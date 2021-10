Luzerner Theater Thinking out of the «Box»: Der Paradiesgarten als Labyrinth Musiktheater voller Überraschungen: Das Schauspielhaus Luzern stellt die amerikanische Komponistin und Performerin Du Yun vor, die gleich selbst in die Hauptrolle des Fantasiewesens schlüpft. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 28.10.2021, 18.19 Uhr

Archetypisches Spiel um Identität: Komponistin Du Yun zwischen den Sängerinnen Misaki Morino und Anna Bineta Diouf. Bild: Ingo Höhn/Luzerner Theater

Eine Kakerlake, die wünscht, ein Mensch zu sein? Und ein weiblicher Geist, der nach der Rückkehr zur Erde heimatlos umherschweift? Mit dieser Vorankündigung ging man am Mittwoch ratlos in die Musiktheater-Premiere in der Box des Luzerner Theaters. Und konnte sich auch nach der Audio-Einführung auf der Website nicht vorstellen, wie die Musik dazu klingen würde. Intim mit einem Zug ins Groteske? Zeitgenössische Musik mit Elektronik und italienischer Oper?

Damit versprach der Doppelabend «A Cockroach’s Tarantella/Zolle» Überraschungen, wie man sie von einem Theaterabend erwartet. Hinzu kam, dass die Werke der hierzulande unbekannten chinesisch-amerikanischen Komponistin Du Yun eine Reihe eröffneten, die künftig pro Saison eine Komponistin porträtiert.

Berührende Groteske mit Musik aus dem Katalog

Das Staunen geht weiter, wenn in der abgedunkelten Box «A Cockroach’s Tarantella» beginnt. Die Kakerlake – gespielt von Du Yun selber als Erzählerin – ist ein Fantasiewesen, das mit Astronautenhelm, einem zum Ballon anschwellenden Schwangerschaftsbauch und spitzen Klauen ums Überleben kämpft (Regie und Ausstattung: Roscha A. Säidow).

Aber ihr Monolog geht nahe, weil er aus der Sicht einer Kakerlake von uns Menschen handelt. Die Kakerlake bewundert den Menschen, weil dieser keine Reproduktionsmaschine ist, sondern Menschenfrauen «aus Liebe schwanger werden». Und weil Menschen Gefühle wie Liebe, Trauer und Tränen kennen. Die falsche Idealisierung des Menschen aus Sicht des Ungeziefers ist bitterbös ironisch und weckt eine Trauer, welche die Kakerlake und die Menschen am Schluss auf überraschende Weise verbindet.

Weniger überraschend ist die Musik zu diesem schrägen Melodram. Ein Streichquartett des Luzerner Sinfonieorchesters und Elektronik illustrieren die imaginierten Szenen mit Klängen aus dem Katalog zeitgenössischer Musik in allen Stillagen. Flageolettzauber und romantisierende Streichergewebe verklären und ironisieren zusätzlich das idealisierte Menschenbild der Kakerlake, deren schlabbernde Existenz wird auch mal messerscharf aufgesplittert.

Archaische Gesänge und Bilder

Am persönlichsten ist Yuns Musiksprache da, wo sich in ihr fremde Stile ablagern. Zu magischen Momenten führt das im zweiten Teil des Abends. In der Kakerlaken-Performance ist der – englisch rezitierte und auch deutsch an die Wand projizierte – Text zentral. Nach der Pause rückt in «Zolle» die Musik in den Vordergrund. Schlagwerk, Saxofon und Flöte erweitern die Streicher um archaische Farben (Leitung: Alexander Sinan Binder). Vor allem aber wächst der umherirrende Geist (wiederum Yun als Erzählerin) in den verschwenderisch schönen Stimmen von Misaki Morino (Sopran) und Anna Bineta Diouf (Mezzo) zu imposanter Grösse an. Ihre archaischen Gesänge, jauchzend hell und von profunder Tiefe, weiten die Box ins Unermessliche und, mit Anklängen an Madrigale und uralte Volksgesänge, über Jahrhunderte hinweg.

Das ist musikalisch ein starkes Stück und Säidows Inszenierung führt es mit archetypischen Bildern weiter. Die Stilisierung der Geist-Erscheinung zu drei identischen, klinisch weiss gewandeten Kleopatra-Figuren und eine monumentale Steintreppe verlegen diese Meditation um die Suche nach Identität und Heimat in mythische Urgründe. Für die «akustische Flucht in einen paradiesischen Zustand», als den die Regisseurin Yuns Werk versteht, stehen Videos und ein Garten, der sich an der Seite öffnet wie ein Fenster in eine andere Welt. Da verdichtet sich dieser labyrinthisch schillernde Abend zu einem Wunder, aus dem einen erst der herzliche Applaus in die Realität zurückholt.

Vorstellungen: 29. 10, 5., 12., 13., 18. November, Luzerner Theater. www.luzernertheater.ch