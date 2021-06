Masterabschlusskonzerte Musikochschule Luzern und James Gaffigan

Musik Master-Abschlusskonzerte der Musikhochschule Luzern: Der Club und Konzertsaal werden belebt Grosses Angebot im Stream, live und mit dem Luzerner Sinfonieorchester. Ein besonderes Highlight ist wie in jedem Jahr das Solistenkonzert im KKL Luzern. Urs Mattenberger 10.06.2021, 05.00 Uhr

In den kommenden Wochen bis zum 2. Juli geben die Master-Studierenden der Musikhochschule Luzern ihre Abschlusskonzerte. Und noch nie war es so einfach, in das Angebot reinzuhören. Dieses ist so vielfältig wie die Studiengänge, in denen rund 70 Musikstudenten von der Jazzpianistin bis zum angehenden Dirigenten vor dem Abschluss stehen. Es umfasst neben Jazz- und Klassikkonzerten auch die Bereiche Kirchenmusik und Blasmusikdirektion.

Renato Wiedemann (Klasse Igor Karsko) ist Solist im zweiten Violinkonzert von Dmitri Schostakowitsch. Bild: Priska Ketterer (Hochschule Luzern – Musik)

Breit zugänglich sind sie, weil einige davon nicht nur vor einer Jury, sondern wieder mit Publikum vor Ort stattfinden oder zum Teil im Livestream erlebt werden können. Das gilt auch für das Highlight, das Solistenkonzert, bei dem vier Masterstudenten (eine Frau, drei Männer) im KKL mit dem Luzerner Sinfonieorchester unter der Leitung von James Gaffigan auftreten.

Nicht zuletzt werden damit die vielfältigen Konzerträume im neuen Gebäude auf dem «Kampus Südpol» live vor Publikum bespielt, also im Konzertsaal Salquin, im Club Knox oder in der Blackbox Kosmos. «Wir sind sehr froh, dass wir unseren Studierenden und dem Publikum wieder ein echtes Konzerterlebnis in Präsenz bieten können – wenn auch natürlich mit Schutzmassnahmen und den entsprechenden Einschränkungen», sagt Departe­mentsdirektor Valentin Gloor.

Übertragung des Solistenkonzerts aus dem KKL

Ein besonderes Highlight ist wie in jedem Jahr das Solistenkonzert im KKL Luzern, heuer am 16. Juni. Dass hier unter den Absolventen des besonders anspruchsvollen Master-Studiengangs «Solo Performance» drei Männer und nur eine Frau vertreten sind, liegt quer zum langjährigen Trend.

Sie treten zusammen mit dem Luzerner Sinfonieorchester im Konzertsaal des KKL auf – in diesem Jahr unter der Leitung von James Gaffigan, der zuvor schon sein offizielles Abschiedskonzert als Chefdirigent des Orchesters gibt.

Gaffigans Dvorak und Feuerzauber Abschiedskonzert wird live gestreamt Das Solistenkonzert der Musikhochschule ist das letzte Konzert, in dem James Gaffigan das Luzerner Sinfonieorchester als Chefdirigent leitet. Sein offizielles Abschiedskonzert gibt er am Donnerstag, 10. Juni, 19.30 Uhr. Zum Testkonzert im KKL im Zusammenhang mit der Lockerung der Coronamassnahmen ist ein Publikum in limitierter Anzahl zugelassen. Die Karten werden verlost unter Abonnenten und Karteninhabern für die regulär geplanten Abschiedskonzerte. Zusätzlich wird das Konzert als Livestream kostenlos ausgestrahlt. Auf dem Programm stehen Dvoraks siebte Sinfonie, Francisco Colls «Hímnica» und «Wotans Abschied und Feuerzauber» von Richard Wagner. (mat) Stream: www.sinfonieorchester.ch

Wie immer bekommt man hier eine geballte Ladung von Solokonzerten zu hören. Darunter sind zwei Virtuosenkonzerte in der Tradition des 19. Jahrhunderts – ein Flötenkonzert von Carl Heinrich Reinecke (Flöte: Carlotta Petri) und ein Klavierkonzert von Moritz Moszkowski (Klavier: Christopher Ohanian). Daneben sind zwei Gipfelwerke der Moderne vertreten: Renato Wiedemann (Klasse Igor Karsko) spielt das zweite Violinkonzert von Dmitri Schostakowitsch, Federico Pulina (Klasse Konstantin Lifschitz) das Klavierkonzert von György Ligeti. Da die erlaubte Anzahl von 100 Besuchern mit den Gästen – unter anderen Angehörige der auftretenden Studenten – ausgeschöpft ist, ist das Solistenkonzert öffentlich nur über den Stream zugänglich.

Konzerte im neuen Gebäude der Musikhochschule beim Südpol (bis 2. Juli): www.hslu.ch/masterkonzerte. Die Konzerte, die öffentlich sind, können nur nach vorheriger Anmeldung besucht werden. Der Eintritt ist frei. Einige Konzerte werden per Livestream übertragen, so auch das Solistenkonzert: Mittwoch, 16. Juni, 19.30. Link: www.hslu.ch/solistenkonzert.