Lucerne Festival: Verrücktes Treffen Beethovens mit Hölderlin

Lucerne Festival Hölderlin trifft Beethoven: Der Kranke wird zum Visionär Der Dichter Friedrich Hölderlin verbrachte sein Leben nach einem geistigen Zusammenbruch im Turm, Beethoven trug den revolutionären Freiheitsdrang ihrer Generation weiter. Jetzt machte ihre Begegnung in Wort und Musik die Grenzen wieder durchlässig. Urs Mattenberger 26.08.2021, 20.05 Uhr

Beethoven und Hölderlin: Stefan Wirth und Michael Engelhardt in der Lukaskirche.

Das Festival-Motto «Verrückt» hat so viele Facetten, wie es dafür Wörter in verschiedenen Sprachen gibt. Markus Hongler, Stiftungsratspräsident von Lucerne Festival, hat sie in einem Programmbuchbeitrag aufgezählt. «Fou» auf Französisch klingt anerkennender als das italienische «pazzo». Das englische «crazy» cooler als das spanische «loco». Und nur das lateinische Wort für «verrückt» besagt offenbar eindeutig so viel wie «krank» oder «labil».

So ist es nicht verwunderlich, dass sich das Thema in individuellen Facetten durch alle Mittagskonzerte des Festivals zieht – durch Programme der Début-Konzerte (vgl. Kasten) wie explizit in den Beiträgen zur Reihe «Verrückt».

Verwirrter Komponist, kranker Dichter?

In deren zweitem Konzert konnte man sich am Mittwoch in der Lukaskirche fragen, welcher Begriff auf Beethoven und welcher auf Hölderlin zutreffen würde. Denn das Projekt führte beide mit Musik und Wort zusammen: Den Komponisten, den viele Zeitgenossen wegen seiner grenzsprengenden Musik für verwirrt hielten, und den Dichter, der nach einem geistigen Zusammenbruch sein Leben umsorgt im Tübinger Turm verbrachte. Gemeinsam war den beiden 1770 geborenen Künstler der revolutionären Freiheitsdrang ihrer Generation.

Michael Engelhardt als Sprecher und der Pianist Stefan Wirth wählten für die fiktive Begegnung kleinformatige Spätwerke. Von Hölderlin Turm-Gedichte, in denen der hochfliegend-kühne Ton seiner früheren Hymnen einer naiven Naturbetrachtung wich. Beethoven antwortete darauf mit den Bagatellen op. 126, in denen sich sein Freigeist im Kleinformat austobt. Während Wirth das am Flügel direkt vermittelte, rückte Engelhardt den Dichter in Distanz, indem er dessen Texte hin zum Singsang rhythmisierte.

Aber auf erhellende Weise fanden beide zusammen, wo beide Ebenen sich überlagerten, wenn Glockentöne des Flügels sich in die «liebliche Bläue» mischten oder der Dichter durch die feierliche dritte Bagatelle «spazierte».

Denn auch Beethoven spielt in seinen Bagatellen mit naiven Tonfällen, etwa im schlagermässigen Volksliedton der fünften oder den Doppelgriffpassagen der sechsten. Aber dass er sie rabiat aufbricht, zeigte die Doppelbödigkeit solcher Idyllen und auch jener von Hölderlin auf, hinter denen wiederum Abgründiges aufblitzte. Dass auch ein intellektuelles Format direkt ins Herz treffen und der vermeintlich Kranke zum Visionär werden kann, zeigte Engelhardts Schlusswort von der zerstörerischen und schöpferischen Kraft des Wortes – und des Menschen, dem dieses gegeben ist.

