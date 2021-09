Lucerne Festival Die Geige singt und spricht: Ilya Gringolts als Solist in Beat Furrer Violinkonzert Lucerne Festival: Gewichtige Solokonzerte von Beat Furrer und Rebecca Saunders. 02.09.2021, 05.00 Uhr

Ein «unglaublicher» Solist: Ilya Gringolts ist Solist in Beat Furrer Violinkonzert Bild: PD

Am Samstag, 4. September, 18.30, bringt das Lucerne Festival Contemporary Orchestra das Klavierkonzert der «Composer in residence» Rebecca Saunders zur Uraufführung (Klavier: Nicolas Hodges). Am Montag, 6. September, 19.30, spielt der Geiger Ilya Gringolts mit den Bamberger Symphonikern das während Corona geschriebene, teuflisch schwere Violinkonzert von Beat Furrer.

Darin stellte sich der Schweizer Komponist der «Herausforderung, zu einer Melodie zu kommen, die als solche erfahrbar ist, ohne in Klischees zu verfallen». Im ersten Satz steigt eine Melodie aus höchsten Höhen herunter, während das Orchester aufsteigt: «Sie kreuzen sich, und die Geige bekommt einen sprechenden Charakter, mit Sprachfetzen, die man unmittelbar nachvollziehen kann.»

In jedem Satz vollzieht sich dieser Weg vom «Singen zum inneren Sprechen», aus dem sich eine «Kaleidoskop-Form» ergibt, anders. Die Melodie entfaltet sich im zweiten Satz in Verbindung mit harmonischen Farbveränderungen in verschiedenen Bewegungsmustern und spielt sich vor dem Orchester solistisch in den Vordergrund. Im dritten findet die Geige aus rascher Bewegtheit zurück zu «langen gesungenen Tönen». Inspiriert haben Furrer dabei auch Gringolts technische Fertigkeiten und Ausdrucksmöglichkeiten: «Ein unglaublicher Solist!» (mat)