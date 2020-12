Klassik Luzerner Musikerinnen lancieren die Reihe «Kleine Konzerte Luzern» Dahinter steht ein Netzwerk, das viele Entdeckungen verspricht. Und die Chance bietet, Persönliches preiszugeben. Urs Mattenberger 02.12.2020, 18.00 Uhr

Lancieren die «Kleinen Konzerte»: Markus Sahli, Irène Cramm, Christina Gallati, Christiane Weber, Miriam Müller und Ulrike Grosch vor der Lukaskirche. Bild: Pius Amrein

«Das kann es doch nicht gewesen sein», sagte sich Miriam Müller, als sie am 28. Oktober das KKL verliess. Soeben hatte die Geigerin im Konzertsaal mit den Festival Strings das letzte Konzert gegeben, das vor der Beschränkung auf 50 Besucher noch zugelassen war. Bis auf weiteres würde es hier keine Konzerte mehr geben, und das in der Adventszeit, in der Konzerte eine ganz besondere Rolle spielen. Miriam Müller traf auf die Dirigentin Ulrike Grosch, und im Gespräch entstand die Idee für eine Konzertreihe, die mit Kammermusik (vor 50 Besuchern) in die Lücke springen sollte.

Am kommenden Donnerstag ist es nun so weit: In der Lukaskirche startet die Reihe «Kleine Konzerte Luzern». Da kann man Keiko Yamaguchi, Geigerin des Luzerner Sinfonieorchesters, für einmal von ihrer barocken Seite kennen lernen: Auf der Barockgeige spielt sie mit Rosario Conte (Theorbe) Werke von Corelli und Tartini. Wie alle Konzerte der Reihe beginnt es um 18.30 Uhr und dauert knapp eine Stunde; statt eines Eintritts gibt es eine Kollekte.

Breit abgestütztes und verzweigtes Netzwerk

Grosch und Müller holten Musikerinnen aus ihrem Bekanntenkreis mit ins Boot. Entstanden ist so ein Selbsthilfe-Netzwerk von und für Luzerner Musiker, die für sich und das Publikum trotz Corona ein Konzertleben aufrechterhalten. Als wir die Initiantinnen vor der Lukaskirche treffen, finden sich weitere vier Mitwirkende ein: Christina Gallati ist Geigerin beim Luzerner Sinfonieorchester und bringt Erfahrungen mit der Veranstaltung von Kleinkonzerten in der Kunstkeramik mit. Christiane Weber vom Lucerne Festival ist das Organisationstalent im Team. Markus Sahli, Pfarrer an der Lukaskirche, und Irène Cramm, Leiterin des Bourbaki-Panoramas, stellen ihre Räume mietfrei zur Verfügung und tragen das Projekt ideell mit.

Für Irène Cramm «passt der Solidaritätsgedanke, der im Panorama zum Ausdruck kommt, zur Idee der Konzertreihe». Denn diese soll nicht zuletzt «Musikern helfen, die unter den momentanen Einschränkungen existenziell leiden», sagt Grosch. So kommt der ganze Erlös aus der Kollekte den auftretenden Musikern zugute.

Welche Musiker treten nun aber in der Reihe auf? «Das sind alles Kammerensembles mit professionellem Niveau», stellt Ulrike Grosch klar. «Das können bestehende Formationen oder Ensembles aus dem Umfeld der Musikhochschule sein.» Zu dieser hat Grosch als Dozentin engen Kontakt. Finanzielle Not soll nicht ein zwingendes Kriterium sein, ergänzt Müller:

«Nicht spielen zu können, ist ja für Musiker an sich schon eine Notlage.»

Die Liste der auftretenden Ensembles ergab sich aus persönlichen Kontakten, die sich ebenfalls netzwerkartig ausbreiteten. Müller spielt etwa als Zuzügerin auch im Luzerner Sinfonieorchester. Wie Christina Gallati, die selber in unterschiedlichen Formationen mitwirkt. Als Konzertmeisterin des 21st Century Orchestra kennt Miriam Müller auch dessen Musiker – mit zwei von ihnen spielt sie Bachs «Goldbergvariationen» (17. Dezember). Aber auch (inter)nationale Ensembles mit Bezug zu Luzern treten auf, etwa das Pacific Quartet Vienna (21. Dezember) oder das Capricornus Ensemble aus Basel. In dieser Reihe kann man also so oder so immer wieder Entdeckungen machen.

Auch sie spielen in Luzern: Pacific Quartet Vienna Bild: PD

Szenische Konzerte im Bourbaki-Panorama?

Im Bourbaki-Panorama, das ab Januar für Konzerte genutzt werden kann, dürften diese zudem fast von allein zum neuen Format werden. Begegnungen nach den Konzerten, persönliche Worte der Musiker zum Publikum oder gar szenische Konzerte im Panorama: Denken die Initiantinnen auch in diese Richtung? Christina Gallati weiss von der Kunstkeramik, wie sehr das Publikum Kontakte zu den Musikern schätzt: «Aber selber zum Publikum zu sprechen, erst recht vor einem eigenen Auftritt, daran muss man sich erst gewöhnen», lacht sie, die später ebenfalls an den Kleinen Konzerten auftritt. «Jetzt müssen wir erst einmal froh sein, wenn wir die Maske beim Spielen nicht als Barriere empfinden», sagt Müller, «und uns nicht dahinter abkapseln.»

Für die Gastgeber wären neue Formen sowieso erwünscht. Sahli sagt:

«Die Nähe, die sich mit 50 Besuchern ergibt, bietet die Chance, dass der Musiker zur gespielten Musik etwas Persönliches preisgibt.»

Irène Cramm erhofft sich auch mal eine Stückauswahl mit Bezug auf das Bourbaki-Panorama. Und wenn sie schildert, wie bei einem Vokalprojekt im Panorama einzelne Sänger in dessen Szenerie integriert wurden und mit ihr optisch verschmolzen, macht das tatsächlich Lust auf ein szenisches Konzert.

Erste Konzerte (immer Donnerstag, 18.30, in der Lukaskirche): 10. Dezember Barockduo Yamaguchi-Conte; 17. Dezember: Neustadt Trio, Goldbergvariationen, 21. Dezember: Pacific Quartet Vienna (Haydn). Info und Anmeldung: kleinekonzerteluzern.tumblr.com