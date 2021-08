Klassik Die Heiligtümer rebellieren gegen sich selbst: Igor Levit am Lucerne Festival Igor Levit bestätigt seine zentrale Rolle am Lucerne Festival mit dem Abschluss seines Zyklus mit Beethovens Klaviersonaten. Urs Mattenberger 24.08.2021, 17.39 Uhr

Igor Levit spielt am Lucerne Festival.

Bild: Priska Ketterer / Lucerne Festival (22. August 2020)

Gibt es musikalische Meisterwerke, die nur verlieren können, wenn man sie in neuen Formaten verfremdet? Nein, meinte Patricia Kopatchinskaja, die in «Bye-Bye Beethoven» mit dessen Violinkonzert genau das tun wird. Es gebe keine Heiligtümer und deshalb keine Grenzen, um «geniale Werke immer wieder neu zu denken».

Wenn es noch Heiligtümer gibt, dann gehören gewiss Beethovens letzte Klaviersonaten dazu, mit denen Igor Levit am Montag seinen Beethovenzyklus abschloss. Neue Formate bräuchten Beethovens Klaviersonaten nicht, hatte er im Vorfeld dazu gesagt, weil sie unvermindert aktuell seien und jeden Abend anders und neu entstehen.

Wie also kann blosse Interpretation Musik neu denken und darin Beethoven als «Rebell» (Kopatchinskaja) wieder erlebbar machen? Zunächst einmal: Als bedeutungsschwangere Heiligtümer zelebriert Levit die Sonaten op. 109, 110 und 111 keineswegs, sein Auftritt ist so spartanisch wie in seinen vorangegangenen Konzerten am Festival. Aber auch an diesem Abend bestätigt sich der Eindruck, dass sein Beethovenspiel und die Vielfalt der pianistischen Mittel im Verlauf des Zyklus immer bezwingender wurden.

Mit ihnen verdeutlicht er weitgehend ohne Exzesse jene der Musik. Im träumerischen Beginn der E-Dur-Sonate kündigt sich schon in den schumannesken rhythmischen Verschiebungen die Pranke an, die wuchtig in die Idylle fährt. In der As-Dur-Sonate meisselt Levit Klangblöcke aus dem innigen Gesang, zoomt die Melodie nah heran oder rückt sie in weite Ferne, Tonrepetitionen klingen wie Morsezeichen, Hilferufe aus einer anderen Welt. Die aufplatzenden Töne der Fuge der letzten Sonate befeuern ein raubtierhaftes Spiel mit scharfen Kontrasten, das sich im Variationensatz zum Jazz hin, zu einer mit Uhrmacherpräzision verwobenen Minimalmusik oder zum mystischen Flirren auffächert.

Das wirkt unvermindert aktuell, auch weil deutlich wird, wie Beethoven mit Mustern spielt, um sie in alle Richtungen zu brechen. Die Heiligtümer rebellieren quasi gegen sich selbst. Neue Formate? Auch sie schufen damit an diesem Abend grossartig die Musik und der Pianist mit ihr selbst.

Hinweis: Igor Levits: Beethovens Klaviersonaten (sony)