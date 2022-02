Klavierfestival «Le piano symphonique» Der pianistische Lebensfaden von Brahms: Alice Sara Ott spielt das Rezital in Kombination mit einer Video-Installation Das Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters bespielt in vielen Formen das KKL und sein Orchesterhaus. Es ist Johannes Brahms gewidmet. Urs Mattenberger Jetzt kommentieren 03.02.2022, 05.00 Uhr

Offen für neue Formate: Alice Sara Ott (im Bild zum Projekt «Nightfall») spielt im KKL ihre «Echos of Life» zu einer Videoinstallation. Bild: Ester Haase

Ausnahmsweise führt das Luzerner Sinfonieorchester in dieser Saison gleich zwei Klavierfestivals durch. Das erste «Le piano symphonique» musste wegen Corona verschoben werden und wurde im November mit den Klavierkonzerten und Kammermusik von Saint-Saëns nachgeholt. Jetzt steht das erste reguläre, Johannes Brahms gewidmete «Le piano symphonique» an, und der Name zeigt, dass wiederum orchestrale Musik mit im Zentrum steht. Nach dem Ende des Lucerne Festival am Piano suchte Numa Bischof, Intendant des Luzerner Sinfonieorchesters, «nach einem Format, das nicht das Pianofestival kopiert, aber dem Klavier im KKL weiterhin einen gewichtigen Platz gibt».

So beziehen auch jetzt die beiden Abokonzerte das Klavier mit ein. Das Luzerner Sinfonieorchester spielt unter seinem Chefdirigenten Michael Sanderling die zweite Sinfonie von Brahms und – ein Gipfelwerk – dessen hochromantisches zweites Klavierkonzert.

Solist am Flügel ist mit Marc-André Hamelin ein Spezialist für technisch knifflige Klavierliteratur.

Der Anspruch reicht hier von den grosssinfonischen Ecksätzen bis zur innigen Kammermusik im Andante, die quasi einstimmt auf die Konzerte bis Sonntag.

«Le piano symphonique» – Johannes Brahms: Das Programm Mittwoch/Donnerstag, 9./10. Februar Sinfoniekonzert, 19.30, Konzertsaal KKL: Luzerner Sinfonieorchester, Michael Sanderling (Leitung), Marc-André Hamelin (Klavier); Brahms: 2. Sinfonie, 2. Klavierkonzert. Orgelrezital, 21.45: Suzanne Z’Graggen (Orgel); Brahms: Choralvorspiele. Freitag, 11. Februar Lunchkonzert, 12.30, Konzertsaal KKL: Anna Tsybuleva (Klavier); Brahms: 2. Klaviersonate, Klavierstücke op. 76. «Echos of Life», 19.30, Konzertsaal KKL: Alice Sara Ott (Klavier); Werke von Chopin u. a. (mit Videoinstallation). Samstag, 12. Februar Liederabend, 18.30, Konzertsaal KKL: Daniel Behle (Tenor), Sveinung Bjelland (Klavier), H.-J. Schatz (Sprecher); Brahms/Tieck: «Die schöne Magelone». Sonntag, 13. Februar Kammermusik 1, 11.00, Orchesterhaus, Kriens: Anna Tsybuleva (Klavier), Lisa Schatzman (Violine), Adrien La Marca (Viola), Marie-Elisabeth Hecker (Cello); Brahms: Violin- und Bratschensonate (jeweils Nr. 2), Klavierquartett Nr. 2. Kammermusik 2, 19.30, Orchesterhaus, Kriens: u. a. mit Martin Helmchen (Klavier), Gregory Ahss und Maciej Burdzy (Violine); Brahms: Klaviertrio Nr. 2, Klavierquintett. (mat) www.sinfonieorchester.ch

Stürmischer Auftakt zum musikalischen Brahms-Porträt

Dass «Le piano symphonique» keinem festen Schema folgt, zeigen die Unterschiede zum Saint-Saëns-Festival. So ist das Spektrum an Kammermusik vielfältiger, auch im Vergleich zum einstigen Pianofestival mit seinem Fokus auf ­Solorezitals. Solche gibt es jetzt auch, davon eines auf der Orgel, dazu ein Liedrezital, ein neues Format mit Video-Installation und – nach einer Absage – noch zweimal Kammermusik.

Mit alledem kann man – allerdings nicht chronologisch – dem Lebensfaden des Komponisten folgen. Beginnen müsste das Porträt mit dem stürmischen Überschwang der zweiten Klaviersonate im Lunchkonzert der 31-jährigen Russin Anna Tsybuleva.

Es waren Werke wie diese Sonate, mit denen der 20-jährige Brahms den älteren Robert Schumann 1853 bei einem Besuch zu Lobeshymnen hinriss.

Schumanns Begeisterung für Brahms’ «geniales Spiel, das aus dem Klavier ein Orchester von wehklagenden und lautjubelnden Stimmen machte», lancierte seine Karriere.

Der tiefsinnig-grüblerische Zug in Brahms’ Musik, den Tsybuleva mit den später entstandenen Klavierstücken op. 76 anklingen lässt, blüht leidenschaftlich und schwungvoll auf im Liedzyklus «Die schöne Magelone»: Der Tenor Daniel Behle singt die Lieder, begleitet von Sveinung Bjelland am Flügel; der Schauspieler Hans-Jürgen Schatz macht die Geschichte von der abenteuerlichen Flucht zweier Liebenden mit Auszügen aus Ludwig Tiecks Erzählung von 1797 zugänglich.

Dass Brahms trotz der bittersüssen Melancholie seiner Musik ein geselliger Mensch war, dafür steht die Kammermusik des Festivals, die Beziehung wie unter Freunden knüpft. So spielt Anna Tsybuleva mit der Geigerin Lisa Schatzman vom Luzerner Sinfonieorchester die zweite Violinsonate, die Brahms – verliebt – 1886 während eines Ferienaufenthalts am Thunersee komponierte.

Musikalisch letzte Worte und Schicksalsschläge

Für die zweite Bratschensonate und das dunkel-schwärmerische Klavierquartett Nr. 2 kommen im Orchesterhaus Adrien La Marca und die Cellistin Marie-Elisabeth Hecker hinzu. Und Hecker spielt im Schlusskonzert mit ihrem Mann, dem Pianisten Martin Helmchen, und weiteren Musikern des Orchesters (Gregory Ahss, Maciej Burdzy) das zweite Klaviertrio und das Klavierquintett, das Schwung und Reflexion verbindet.

Brahms’ letzte Werke erklingen am Anfang. Die Organistin Suzanne Z’Graggen spielt im Anschluss an die Orchesterkonzerte die Choralvorspiele, die der 64-Jährige unter dem Eindruck des Todes seiner lebenslangen Freundin Clara Schumann schrieb – ein Jahr vor seinem eigenen Tod: Private musikalische Trauerarbeit, letzte Worte, die Brahms selber nicht veröffentlichte.

Durch seine ebenso existenzielle Dimension fügt sich ins Programm das Rezital von Alice Sara Ott ein, deren steile Karriere 2019 durch die Diagnose Multiple Sklerose plötzlich in Frage gestellt schien. Sie sei zwar seit anderthalb Jahren «symptomfrei», sagte sie dem Bayerischen Rundfunk in einem Interview zu ihrem Programm «Echos of Life». Aber dieses ist doch eine Reflexion über mögliche Lebenswege, auf denen «einem ja auch immer wieder Sachen begegnen, mit denen man nicht rechnet und die einen aus der Bahn bringen können, wie jetzt auch die Pandemie».

Grundlage sind Chopins «Préludes»: «Wie das Leben bestehen sie aus Einzelmomenten, die miteinander verbunden sind», sagt Ott und verbindet Chopin mit Musik des 20. Jahrhunderts, die sie geprägt hat. Von Ligeti und Arvo Pärt etwa, oder von Nino Rota, der für sie eine Zeit verkörpert, in der sie als Teenager «alles romantisierte». Eine «architektonische Reflexion» der Musik in Form einer Videoinstallation (Hakan Demirel) begleitet das ganze Konzert.

Festival-Rochaden im KKL Das Klavierfestival des Luzerner Sinfonieorchesters ist eine direkte Folge der Einstellung der Lucerne Festivals an Ostern und jenem am Piano, für das es in die Lücke springt. Eine weitere Auswirkung ist das verstärkte Engagement des Lucerne Chamber Circle vor Ostern: Sein auf drei Konzerte ausgebauter Lucerne Eastern Circle (15. bis 17. April) hat mit hochkarätigen internationalen Ensembles das Potenzial zu einem neuen Osterfestival. Aber auch Lucerne Festival führt anstelle der abgeschafften neue Kleinfestivals durch. Im November 2020 gestartet ist das Lucerne Festival Forward mit zeitgenössischer Musik. Vom 8. bis 10. April führt das Lucerne Festival Orchestra erstmals die künftig im Frühling geplante Residenz im KKL durch – mit einem Mendelssohn-Fest unter Riccardo Chailly. Vorläufig abgeschlossen wird die Transformation 2023 mit dem neuen Klavierfest von Lucerne Festival, das Igor Levit kuratieren wird. (mat)

