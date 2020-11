Der vergessene Künstler: Johannes Robert Schürch malte seine eigene Existenz Eine Ausstellung in Luzern erinnert an den Expressionisten Johannes Robert Schürch. Seine Selbstbildnisse sind eine Entdeckung. Pirmin Bossart 05.11.2020, 17.00 Uhr

Johannes Robert Schürch und Erica Leutwyler, ca. 1937 Bild: PD

Er blickt finster. Dann wieder verwegen. Sanft. Dort ein Schatten von Trauer. Ist es Verzweiflung? Das Gesicht hat kräftige Züge. Da mag einer leiden, aber sein Ausdruck ist stark und klar.

Auf einem Bild ist er von leicht bekleideten Tänzerinnen umgeben. Auf einem anderen schwebt ein Engel an seiner asketischen Gestalt vorüber und liegt ein Totenkopf zu Füssen. Auf einem dritten sehen wir den Maler mit wildem Ausdruck, eine nackte Frau und der Tod im Hintergrund.

Selbstporträt Ende der 1920er. Bild: PD

Auf dem nächsten ein Gesicht mit Pfeife und dem schelmisch-fragenden Blick, im Vordergrund sein krudes Ebenbild als Totenschädel. Das Bild wirkt nicht zuletzt aufgrund seiner kühnen Farbwahl.

«Mein Selbst, meine Qualen»

In Luzern ist erstmals eine kleine Auswahl von Selbstbildnissen zu sehen, die der halb vergessene Künstler Johannes Robert Schürch in seinem kurzen, aber intensiven Leben gezeichnet und gemalt hat. «Sicher gehört er zu jenen Schweizer Künstlern, die am meisten Selbstbildnisse geschaffen haben», sagt der Kunsthistoriker Urs-Beat Frei, der als Mitglied der Erica Ebinger-Leutwyler Stiftung die Ausstellung kuratiert. Schürch selber hielt fest:

«Ich male nur mich, ich male mein Leben, mein Selbst, meine Qualen, meine Freuden, meine Andacht, meine Hoffnung und meinen Zorn...»

Die Selbstbildnisse von Schürch widerspiegeln die oft existenzielle Aura seiner jeweiligen Befindlichkeiten. Und sie überraschen mit ihrer zeitlosen Präsenz und ihrer stilistischen Vielschichtigkeit. Man spürt die Auseinandersetzung und sieht die künstlerische Entwicklung. So abgeschieden und oft obsessiv Schürch malte, hatte er die aktuellen Kunstströmungen sehr wohl im Blick. «Er hat in gewissen Werken Picasso, Gaugin oder auch Otto Dix aufgenommen, aber mit diesen Einflüssen etwas ganz Eigenes gemacht», sagt Frei. Die Meisterschaft seiner Form- und Farbgebung und der persönliche, von eigenem Erleben befeuerte Ausdruck halten seine Werke eindringlich.

Selbstporträt 1918. Bild: PD

Zu Lebzeiten war Johannes Robert Schürch ein relativ bekannter Künstler, der seine Werke unter anderem in Davos, Leipzig und Basel ausstellen konnte. Heute zählt er zu den wichtigsten expressionistischen Malern der Schweiz im 20. Jahrhundert. Für den Kunsttheoretiker Theo Kneubühler war er «ein Gratwanderer, ein Extremist, der das Leben immer dort aufspürte, wo es keine Sicherheiten mehr gibt».

Selbstporträt im Todesjahr 1941. Bild: PD

Sein Leben am Rande des Existenzminimums und sein Interesse an gesellschaftlichen Aussenseitern und an existenziell herausfordernden Situationen wie Krankheit und Tod äussern sich auch im Werk. «Ich negiere die Schönheit nicht bewusst, aber im vom Leben zerrütteten Körper sehe ich in jene mystischen Abgründe und Gesetze, und ein dunkler Trieb lässt mir jene Stoffe und Inhalte zukommen, sodass ich nicht anders kann, als meinen Weg da hindurch zu suchen», schrieb Schürch.

Künstlerleben in Ascona

Schürch wurde 1895 in Aarau geboren und lebte nach dem frühen Tod des Vaters mit seiner Mutter in einem abgeschiedenen Häuschen in Locarno Monti. Dort hatte er während zehn Jahren seine produktivste Schaffensphase. Danach zog er nach Ascona, wo er in einem illustren Kreis von Künstlern sowie deutschen und russischen Immigranten verkehrte. In Ascona lernte er die junge Erica Leutwyler kennen, die bei Pflegeeltern aufgewachsen war, in Luzern eine Schneiderinnenlehre machte und dann als 20-Jährige ins Tessin abhaute.

Als Erica Leutwyler den 20 Jahre älteren Johannes Robert Schürch kennen lernte, löste sie die Verlobung mit einem Tessiner Weinhändler auf. «Sie lässt sich von der materiellen Armut, von der Zahnlosigkeit, von den abgetragenen Kleidern, dem gelegentlichen Trinken und dem Sarkasmus nicht abschrecken», schrieb Peter F. Althaus zu dieser Liaison in seinem Buch über den Künstler.

Erica Leutwyler, die später den legendären Grafiker, Lebemann und Guggenmusik-Gründer Sepp Ebinger heiratete und nach Luzern zog, wird 1935 die Partnerin von Schürch und bleibt bis zu dessen frühem Tod mit 46 Jahren bei ihm. Sie rettet seinen Nachlass und wird später selbst zur Galeristin und Kunstsammlerin. 2015 stirbt Erica Ebinger-Leutwyler im Alter von 100 Jahren in Luzern. Zehn Jahre zuvor hat sie die Erica Ebinger-Leutwyler Stiftung errichtet. Sitz der Stiftung ist das historische Gebäude an der Furrengasse 11 in Luzern: Die ehemaligen Räumlichkeiten von Erica Ebinger-Leutwyler, in denen zahlreiche befreundete Künstler verkehrten, sind bis heute ein Bijou mit Bohème-Patina geblieben und noch immer voll mit Kunst.

Umfassender Nachlass

Die Erica Ebinger-Leutwyler Stiftung bemüht sich primär darum, dass das Werk von Schürch nicht vergessen geht. Der Nachlass des Künstlers ist umfangreich und bemerkenswert: Er besteht aus über 5000 Arbeiten auf Papier und rund 140 Gemälden. Als Erstes liess die Stiftung den Nachlass professionell inventarisieren. Die Ausstellung der Selbstbildnisse ist nun ein weiterer Schritt, um das Werk von Schürch in der Schweizer Kunstwelt wieder neu in Erinnerung zu rufen.

Publikationen über den Künstler gibt es einige wenige. Auch ist er in den Sammlungen verschiedener Museen vertreten. «Aber er wird kaum mehr rezipiert. Das möchten wir ändern, denn sein Werk ist bedeutend», sagt Urs-Beat Frei. Die Stiftung ist denn auch daran, eine Übersichtsausstellung in einem grösseren Schweizer Museum zu initiieren. Die gezeigten Selbstbildnisse in Luzern sind ein schöner Einstieg dazu.

Die Ausstellung ist bis am 20. November im Galerieraum an der Furrengasse 11, Luzern, zu sehen: Do/Fr 17-20 und Sa 12-17 Uhr. Weitere Informationen: www.erica-ebinger-stiftung.ch