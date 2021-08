Kunst Der Yoga-Frosch oder die Erde ist rund Im B74 Raum für Kunst an der Luzerner Baselstrasse stellt aktuell Charles Moser aus. Ein freier Blick auf die Welt dieser Tage. Susanne Holz 18.08.2021, 19.12 Uhr

Der Künstler und der Yoga-Frosch, der sich nicht festlegt: Ist die Erde rund oder eine Scheibe? Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 17. August 2021)

Charles Mosers Ausstellung im B74 Raum für Kunst an der Baselstrasse in Luzern trägt keinen Titel. Dafür ziert den Flyer zur Ausstellung eine einprägsame Fotografie: Ein grosser blecherner Stern liegt auf einer grünen Wiese zu Füssen eines Sackgasse-Schilds. «Der gefallene Stern vor der Sackgasse», erklärt der Luzerner Künstler mit einem Lächeln. «Oder die Frage, ob eine Ausstellung obsolet und eine Sackgasse ist.»

Ist Kunst überflüssig? Charles Moser sagt, erneut in seiner ausgeglichenen und lächelnden Art: Über die Jahre sei die Vermutung in ihm gewachsen, dass alles, was man tue, in gewisser Weise obsolet sei. «Aber man macht es trotzdem.» Und er fügt an:

«Kunst ist in gewisser Weise nutzlos. Aber andererseits ist ein Tag ohne Schönheit für mich ein verlorener Tag.»

Eine Ausstellung also ohne Titel und ohne die Attitüde, die Welt retten oder erklären zu wollen. Eine Ausstellung aber, die von ihren extravaganten Objekten, oft im Brockenhaus gefunden, lebt. Die auf die Coronazeit Bezug nimmt, die überraschende Bilder aus dem Wuhan von vor zehn Jahren zeigt, die mit Witz überrascht und die mit Assoziationen spielt und Erinnerungen weckt.

Die heruntergelassenen Rollos von Wuhan

Kunstwissenschaftlerin Karin Mairitsch spricht bei ihrer Einführung anlässlich der Vernissage am vergangenen Freitag von der «suchenden Qualität» dieses Künstlers, der 35 Jahre lang Dozent war an der Hochschule Luzern Design und Kunst, die letzten zehn Jahre davon als Leiter des Studiengangs Kunst und Vermittlung. Charles Moser war zudem massgeblich am Aufbau des Bachelor Video und des Masterstudiengangs Kunst beteiligt. Das Kunstmuseum Luzern zeigte Charles Moser 1999 in einer Einzelausstellung. Karin Mairitsch fragt sich, ob Charles Moser ein Erzähler oder ein visueller Künstler sei. Nach Betrachtung der Ausstellung an der Baselstrasse ist man sich sicher: Er ist beides.

In der Diashow «Why is there no light on the waves of Yangtze» – warum hat es kein Licht auf den Wellen des Yangtze – erzählt der Künstler aus einem Wuhan von vor zehn Jahren, das wiederum sehr ans Wuhan der aktuellen Pandemie erinnert, während der die Stadt plötzlich abgesperrt war. Denn Moser fotografierte vor einem Jahrzehnt die heruntergelassenen Rollos von Ladengeschäften in dieser chinesischen Stadt, die nun so plötzlich tragische Geschichte schrieb. Das Besondere an diesen Rollos? Sie sind bemalt, wellenförmig, an die dunklen Wellen des Yangtze erinnernd. Wobei die Malereien Übermalungen sind – der wild darauf angebrachten Nachrichten und Werbebotschaften von «Dealern, Huren und Hehlern», wie der weit gereiste Künstler erklärt.

Zwei Arbeiten an der Wand nehmen ebenfalls Bezug auf die Pandemie: Ästhetisch sehr ansprechend, hat Moser hier Meterbänder vom Schneider, geliefert aus China, horizontal und vertikal miteinander verwebt. Die vielen Zahlen auf diesen Bändern stehen für die vielen Zahlen, die Corona mit sich bringt. Inspiriert zur Arbeit wurde Moser von zwei Spaziergängerinnen im Wald, die während des Lockdowns doch tatsächlich mit einem Meterstab von der einen zur anderen Hand den korrekten Abstand hielten.

Und dann der silberne Yoga-Frosch aus dem Brockenhaus zwischen dem Globus und der Erde als Scheibe. Der Frosch bezieht keine Stellung. Manchmal hat das die grössere Wirkung. Und verleiht der Kunst Flügel.

Charles Moser im B74 Raum für Kunst an der Baselstrasse 74 in Luzern. Bis 4. September 2021. Geöffnet Do/Fr 16–19 Uhr sowie Sa 13–16 Uhr. Artist Talk mit Marcel Glanzmann am 22. August 2021 um 16 Uhr. www.b74-luzern.ch