Die Luzerner Band Yet No Yokai spielt alternativen Psych-Rock – und gewinnt einen prestigeträchtigen Award Yet No Yokai aus Luzern vermengt psychedelischen Rock mit experimentellem Synthie-Pop und einer Prise Stoner. Stefan Welzel 18.05.2020, 05.00 Uhr

Wie ein japanisches Fabelwesen sieht Thomas Seidmann nun wirklich nicht aus. Der 28-jährige Sänger, Texter und Gitarrist der Luzerner Band Yet No Yokai ähnelt mit hippem Schnauz und Jeansjacke eher dem modernen Typus des alternativen Rockmusikers. Und genau so bezeichnet der gebürtige Slowake auch den Sound, den er und seine Mitstreiter Samuel Birrer (Schlagzeug) und Simon Pfister (Bass) produzieren. Was das mit Japan zu tun hat? Nun, «Yokai» ist der Begriff für japanische Fabelwesen, veritable Dämonen. Und etwas düster, entrückt und geheimnisvoll sind die Klangwelten von Seidmann und Co. in der Tat.

Yet No Yokai sind: Samuel Birrer (Drums), Thomas Seidmann (Gesang, Gitarre, Synthesizer) und Simon Pfister (Bass). PD

Mit ihrer Single «Fahrenheit» haben die drei Luzerner Ende April den prestigeträchtigen Demotape-Clinic-Award von m4music gewonnen. Bei dem Popmusikfestival des Migros-Kulturprozents werden alljährlich die besten Newcomer-Songs gekürt. Yet No Yokai räumten den mit 3000 Franken dotierten Preis in der Kategorie «Rock» ab. Und das völlig zurecht. «Fahrenheit» ist ein schnörkelloses und gleichzeitig detailreich ausgeklügeltes Synthesizer-Drum-Arrangement mit einem entzückend virtuosen Gitarrenspiel. Der deutsche Text, der sich darüber legt, sowie die Tatsache, dass sich Seidmann auch in anderen Songs dieser Sprache bedient, verleitete bisher manch einen Musikkritiker zur Genredefinition «Krautrock». Das ist nicht falsch, aber so ganz wird man der Band damit nicht gerecht. In ihrem Sound steckt viel energiegeladener Psych-Rock, eine gute Portion ungeschminkter Stoner, etwas düsterer Lo-Fi und sogar eine Spur bluesiger Tex-Mex. Doch vor allem singt Seidmann oft und genauso gern auf Englisch.

Virtuos in zwei Sprachen

Worin liegt der Reiz, mal die eine, mal die andere Sprache zu nutzen? Und das zuweilen im gleichen Song? Seidmann liebt den «Flow» des Englischen, in dem alles «so schön klingt als wäre es gereimt», während der Vorteil des Deutschen eindeutig darin liege, sich «genauer ausdrücken zu können». Denn Seidmann möchte mit seinen Werken auch «immer eine Geschichte erzählen». «Bestimmte Songs wie ‘Vagus’ hätte ich auf Englisch nicht schreiben können», so Seidmann. Zeit, um an neuen Erzählungen zu tüfteln, hat er gerade genug. Der Lockdown führte zu einer Proben-Pause. Seidmann stellte fest, «dass sich mit dieser Situation auch ein wenig die Einstellung zum Leben änderte, und damit automatisch zum kreativen Prozess». Er selbst gehört zur Risikogruppe, war die vergangenen Wochen stärker als die meisten Menschen auf sich selbst zurückgeworfen. «Das wird die Musik und meine Texte beeinflussen, auch wenn ich noch nicht weiss, wie genau.» Doch eines kann er schon verraten: «Der Synthesizer wird in Zukunft eine noch grössere Rolle spielen.»

Seidmann macht schon seit zehn Jahren Musik mit seinen Jugendfreunden Birrer und Pfister. Er selbst hat sich das Spielen von Gitarre und Synthesizer in Eigenregie beigebracht. Und der Autodidakt probt mit seinen Kumpels noch immer im Keller des Elternhauses von Drummer Birrer in Altishofen. Als Yet No Yokai treten sie erst seit rund zwei Jahren auf. In dieser Zeit hat die Band zwei EPs und diverse Singles veröffentlicht, ein Album war noch nicht darunter.

Award als Bestätigung

Der Gewinn des Demotape-Clinic-Awards bedeutet Seidmann viel, stellt eine Bestätigung dar, auf dem richtigen Weg zu sein. «Doch letztlich geben wir uns die Bestätigung für unser Schaffen auch selbst, indem wir uns immer weiter entwickeln und mit Spass bei der Sache bleiben.» Dazu gehöre selbstverständlich, den Leuten mit der Musik eine Freude zu bereiten. Und genau das, vor allem der direkte Kontakt mit dem Publikum, fehle Seidmann enorm:

«Ich vermisse den Live-Auftritt, die Energie, die dabei entsteht.»

Die letzten Wochen hätten ihm aber auch vor Augen geführt, was wirklich wichtig ist: Jene Musik zu machen, die ihm am Herzen liege. «Ich war lange ein Perfektionist, der sich immer daran orientierte, was andere von mir und meinem Schaffen denken. Zu oft habe ich meine Kreativität danach ausgerichtet.»

Nun, bisher war das Resultat überzeugend. Yet No Yokai ist ein weiterer Beweis, welch nach wie vor eindrucksvoll grosser und vor allem qualitativ bestechender Pool Luzern in Sachen Rockmusik darstellt. Man darf gespannt sein, was Seidmann, Birrer und Pfister bald an neuem Material hervorbringen werden. Eine erste Kostprobe kam mit der EP «Sonnenberg» bereits Anfang Mai heraus. Auch hier überzeugen Yet No Yokai mit differenziertem und doch präzis-pointiertem Alternative-Rock – mit einem deutlichen Vorgeschmack auf das von Seidmann angesprochene, verstärkte Spiel mit dem Synthesizer.