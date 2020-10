Festival «Zwischentöne» in Engelberg:

Der Mut hat sich gelohnt Trotz Corona-Einschränkungen setzte das Festival «Zwischentöne» in Engelberg Signale für die Zukunft: Mit neuen Formaten und im erstmals bespielten Kursaal. Urs Mattenberger 25.10.2020, 18.21 Uhr

Musiker um die Geigerin Mary Ellen Woodside im Konzertprojekt «Hay que caminar» im Kursaal Engelberg. Bild: Pius Amrein (24. Oktober 2020)

Wer benötigt gegenwärtig mehr Mut: Die Veranstalter von Konzerten oder das Publikum, das diese besucht? Die Frage hatte sich schon in den ersten beiden Konzerten des Kammermusikfestivals «Zwischentöne» in Engelberg gestellt (wir berichteten). Denn Rafael Rosenfeld, der Cellist des Merel Quartetts, hatte sich nicht gescheut, das Risiko anzusprechen. «Ich danke Ihnen für den Mut, dass Sie so zahlreich zu uns gekommen sind», hatte er am Freitag das Publikum im frisch renovierten Kursaal in Engelberg begrüsst.

Dass weder die künstlerischen Leiter (neben Rosenfeld die erste Geigerin des Merel Quartetts, Mary Ellen Woodside) noch die Besucher besonderen Mut benötigten, bestätigten die weiteren Konzerte bis Sonntagabend. So ist im Kursaal, der den «Zwischentönen» neue Möglichkeiten bietet, die Zahl der Besucher auf 150 beschränkt, um die Abstände zu gewährleisten.

Weniger Besuche, aber mehr Profil dank Corona

Und auch im Barocksaal im Kloster verteilten sich am Sonntagmorgen die Besucher beim grandiosen Auftritt des Merel Quartetts mit Beethovens Streichquartett op. 127 auf isolierte Inseln. Das Festival, dessen nationale Ausstrahlung einen Drittel auswärtiger Besucher, vor allem aus dem Grossraum Zürich, bestätigen, verkaufte deshalb coronabedingt nur 70 Prozent der Karten im Vergleich zu den Vorjahren, sagt Geschäftsführer Pedro Zimmermann. Aber mit alldem waren die «Zwischentöne» ein weiteres Beispiel für Klassikkonzerte, bei denen man sich sicher fühlt – ein Punkt, den man angesichts der allgemeinen Verunsicherung nicht genug betonen kann.

Eine weitere coronabedingte Änderung hat das inhaltliche Profil des Festivals zusätzlich geschärft – nämlich die Kürzung der Konzerte auf gut eine Stunde, und die Kompensation durch eine Steigerung der Zahl an Konzerten. Einen Spitzenrang unter den Schweizer Kammermusikfestivals nehmen die «Zwischentöne» nämlich nicht nur wegen der hochkarätigen Musiker ein, die das renommierte Merel Quartett auch dieses Jahr zu Residenzen nach Engelberg einlud. Die aufregendste Entdeckung war dieses Jahr die Pianistin Marianna Shirinyan, die so expressiv wie wendig ein Repertoire von Bach bis zur Moderne intensiv zum Funkeln brachte. Ein Markenzeichen der «Zwischentöne» sind auch vielfältig vernetzte Programme zum jeweiligen Thema, die die kleinteiligere Konzertstruktur förderten.

Neues, durchkomponiertes Konzertformat

Das diesjährige, vom Klosterjubiläum inspirierte Motto «Mysterium» hatte das Marian Consort bereits am Freitag mit ein- bis mehrstimmigen Gesängen in verschiedene Richtungen entfaltet. Auf wundersame Weise liefen am Samstag im Kursaal die da ausgelegten Fäden zusammen im komponierten Projekt «Hay que caminar». Die Sehnsucht nach kosmischen Ordnungen widerspiegelte mehrstimmig verschlungene Musik von Bach (Partita Nr. 2, Marianna Shirinyan) und Gesualdo. Dass das Marian Consort in dessen «Vinea mea electa» solchen Glauben mit einer fieberhaft gesteigerten Kreuzigungsvision untergrub, schlug eine Brücke zur subjektiven Vereinzelung in zeitgenössischen Werken von György Kurtag und Luigi Nono.

Auch szenisch ein Höhepunkt war dessen «Hay que caminar», in dem die beiden zwischen Bühne und Publikum umherwandernden Violinen (Mary Ellen Woodside, Tobias Feldmann) trotz des «social distancing» in heftig gefährdeter Schönheit mysteriös verschmolzen. Und als aus Kurtags «Ligatura» barocke Schattenmusik (von Couperin) hervorwuchs, wurde dieses durchkomponierte Programm endgültig zum Musterbeispiel eines neuen Konzertformats, wie man es in Coronazeiten erwartet.

Beethoven als menschliches Ereignis

Beispielhaft für das hohe interpretatorische Niveau des Festivals waren die Beiträge zum Beethoven-Jubiläum. Das «Erzherzog»-Trio am Samstag wurde rauschhaft angetrieben von der – durch die Kursaal-Akustik begünstigten – Pianistin und bis in tonloses Rätseln zurückgenommen von Tobias Feldmanns Violine und Rafael Rosenfelds Cello.

Vielfalt aus einem Guss – sie war ein Thema in den Gesängen des ersten Konzerts – machte am Sonntag das Streichquartett op. 127 zum Ereignis. Hier, wo das Merel Quartett orchestral auftrumpfte, filigran die Stimmen ausbalancierte und auch mal volksmusikalisch derb aufstampfte, wurde die Musik über alle Bezüge hinaus zum ergreifenden menschlichen Ereignis.