in sich zu haben. Vielleicht spielt dieser Künstler gerade deshalb so gerne mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In seiner aktuellen Einzelausstellung im Luzerner Kunstraum sic! Elephanthouse, die den Titel «Glyptothek Maritz» trägt, mischen sich klassische Bildhauerkunst und modernste Technik wie 3D Druck. Zum Schneemann aus dem 3D-Drucker gesellt sich die aus Porenbeton gehauene Sphinx.

Ein Spiel mit den Zeiten und dem Zeitgeist

Das antike Symbol der Sphinx mischt sich mit dem zeitlosen Kindheitstraum des Schneemanns. Die antike Säule, gebaut aus Ölfässern und Styropor, gesellt sich zur «Prada-Tasche» aus Porenbeton. Der 24-jährige Urner betreibt hier nicht nur ein Spiel mit den Zeiten, sondern auch eines mit dem Zeitgeist und unserem kollektiven Gewissen. Der Künstler selbst sieht die grosse Idee seiner Ausstellung am besten in folgender Frage wiedergegeben:

«Die Relikte unserer Zeit, wie wird die Zukunft sie rezipieren?»

Wie würden Menschen kommender Tage die «Glyptothek Maritz» sehen, diesen kleinen Raum voller Skulpturen? Lebensgrosse weisse Schneemänner aus dem 3D-Drucker, Symbole der Vergänglichkeit, die auch für erste kindliche Begegnungen mit der Skulptur an sich stehen. «Prada-Taschen» aus Stein und Gummibärchen aus dem Drucker. Und über allem wacht die Sphinx, mit glattem Gesicht und trainierten Armen – ein Wesen aus der Vergangenheit, das doch wieder prima ins Zeitalter von Selfie, Selbstoptimierung und Social Media wie Instagram passt.

In der Küche in Flüelen, im Atelier in Altdorf

Nicht zuletzt spielt Florian Maritz mit seinen Schneemännern auch auf den Klimawandel an. Sein politisches Interesse übersteige aber nicht das künstlerische, sagt er. Und: «Ich mache keine aktivistische Kunst.» Maritz ist reflektiert. Er weiss, dass ihm Mode und Lifestyle genauso gefallen wie ihm der Klimawandel Sorgen macht. Er weiss, dass wir alle uns hier auf einer Gratwanderung befinden. Auch sein Leben ist ein Mix aus Brotjob – der Arbeit in der Küche des «Anker» in Flüelen – und Kunst – der Arbeit im Atelier in Altdorf. Maritz, der 2020 an der Hochschule Luzern seinen Bachelor in Kunst und Vermittlung beendet hat, erklärt zudem: Er liebe sowohl das technische Ausdenken seiner Werke als auch die stundenlange Bildhauerei.

Ausstellung «Glyptothek Maritz» im Kunstraum sic! Elephanthouse (Neustadtstrasse in Luzern), noch bis 3. Juli 2021. Öffnungszeiten: Do/Fr 16-19 Uhr, Sa 14-17 Uhr. Ausstellungsrundgang am 19. Juni 2021 um 17 Uhr. www.sic-elephanthouse.ch; www.florianmaritz.ch