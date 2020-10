Frischer Wind im sic! Elephanthouse:

Der «Elephant» dreht neue Pirouetten Neues Team für die Kunst an der Neustadtstrasse. Drei junge Frauen möchten hier auch ein Labor für Politisches etablieren. Susanne Holz 23.10.2020, 05.00 Uhr

Mit Spass und Enthusiasmus. Die bisherigen und die neuen Leiterinnen des «sic! Raum für Kunst» in Luzern: v.l.n.r. Anne-Sophie Mlamali (neu), Laura Breitschmid, Eva-Maria Knüsel, Lena Pfäffli (neu) und Sabrina Negroni (neu). Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 9. Oktober 2020)

Leitungswechsel beim Team des «sic! Raum für Kunst» in Luzern: Nach sieben Jahren übergeben die bisherigen Betreiberinnen Laura Breitschmid und Eva-Maria Knüsel den kleinen und feinen Ausstellungsraum an der Neustadtstrasse an Sabrina Negroni, Lena Pfäffli und Anne-Sophie Mlamali. Sieben Jahre Engagement für einen Kunstraum, der einst eine Garage war. Und sich auch unter dem Namen «sic! Elephanthouse» viele Freunde machte. Denn der Raum hat gerade die richtige Grösse, um einen Elefanten Pirouetten drehen zu lassen.

Laura Breitschmid und Eva-Maria Knüsel blicken zurück: auf zu 99 Prozent ehrenamtliche Arbeit. Auf eine enge Betreuung der Kunstschaffenden. Auf so vielfältige Arbeiten wie das Beschaffen von Geldern, das technische Einrichten von Ausstellungen, das Erstellen von Publikationen, das Knüpfen lokaler und nationaler Kontakte, das Gestalten von Vernissagen.

«Wir haben viel gelernt und uns über die Jahre eine eigene kuratorische Haltung geschaffen», sagt Eva-Maria Knüsel. Laura Breitschmid erzählt, wie oft man sich über tolle Feedbacks von Kunstschaffenden gefreut habe. Und: «Das Publikum hat sich über die Jahre immer wieder erneuert.» Eva-Maria Knüsel: «

Wir sind stolz, einen Raum und eine Struktur geschaffen zu haben, die bleibt.»

«Der Faktor Selbstausbeutung ist sehr hoch»

Die zwei abtretenden Leiterinnen betonen aber auch: «Der Faktor Selbstausbeutung ist bei solch ehrenamtlicher Arbeit sehr hoch.» Hier brauche es ein kulturpolitisches Umdenken und mehr Wertschätzung für die Leitung kleiner Kulturräume.

Das neue Team freut sich trotzdem aufs Leiten des nicht profitorientierten Ausstellungsraums. Man ergänzt sich gut: Anne-Sophie Mlamali (25) lebt und arbeitet in Luzern als Kuratorin und Kunstvermittlerin. Sie studierte Kunst und Vermittlung an der Hochschule Luzern und absolviert aktuell Curatorial Studies im Master an der Zürcher Hochschule der Künste. Nebenbei engagiert sie sich im Verein Kopfkino, der sich für queer-feministische Kultur in Luzern einsetzt.

Sabrina Negroni (27) lebt und arbeitet in Luzern und Aarau. Sie ist Kunsthistorikerin und betreut die städtische Kunstsammlung der Stadt Luzern und die Artothek in Meggen. Im Benzeholz Raum für zeitgenössische Kunst in Meggen ist Negroni zudem tätig. Im Aargauer Kunsthaus arbeitet sie als wissenschaftliche Praktikantin.

Lena Pfäffli (23) lebt und arbeitet in Zürich. Im Sommer 2020 absolvierte sie den Bachelor in Kunst und Vermittlung an der Hochschule Luzern. Sie ist Co-Kuratorin im Kunstraum Kulturfolger in Zürich, arbeitet im Theaterhaus Gessnerallee, in der Shedhalle Zürich, und setzt sich im Kollektiv F96 für Frauen in Kunst und Kultur ein.

Erste Ausstellung des neuen Teams bringt Videokunst

Mit Blick auf ihre Vorgängerinnen bei der Leitung des «sic! Raum für Kunst» betont Sabrina Negroni: «Wir treten in grosse Fussstapfen.» Lena Pfäffli blickt voraus und sagt: «Wir alle bringen ein neues Netzwerk und neues Publikum mit. Das ist eine mega Chance.» Man setze auf ein diverses Programm:

«Der politische Ansatz ist uns wichtig. Wir möchten ein Labor für aktuelle Fragen und Themen sein.»

Anne-Sophie Mlamali bringt noch einen weiteren Ansatz ins Spiel: Für jede Ausstellung wolle man einen neuen grafischen Auftritt erarbeiten – um auch junge Menschen aus diesem Bereich zu fördern. Und wie bisher schon üblich, strebe man Kooperationen mit der Luzerner Kultur an: mit Unternehmungen wie Fumetto, Kunsthoch, Weltformat.

«Wir möchten eine experimentelle Plattform für uns wie für die Kunstschaffenden sein», ergänzt Lena Pfäffli zudem. Anne-Sophie Mlamali erwähnt die neue Website, die mit der bisherigen verlinkt wurde. Und um auch dem Namen des Raums neuen Klang zu geben, heisst dieser nun nur noch «sic! Elephanthouse». Das Programm des neuen Teams eröffnet morgen mit einer Einzelausstellung der Zürcher Videokünstlerin Riikka Tauriainen und dem Webrelease der neuen Website.

Ausstellung «Intimacy of Strangers». Riikka Tauriainen. 25.10. - 5.12. sic! Elephanthouse, Luzern. Vernissage am Samstag, 24. Oktober 2020, 17 Uhr. www.sic-elephanthouse.ch