Filmfestival Der erste Kinodokumentarfilm von Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic feiert Weltpremiere Das Filmemacher-Ehepaar aus Luzern ist mit «Dida» in Nyon im internationalen Wettbewerb «Burning Lights» vertreten. Ein wunderbarer Film über Nikola Ilics Leben zwischen zwei Ländern und drei Frauen. Regina Grüter 14.04.2021, 17.28 Uhr

Dida (Andjica Ilic), die Mutter von Filmemacher Nikola Ilic, hat ihre eigene Welt. Bild: Filmstill PD

Er habe sehr wenig überlegt, sagt Nikola Ilic («Rakijada») am Dienstag im Videogespräch. Einfach gefilmt. Seine Mutter Dida. In Belgrad. Was vor fast zehn Jahren als persönliche Auseinandersetzung mit seiner hilfsbedürftigen Mutter begann, entwickelte sich zum ersten Kinodokumentarfilm des serbisch-schweizerischen Filmemacher-Ehepaars Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic («All Inclusive»).

Eben erst fertig geworden, feiert «Dida» am 15. April 2021 seine Weltpremiere am renommierten Dokumentarfilmfestival Visions du Réel in Nyon im internationalen Wettbewerb «Burning Lights». Die «Traumvorstellung» von der Premiere am «Herzensfestival» (Corina Schwingruber Ilic) wird Wirklichkeit, wenn auch leider ohne Livepublikum.

Die Chefköchin und ­ ihre Assistentin

Das Bild, welches Nikola Ilic in Bezug auf sein Lieblingsgericht Sarma (Krautwickel) im Film benutzt – die Chefköchin: meine Grossmutter; ihre Assistentin: meine Mutter –, lässt sich auf die Lebenssituation der beiden Frauen in einer kleinen Belgrader Wohnung übertragen. Dida hat Lernschwierigkeiten und war immer schon auf ihre Mutter angewiesen. Was, wenn Baba einmal nicht mehr da ist?

Nikola Ilic



Bild: Dominik Wunderli

Seine Mutter sei nie wirklich in der Lage gewesen, für ihn zu sorgen, erzählt Nikola Ilic im Film aus dem Off. Er habe lange gebraucht, das zu akzeptieren.

«Wieso ist meine Mutter so, wie sie ist?»

Durch die Kameralinse suchte er Antworten auf Fragen, so persönlich und schwierig, dass er sich lange nicht habe vorstellen können, daraus einen Film zu machen; geschweige denn selbst vor die Kamera zu treten und als Erzähler zu fungieren. Heute sagt er:

«Das Leben hat den Film gedreht.»

Corina Schwingruber Ilic



Bild: Dominik Wunderli

Ein langer Prozess, in welchem seine Frau im Laufe von sieben Jahren ganz natürlich ihren Platz eingenommen hat – vor und hinter der Kamera. Seit 2013 verfolgen sie je eigene und gemeinsame Projekte. Corina Schwingruber Ilic sagt:

«Die Zusammenarbeit gibt uns die Möglichkeit, das Filmschaffen zu leben.»

«Dida» ist ein Film über Nikola Ilics Leben zwischen zwei Ländern und drei Frauen; ein wunderbarer, warmherziger Film, der humorvoll ist und zugleich nachdenklich stimmt. Doch, wie der Titel suggeriert, geht es vor allem um eine Frau. Am Sonntag reisen Nikola Ilic und Corina Schwingruber Ilic mit den beiden Töchtern nach Nyon, wo sie «Dida» zumindest einem Branchenpublikum präsentieren können. Der schönste Moment für den Sohn wird sein, wenn Dida nach der Filmpremiere in Belgrad vor Livepublikum auf die Bühne darf.

«Dida» kann vom Donnerstag, 15. April, 19 Uhr, bis zum Sonntag, 18. April, 19 Uhr, gestreamt werden (Serbisch mit englischen und französischen Untertiteln); Donnerstag, 15. April um 21.30 Uhr Q&A mit Nikola Ilic, Corina Schwingruber Ilic; der offizielle Kinostart steht noch nicht fest. Visions du Réel, International Film Festival Nyon: 15. bis 25. April 2021, www.visionsdureel.ch, 500 Aufrufe pro Film.