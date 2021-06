Porträt In seiner Heimat hat er regimekritische TV-Dokus gedreht – in der Schweiz gründet er seine eigene Filmproduktionsfirma Nun gibt es das erste Produkt des «sanftmütigen Kritikers» Kairat Birimkulovbereits aus Kirgistan im Kino zu sehen: Der Spielfilm «Schneesturm» feiert Premiere in Luzern. Regina Grüter 04.06.2021, 10.42 Uhr

Kairat Birimkulov: Ein angenehmer Gesprächspartner, der weiss, wovon er reden will. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 31. Mai 2021)

«Die Schweiz Zentralasiens» wird Kirgistan auch genannt. Der Flüsse und Täler und der hohen Berge wegen. Die Winter im Hochgebirge sind hart, die saftigen Weiden unter einer dicken Schneedecke begraben. Man muss im Sommer für den Winter vorsorgen und genügend Heu für die Tiere trocken lagern. Kaditcha und ihr zehnjähriger Sohn Sadyr haben das versäumt. Der Winter hält länger an als erwartet. Täglich macht sich Sadyr auf den strapaziösen Marsch hinauf zum Heulager. Die Kuh ist ihre Lebensversicherung. Ein Schneesturm zieht auf. Die Witwe bittet die Dorfbewohner um Hilfe. Aber sie lassen sie im Stich.

Mit dieser Geschichte, die sich vor 40 Jahren zutrug, gibt der kirgisische Journalist Kairat Birimkulov seinen Einstand als Filmakteur in der Zentralschweiz. Er hat den sozialkritischen Spielfilm «Schneesturm» koproduziert, der heute Abend in seinem Beisein in Luzern zum ersten Mal überhaupt vor Publikum gezeigt wird. Wir treffen ihn zum Kaffee, und nach einer äusserst freundlichen Begrüssung kommt er gleich zum Kernthema:

Es gehöre leider zur kirgisischen Mentalität, sich gegenüber verwitweten oder unverheirateten Frauen und Müttern besonders hart zu verhalten.

Um die Stellung der Frau in der Gesellschaft im Allgemeinen sei es nicht gut bestellt, sagt er, in ganz Zentralasien nicht und auch im Kaukasus; nicht nur in den Dörfern, sondern auch in den grösseren Städten.

Der Film zeigt Parallelen zu ­ seiner eigenen Geschichte

Während er das sagt, bleibt Kairat Birimkulovs Gesicht immer freundlich und aufgeschlossen. Er redet sich nicht in Rage, erzählt ruhig und besonnen. Natürlich sei das vor dem Kommunismus anders gewesen, meint er. «In der östlichen Kultur hat die Verwandtschaft einen grossen Stellenwert.» Mit dem von oben diktierten Atheismus sei den Kirgisen, ein gläubiges Volk, die Spiritualität genommen worden, sagt Birimkulov und vergleicht die Situation mit dem heutigen Tibet unter dem Einfluss Chinas. Die ursprünglichen Werte seien verloren gegangen; der Mensch zu einem Rädchen im Getriebe geworden, Männer zu Apparatschiks, die ihre Macht zeigen wollten. «Wir konnten uns danach nicht wiederfinden.»

Die Hoffnung auf Veränderung nach der Unabhängigkeit hat sich innerhalb der letzten 30 Jahre zerschlagen.

Es werde nur schlimmer und schlimmer, stellt er nüchtern fest. Gerade, als er zur Postproduktion des Films in Kirgistan weilte, ging die Geschichte einer Frau durch die Medien, die ermordet worden war, weil sie sich geweigert hatte, zu heiraten.

Aber nicht nur Frauenrechte, auch Kinderrechte liegen dem 53-jährigen Vater dreier Töchter am Herzen. «Ich bin sehr glücklich, dass wir hier in Europa leben», sagt er. Im Herbst sind es 14 Jahre. Mittlerweile wohnt Kairat Birimkulov in Kriens, die Töchter studieren alle.

In «Schneesturm» kommen beide Anliegen zusammen, und der Produzent hat auch Parallelen zu seiner eigenen Geschichte gesehen. Der Film basiert auf der mündlichen Erzählung von Akylbek Jumanaliev, Sadyr im Film, welche die Autorin Keres Zarlykova zum Drehbuch verarbeitet hat. Nach dem von der Dorfgemeinschaft mitverschuldeten Tod der Mutter wurde Jumanaliev fortgeschickt, ins Waisenhaus. Ein Stigma, das man nie mehr loswerde, so Birimkulov:

«Waisenkinder gelten in unserer Gesellschaft als wertlos.»

Kairat Birimkulov ist auch ohne Vater aufgewachsen, in der Hauptstadt Bischkek mit zwei Geschwistern. Aber er hatte mehr Glück. Die Mutter sei von der Verwandtschaft väterlicherseits zwar ausgeschlossen worden, erhielt aber grosse Unterstützung von der eigenen Seite. Und die Mutter war Sounddesignerin beim grössten Filmstudio der damaligen Zeit. «Ich habe meine Mutter viele Male bei der Arbeit besucht», sagt Birimkulov, heute noch sichtlich stolz. Dort hat er sich mit dem Kinofieber infiziert, das jetzt erst so richtig ausbricht.

Als Nächstes steht eine kirgisische Liebesgeschichte auf dem Plan

Langsam bekommt man ein Bild von diesem Menschen, der in seiner Heimat wegen Kritik am korrupten Machtapparat Repressalien und Drohungen erdulden musste, bis er nach einem tätlichen Angriff im Koma lag. Kairat Birimkulov erzählt:

«Ich gehörte zu den ersten Recherchejournalisten Kirgistans.»

In der Schweiz hat er eine Ausbildung zum Migrationsfachmann absolviert und vier Jahre bei den Sozialen Diensten Asyl des Kantons Zug gearbeitet.

Seine Erfahrung als Fernsehjournalist kommt ihm nun zugute. Das nächste Projekt des noch jungen Unternehmens Kairat Birimkulov Production ist bereits aufgegleist: Die Verfilmung von Tschingis Aitmatows erstem Werk «Djamila» aus dem Jahr 1958 als kirgisisch-schweizerische Koproduktion – dass sich auch Usbekistan daran beteiligen wird, ist noch nicht ganz spruchreif. Aitmatow ist so etwas wie der Nationaldichter des modernen Kirgistans, die unkonventionelle Liebesnovelle «Djamila» stiess in der Heimat aber zunächst auf Kritik. Erst durch die positive Resonanz aus dem Westen änderte sich das. Wieder mit an Bord sind der Regisseur und die Produzentin von «Schneesturm», die beide in Kirgistan zu Hause sind. Zweimal wurde der Stoff bereits verfilmt: zu Sowjetzeiten, 1969, von Moskau aus und 1994 von der deutschen Regisseurin Monica Teuber. «Die Kirgisen haben das selber noch nicht gemacht», sagt Birimkulov und lächelt. Er will die kirgisische Kultur in au­then­tischer At­mo­sphä­re festhalten und einem europäischen Publikum zeigen.

Mit Kino die ­ Welt verändern

Es bleibe ihm nicht mehr so lange bis zur Pension, meint Birimkulov, der seit einem Jahr im Besitz des Schweizer Passes ist und sich als «Ausländer» nicht mehr am politischen Geschehen in der Republik Kirgistan beteiligen darf.

«Ich will mich jetzt mit den mir liebsten Dingen beschäftigen und die nächsten fünf, sechs Jahre weitere Werke von Tschingis Aitmatow verfilmen.»

Den neu eingeschlagenen Weg des Filmproduzenten deutet er eher als Zeichen denn als Zufall. Irgendwie hat ihn das Schicksal an diesen Punkt geführt. Kairat Birimkulov ist fest davon überzeugt, dass das Kino die Kraft hat, die Welt zu verändern.

«Schneesturm»: Die Premiere mit Gespräch vom Freitag, 4. Juni ist ausgebucht. Für die 2. Vorstellung – 12. Juni, 16 Uhr im Stattkino, Luzern – hat es noch Plätze (Reservation: Tel. 041 410 30 60).