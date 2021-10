«Echolot» Ein neues Festival in Luzern lotet Raum und Musik aus Mit dem «Echolot» bringt ein junges Team ein neues Festivalformat nach Luzern. Ein interdisziplinäres Programm sowie das Wechselspiel zwischen musikalischer Performance und den räumlichen Strukturen der Konzertorte stehen dabei im Zentrum. Stefan Welzel Jetzt kommentieren 21.10.2021, 05.00 Uhr

Die mitorganisierenden Dominik Unternährer und Francesca Blachnik im Kleintheater Luzern, der Veranstaltungsbasis des Festivals. Bild: Eveline Beerkircher (13. Oktober 2021)

Kennen Sie das «Le guess who»-Festival? Sehr wahrscheinlich nicht. Der Autor dieser Zeilen ebenso wenig. Aber nach dem Treffen mit Francesca Blachnik und Dominik Unternährer machte er sich schnell schlau über diesen interdisziplinären Musikevent, der jährlich und an unterschiedlichsten, für Konzerte auch untypischen Orten in Utrecht über die Bühne geht. Das Konzept klingt auf jeden Fall spannend, sehr sogar.

Unternährer und Blachnik vom Organisationsteam des Luzerner «Echolot»-Festivals nennen genau dieses holländische Format als Vorbild für ihr Projekt. Von heute an bis Sonntag frühmorgens findet die erste Ausgabe ihres neu gegründeten Anlasses satt. Als Indoor-Festival konzipiert, sind lokale, nationale und auch internationale Acts in klassischen Bühnenkonstellationen genauso zu sehen wie in experimentell anmutenden Settings in teils ungewöhnlichen Konzertlokalitäten.

Wurzeln im B-Sides und 3Fach

Beispiel gefällig? Gleich der Beginn heute Abend bietet drei gänzlich unterschiedliche Veranstaltungsorte. In den edlen historistischen Räumen des Hotels Beau Séjour bilden die Westschweizer von Meril Wubslin mit ihrem Folksound den Startschuss des Festivals, ehe der in Bern aufgewachsene schweizerisch-bosnische Komponist und Akkordeonist Mario Batkovic in den brutalistischen Betonhallen der Würzenbacher Johanneskirche seine Virtuosität entfaltet. Den Abschluss macht sodann die Partynacht im Underground-Club Kegelbahn an der Baselstrasse. Viel differenzierter und gleichzeitig für den Festivalcharakter sinnbildlicher könnte es nicht losgehen mit der Echolot-Premiere (siehe Programmhinweis

«Es geht uns um die Wechselwirkung von Musik und dem Ort, an dem diese stattfindet», erklärt der 33-jährige Dominik Unternährer, der im insgesamt rund zehnköpfigen Organisationskollektiv als Gesamtkoordinator fungiert. Die meist jungen Mitglieder kommen aus dem Umfeld des B-Sides-Festivals, des Radio 3Fach und der Künstlerinnen- und Künstler-Agentur Orange Peel. Ihre Absicht ist es, das Publikum über den rein musikalischen Genuss der Konzerte hinaus Orte in der Stadt entdecken zu lassen, die man sonst kaum oder gar nie aufsucht. Unternährer beschreibt es so:

«Das Echolot soll ein Festival sein, bei dem man auch herausgefordert wird.»

Die enorme Diversität des Programms von der Dark-Wave-Band über die Soundinstallation bis zur DJ-Nacht spiegelt die Vorlieben des Teams hinter dem Anlass ab. Francesca Blachnik sagt.

«Die Genre­palette ist bewusst sehr offen gestaltet, wie auch wir selbst eine grosse Bandbreite an musikalischen Interessen vertreten.»

Die 28-Jährige ist für das Wohl der Festivalgäste im Getränke- und Essensbereich zuständig. Und spannt sogleich den Bogen zur kulinarischen Begleitung eines Acts im Wein- und Plattenladen September an der Guggistrasse/Ecke Taubenhausstrasse. Dort werde am frühen Samstagabend zu einer Soundtüftler-Installation von Strotter Inst.rument der passende Wein oder Schaumwein kredenzt, so Blachnik.

Eine kleine Lücke im Kulturangebot

Die Idee zu dem Festival kam den Macherinnen und Machern vor rund zwei Jahren. Man wollte aber «kein weiteres Sommerfestival auf die Beine stellen, sondern eine spannende Ergänzung zu diesen schaffen», so Unternährer. Der im Herbst bei Normalbetrieb eher gedrängte Kulturkalender schreckte das Echolot-Kollektiv nicht ab. Im Gegenteil. «Das Festival-Angebot im Bereich Musik ist in der Zeit nach den Herbstferien nicht gross. Klar, es gibt viele Konzerte an den gewohnten Orten, aber so etwas, wie wir es machen, gibt es eben noch nicht», präzisiert Unternährer.

Als Festival-Basis dient das Kleintheater. Dort finden die meisten grösseren Konzerte statt. Und dort wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag für nimmermüde Partynudeln auch noch «ausgetanzt» bis fünf Uhr morgens. Es ist in der Tat für alle etwas dabei – Luzern darf gespannt sein und sich freuen auf das Echolot. Und wer weiss, vielleicht überflügelt es dereinst punkto Bekanntheitsgrad den niederländischen Archetypen.

Hinweis: Echolot Festival: Donnerstag bis Samstag, 21. bis 23. Oktober, Luzern, verschiedene Veranstaltungsorte.

Festivalprogramm: Über 30 Acts in 16 Lokalitäten

Das Kollektiv Hatepop mischt Industrial mit Rap. PD

Was beim Blick auf das Festival-Line-up auffällt, ist die grosse Dichte und Diversität. Über 30 Acts treten während dreier Tage und Nächte an 16 verschiedenen Orten in der Stadt Luzern auf. Von poppigen, mainstreamigen Klängen wie zum Beispiel der Berner Band Sirens of Lesbos (Samstagabend im Kleintheater) über Industrial-Techno-Rap des Schweizer Kollektivs Hatepop (Freitagabend im Kleintheater) bis zu experimentellen, interdisziplinären Ambient-Arbeiten der Deutsch-Japanerin Miki Yui (am frühen Freitagabend im September) ist für viele Geschmäcker etwas dabei. Wenn ein musikalischer Fokus auszumachen ist, dann am ehesten in den diversen Programmpunkten, die sich dem elektronischen Clubsound- bis Klanginstallationsgenre zuordnen lassen. So zum Beispiel Colliding Fields im sic!Elephanthouse an der Neustadtstrasse am Samstagabend oder Film 2 Freitagnacht im Neubad-Lüftungskeller. Eine Besonderheit des Festivals sind die teils ungewöhnlichen Lokalitäten für die Shows. Highlights dürften diesbezüglich die Auftritte von Silver Firs auf der ABL-Baustelle beim Himmelrich (Samstagabend) und von Mario Batkovic in der Johanneskirche (heute Abend) sein. Gerade für letzteren Gig und den heutigen Festivaltag sind genügend Plätze für Interessierte vorhanden und auch noch an der Abendkasse erhältlich. Der Samstag ist bereits ausverkauft. (sw)

Komponist und Akkordeonspieler Mario Batkovic. Patrick Principe/PD