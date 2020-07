Interview Der Geiger Jesper Gasseling lanciert ein neues Musikfestival in Hergiswil Trotz Corona lanciert der Geiger Jesper Gasseling das neue «Seeklang Festival» in Hergiswil und betritt mit Musikerfreunden Neuland. Urs Mattenberger 31.07.2020, 05.00 Uhr

Der Geiger Jesper Gasseling vor dem See, der ihn zum Namen seines Seeklang-Festivals inspirierte. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 29. August 2020)

Während wegen Corona reihenweise Veranstaltungen abgesagt wurden, lancieren Sie ein neues Festival. Wieso ausgerechnet jetzt?

Jesper Gasseling: Unsere Konzertreihe Seeklang-Konzerte gibt es seit drei Jahren. Wir haben immer wieder überlegt, ob das Festival für unsere Ideen nicht eine geeignete Form sein könnte. Und kamen während des Lockdown zum Schluss: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, das für nächstes Jahr geplante Festival bereits jetzt zu lancieren, weil Konzerte zugelassen sind, aber unklar ist, wie es weiter gehen wird. Die Seeklang-Konzertreihe werden wir dennoch weiterführen.

Festivals an lauschigen Orten im Grünen haben Konjunktur. Können Sie da in Hergiswil mithalten?

Der Fokus liegt bei uns sicher auf der Musik und der Art, wie wir sie präsentieren. Auch damit kann man Stimmung schaffen! Und wir haben in Hergiswil auch geeignete Aufführungsorte. Coronabedingt finden die Festival-Konzerte nicht in der Kirche oder im Pavillon statt, sondern in der Aula Grossmatt, die 370 Plätze hat und wo wir mit 130 Plätzen die Corona-Abstände grosszügig einhalten können. «Aula» klingt nüchtern, aber es ist ein schöner Saal mit einer guten Akustik. Die tribünenartig um die Bühne ansteigenden Zuschauerreihen sichern Distanz und ermöglichen doch die Nähe der Zuhörer zu uns Musikern auf der Bühne, die uns sehr wichtig ist.

Womit können Sie gegenüber Touristenorten wie der Rigi, Engelberg oder Andermatt punkten, wo in diesen Wochen Kammermusikfestivals stattfinden?

Da muss ich relativieren – Hergiswil ist schliesslich auch schön! Es ist schnell von Luzern aus zu erreichen und bietet doch eine prächtige Aussicht auf den See und die Berge. Unsere Bratschistin aus Berlin ist von dieser Postkartenansicht so begeistert, dass sie davon jedes Mal eine Serie von Bildern macht (lacht). Natürlich lag für mich Hergiswil nahe, weil ich hier aufgewachsen bin. Aber neben den genannten Vorzügen hat der Ort noch einen weiteren Vorteil: Wir haben mit der Kulturkommission der Gemeinde einen starken Partner, der uns von Anfang an unterstützte. Die Kulturkommission hat auch die verrückte Idee, jetzt ein neues Festival zu gründen, spontan mitgetragen.

Seeklang setzt auf junge Musiker. Wie kommt die Auswahl zu Stande?

Es ist ein Pool von Musikern, die ich vom Studium in Luzern – bei Daniel Dodds – und London, wo ich neben Luzern auch wohne, sowie von der Lucerne Festival Academy her kenne, bei der ich mitgewirkt habe. Am Festival wirken jetzt sogar fünf Alumni der Lucerne Festival Academy mit, darunter die Flötistin Andrea Loetscher.

Programm «Terra Nova» Alle Konzerte in der Aula Grossmatt, Hergiswil (Info): Donnerstag, 6. August, 19.30: Milhaud, Beethoven (Erzherzog-Trio). Freitag, 7. August, 19.30: Barber, C.P.E. Bach (Flötenkonzert), Smetana («Aus meinem Leben»). Samstag, 8. August, 19.30: Bach, Händel-Halvorsen, Mendelssohn (Streichquartett Nr. 2) Sonntag, 9. August, 18.00: Haydn, Beethoven (Klavierkonzert Nr. 4). (mat.)

Schafft ein solches Musizieren unter Freunden mehr Inspiration oder Routine?

Ein solcher Pool schafft eine Vertrautheit, dank der man sich nicht erst aufeinander einspielen muss. Aber die freundschaftliche Atmosphäre ermöglicht auch härtere Diskussionen – alle brennen darauf, zum Kern der Sache vorzustossen. Und weil der Pool durch wechselnde Konstellationen immer wieder neu gemischt wird, gibt es trotzdem keine Routine. Speziell ist zudem, dass wir alle jung sind. Alle sind unter 30, manche haben ihr Studium erst kürzlich abgeschlossen. Das heisst, dass viele die Werke, die wir aufführen, erstmals spielen. Das alles fördert die Einzigartigkeit, die ein Festival ausmacht.

Trotz des Mottos «Terra Nova» findet man aber keine Uraufführung im Programm.

Zeitgenössische Musik führen wir an den Seeklang-Konzertreihen regelmässig auf, auch weil die Academy-Alumni dafür Interesse und Erfahrung mitbringen. Aber «Terra Nova» meint nicht nur Neuland, sondern Land, das man für sich neu entdeckt. Diese Entdeckerlust auch in traditionellen Werken, ist zentral für die Seeklang-Philosophie.

Was sind Beispiele dafür?

Wir spielen neben Kammermusik auch ein paar bekannte Solistenkonzerte in Kammerbesetzungen, wie Beethovens viertes Klavierkonzert oder ein Flötenkonzert von Carl Philipp Emmanuel Bach, der so experimentierfreudig ist wie der Seeklang selber. Im Fall von Barbers berühmtem «Adagio» ist die weniger bekannte Quartett-Fassung sogar das Original. Anderseits gibt es Werke, die Komponisten an der Schwelle zu einem neuen Lebensabschnitt schrieben.

Welche Werke markieren biografische Wendepunkte?

Da ist zum einen ein Jugendwerk von Mendelssohn. Dieser reihte sich mit dem zweiten Streichquartett nach dem Tod Beethovens in die Reihe von dessen Bewunderern ein. Aber er war auch in die Nachbarstochter verliebt und stand quasi an der Schwelle vom Wunderkind zum Erwachsenen. Ein Art Gegenstück dazu ist Smetanas Streichquartett «Aus meinem Leben»: Ein Alterswerk aus einer Lebensphase, in der der von finanziellen Sorgen geplagte Komponist sein Leben neu erfinden musste. Solche Kommentare werde ich zu den einzelnen Werken beisteuern. Auch das gehört zur Idee, ein möglichst breites Publikum auf allen Ebenen anzusprechen.