Schwerpunkt Der Intendant des Luzerner Theaters im Gespräch und eine Übersicht zur kommenden Spielzeit Intendant Benedikt von Peter steuert das Luzerner Theater mit dem Spielplan 2020/21 in Richtung neue Normalität – auch des künftigen Theaters. Interview und eine Übersicht zur nächsten Spielzeit. Urs Mattenberger 15.06.2020, 19.27 Uhr

Der letzte Spielplan unter der Intendanz von Benedikt von Peter hat besondere Brisanz – wegen der Coronafolgen und mit Blick auf die Pläne für ein neues Luzerner Theater. Im Kantonsrat verlangt eine Motion im Hinblick darauf, auch das Modell eines reinen Gastspielbetriebs zu prüfen. Wir stellen den Spielplan deshalb nicht nach Sparten vor, sondern fragen, wie weit dieser lokale Bezüge bietet, die mit einem Gastspielbetrieb so nicht möglich wären.

Ihr letzter Spielplan bietet viele lokale Kooperationen, die mit Gastspielen nicht zu machen wären. Ist das vorgezogener Abstimmungskampf gegen eine Motion im Kantonsrat, die einen Gastspielbetrieb zur Diskussion stellt?

Benedikt von Peter: Nein, wir präsentieren ja den Spielplan im Prinzip so, wie wir ihn seit zwei Jahren geplant haben, auch um zu signalisieren: Es geht in Richtung neuer Normalität! Und es ist selbstverständlich, dass man im Hinblick auf das geplante Neue Theater alle Varianten anschaut.

Auch die eines Gastspielbetriebs?

Ja, nur muss man in diesem Fall alle Faktoren in Betracht ziehen. Einsparungen ergeben sich dabei ja nicht unbedingt im künstlerischen Bereich, sondern durch den Wegfall zum Beispiel der Werkstätten. Da würden in Luzern etliche Handwerksstellen wegfallen, und Arbeitslose kosten ja auch Geld. Der Trend zu «Offenen Räumen», wie unser Spielzeit-Motto lautet, und zu lokalen Koproduktionen hängt vor allem mit längerfristigen Entwicklungen im Kultur- und Theaterbereich zusammen.

Welche Entwicklungen sind das?

Seit den 90er Jahren hat sich im Kulturbereich die Haltung etabliert, dass man Kultur wie mit einem Klick auf Amazon beliebig einkaufen kann. Aber seit ein paar Jahren geht die Entwicklung im Gegenzug zur Globalisierung eher in Richtung Regionalisierung, ein Trend, der sich aktuell durch Corona noch verstärkt hat. Klar bleiben die globalen kulturellen Schnittstellen wichtig. Aber Kreativität entsteht auch da, wo solch unterschiedliche Systeme zusammentreffen, aus der Auseinandersetzung mit den Menschen, mit der Stadt und mit dem Quartier vor Ort. Insofern zeigt dieser Spielplan schon auch voraus auf ein Neues Theater. Dessen Betriebskonzept, so wie es bisher erarbeitet wurde und das im Herbst in den politischen Prozess gelangt, sieht ein offenes Haus vor, in dem sich ganz unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen und Kooperationspartner begegnen. Ein solches Theater spielt im urbanen Raum eine zentrale Rolle wie der Bahnhof oder ein Stadion.

Benedikt von Peter bei der Präsentation des Spielplans 2020/2021 des Luzerner Theaters.

Bild: Dominik Wunderli (15. Juni 2020)

Im neuen Spielplan fällt auf, dass Repertoireklassiker in der Oper viel stärker vertreten sind als im Schauspiel, wo Projekte dominieren. In welche Richtung geht das in einem zukünftigen Theater?

Mit Tschechows «Kirschgarten» und Hermann Burgers «Schilten» gibt es auch im Schauspiel klassisch-literarische Stoffe. Aber es stimmt, dass hier Projekte eine grössere Rolle spielen, mit denen eben globale Themen mit unserem Alltag in Verbindung gebracht werden. Ich denke, das ist für ein Theater der Zukunft zentral, während der klassische Kanon an Bedeutung verliert, weil jede der verschiedenen Zielgruppen, die das künftige Theater ansprechen will, ihren eigenen Kanon hat. Trotzdem werden die grossen Werke des Theaters und der Oper immer wichtig bleiben, um Menschen für das Theater zu begeistern. Dass in der Oper mehrere davon vertreten sind, hängt vielleicht damit zusammen, dass dies meine letzte Spielzeit in Luzern ist.

Inwiefern?

Bizets «Carmen», Massenets Aschenputtel-Oper oder Mozarts «Così fan tutte» sind Werke, die direkt ans Herz gehen. Vielleicht zeigt sich darin bereits ein nostalgischer Zug (lacht). Aber wenn in Leos Janaceks «Das schlaue Füchslein» ein alter Mann einer Liebe zusehen muss, die er nicht mehr erleben kann, könnte ich durchheulen.

Gerade Opern mit ihren Chor- und Orchesterkollektiven sind schwierig coronakonform aufzuführen. Wie normal wird die neue Normalität am Luzerner Theater sein?

Das hängt von der weiteren Entwicklung ab. Das Schutzkonzept der Theater- und Orchesterverbände wurde bereits mehrfach an weitere Lockerungen angepasst. Wir rechnen damit, dass wir auch Opern mit Orchester aufführen können, können aber, wenn es sein muss, bei Rossini und Janacek auf reduzierte Orchesterfassungen zurückgreifen. Auf Publikumsseite wäre gegenwärtig eine Auslastung von immerhin weit über 50 Prozent möglich.

Was bedeuten die Corona­einschränkungen finanziell?

Wir haben diverse Coronaszenarien budgetiert und sind im Kontakt mit der Regierung, was Ausfallentschädigungen und Kurzarbeit anbelangt. Wegen der Ungewissheiten machen wir zudem am Sonntag eine Art Probe mit Tschaikowskys «Eugen Onegin», der in dieser Spielzeit ausgefallen ist. Die Ensemblemitglieder singen, am Klavier begleitet, aber mit Chor, in der offenen Box Auszüge aus dem Werk vor rund 200 Zuhörern draussen. Es ist quasi ein «Eugen Onegin» mit Happy End. Denn das geht jetzt nur, weil Rebecca Krinsky Cox und Jason Cox verheiratet sind.

Hinweis: Szenen aus Tschaikowskys Oper «Eugen Onegin»: Sonntag, 21. Juni, 16 Uhr, Box Luzerner Theater (freier, aber beschränkter Zutritt).

Zu den Vorzügen eines produzierenden Theaters gehört dabei die Zusammenarbeit mit lokalen Kräften. Davon finden sich in der nächsten Spielzeit eine ganze Menge:

Schon zum Auftakt führt das Luzerner Theater – in Koproduktion mit Lucerne Festival – mit dem 21st Century Chorus und dem Chor der Nationen Beethovens Neunte in einer Form des Klangkünstlers Matthew Herbert auf: «Beethoven Nine» steigt vom Elysium herab auf die Strasse und lädt zum Mitmachen ein (28./30. August).

Im «Schellenursli» des Puppentheaters von Gustavs Schwestern spielen Jazz- und Volksmusiker der Musikhochschule Luzern mit.

Im «Nachspiel im Stadion des FC Luzern» spielen – in der Swissporarena – die Schauspieler Massimo Furlan und André Willmund den 5:0-Sieg des FCL im Barragespiel gegen Lugano im Jahr 2009 nach: Die erste Zusammenarbeit mit dem FCL ruft lokale Sportgeschichte in Erinnerung.

Einen Lokalbezug hat auch Franz von Strolchens Tell-Spurensuche «nach Friedrich Schiller». An Orten der Tell-Geschichte spricht er mit Menschen über heutige «wahre» Helden. Tell wird zu einer Figur mit Fehlern, Widersprüchen und Zweifeln – und gerade deshalb zur Identifikationsfigur für unsere Zeit.

Lokale Kräfte wirken mit, wenn die Box im März und April zum Experimentier-Labor für Oper, Tanz und Schauspiel wird. Studenten der Musikhochschule sind einbezogen in eine moderne «Robinsonade». In der ersten Zusammenarbeit zwischen Tanz Luzerner Theater und der Freien Tanzszene erhält diese eine «Carte Blanche».

In der Tradition von Luzerner Freilichtspielen steht die Sommertheater-Aufführung von Georges Bizets Erfolgsoper «Carmen» vor dem industriellen Charme des Roten Hauses auf dem EWL-Areal (in einer von Peter Brook verdichteten Fassung). Zur Mitwirkung aufgefordert sind die Bewohner der Region an der «Bürgerversammlung» zum «Klima», die Christophe Meierhans in der Box einberuft. Rebellen der Klimabewegung «Extinction Rebellion» machen den Theaterplatz zu einem offenen Versammlungsort, der Raum für Diskussionen bietet. Beschlossen wird die Theatersaison mit einem Fest im Stadtraum, an dem Thomas Verstraeten mit Luzerner Fastnachtsvereinen die Altstadt für einen Tag in einen Themenpark verwandelt.

Dass auch ein Theater mit eigenen Ensembles Gastspiele zeigen kann, zeigt das diesjährige Weihnachtsstück «Frau Holle»: Das Berliner Theaterkollektiv «hannsjana» macht aus dem Märchen eine komisch-schräge Bühnenshow über das Wetter und das Klima. Dass ein Theater, das selber produziert, umgekehrt Gastspiele auswärts geben kann, beweist «Tanz 35: Alice». Die Choreografie zu «Alice im Wunderland» des Taiwanesen Po-Cheng Tsais verbindet asiatische Traditionen und westlichen Contemporary Dance und geht auf Tournee nach Taiwan.

Corona führt – neben Anpassungen in den Inszenierungen – auch zu neuen Aufführungskonzepten. So wird Caroline Finns Choreografie «Personae», dessen Premiere der Krise zum Opfer fiel, doch noch gezeigt in Form eines Tanzfilms bei dem die körperliche Nähe bei der Montage virtuell hergestellt. Giacomo Veronesi, dessen «Solitude» noch diese Woche als coronataugliche Whatsapp-Performance in der Box gezeigt wird, thematisiert mit einer theatralen Stadtführung kollektive Pandemieerfahrungen.

Zur Handschrift von Peters Theater gehören neben «Offenen Räumen» (Spielzeitmotto) neue Formate. So nehmen Christian Graef und das Luzerner Chanson-Duo Canaille du Jour den Frauenverschleiss von König Blaubart als Casting aufs Korn. Als Schauspiel mit Musik vom Luzerner Sinfonieorchester werden die Erfolgsromane der Neapolitanerin Elena Ferrante zu einem Theaterabend verdichtet.

Repertoire-Klassiker findet sich konzentriert in der Oper mit Rossinis «Il barbiere di Siviglia» (im wieder aufgebauten «Globe»), Leos Jansceks «Das schlaue Füchslein», Jules Massenets Märchenoper «Cendrillon/Aschenputtel» und Mozarts «Così fan tutte», das zum Kernrepertoire des Theaters gehört. Klassiker im Schauspiel sind Tschechows «Kirschgarten» sowie eine Bühnenfassung von Hermann Burgers Roman «Schilten».

Mit der nächsten Spielzeit geht nach 12 Jahren die Tanzära unter Kathleen McNurney zu Ende. In Starbesetzung eröffnet der Tanz die Spielzeit im Globe, mit Caroline Finns Choreografie zu Shakespeares «Wie es euch gefällt» zu Musik des Schlagzeugers Fredy Studer. «Tanz 36: Full Circle» schliesst den Kreis mit zwei Neukreationen von Georg Reischl und Patrick Delcroix, die schon am Anfang mit dabei waren: Ein schönes Beispiel dafür, wie ein Haus mit Ensembles und Gästen eigene Traditionen aufbauen kann.