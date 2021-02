Ausstellung Zwei Luzerner Kirchen bringen Kunst zum Leuchten Maya Thommen gestaltet die diesjährige Passionsausstellung in der Peterskapelle und der Matthäuskirche. Das ist Trost von Stein und Kelch. Susanne Holz 24.02.2021, 19.00 Uhr

Kunst in der Kirche. 40 Marmorsteine aus dem italienischen Carrara, gehalten von filigranen schwarzen Metallsockeln, in der Peterskapelle:

Bilder: Domink Wunderli (Luzern, 23. Februar 2021)

Plus drei Reliefs im Altarraum. Und in der Matthäuskirche: 13 Kelche aus Gips, alle gefüllt mit rosa Epoxydharz, doch an der hellen Oberfläche gestaltet mit unterschiedlichen Reliefs.

Schön sind sie, diese raumgreifenden Installationen im Kirchenraum, dessen Ruhe die Kunst doppelt leuchten lässt.

Die in Italien lebende Schweizer Künstlerin Maja Thommen gestaltet diese dritte Kunstausstellung zur Passionszeit, zu der sich jeweils Peterskapelle und Matthäuskirche zusammenfinden. Ein Projekt, gedacht für Christen wie Atheisten, für Menschen aus verschiedenen Kulturen und mit unterschiedlichen Religionshintergründen.

Die Steine symbolisieren die 40 Tage der Fastenzeit oder auch einen Boden, der uns zu entgleiten droht. Die Kelche, sie stehen für Jesus und seine Jünger, für Menschen in Unsicherheit. Maja Thommen erklärt:

«Mit den Installationen möchte ich ausdrücken, dass wir alle mit Unsicherheiten konfrontiert sind. Ob das nun ein wankender Boden ist oder die Unklarheit darüber, wer wir sind.»

Zwölf Apostel und zwölf verschieden verzierte Kelche – der dreizehnte hebt sich in seiner Glätte ab. «Verschiedene Reliefs als Sinnbild für den Menschen, der nie so klar weiss, wer er wirklich sein möchte – wie die Jünger Jesu, die wohl voller Zweifel waren», so die Künstlerin.

Der Betrachter kommt zur Ruhe

Doch Unsicherheit und Zweifeln zum Trotz: Setzt man sich in den kühlen und stillen Kirchenraum und betrachtet Maja Thommens Kunst, dann kommt man zur Ruhe. Sie sei fasziniert davon, wie Thommen christliche Elemente wie Kelch und Stein wähle und damit spiele, sagt Eva Brandin, die Pfarrerin der Matthäuskirche. Für Theologe Marco Schmid von der Peterskapelle baut die Künstlerin «mittels Naturelementen einen Dialog mit den Kirchenräumen auf». Das Stellen existenzieller Fragen inklusive.

Und auch wenn Maja Thommen mitten in der Passionszeit, die für Leiden wie Hoffnung steht, ein Zeichen setzt zum Thema Gemeinschaft in unsicherer Zeit – so ist diese Ausstellung nicht zwingend für einen sakralen Raum gemacht. Das Thema Unsicherheit beschäftige sie seit Jahren, sagt die 1965 im Kanton Zürich geborene Künstlerin. Nun habe sich ihr die Gelegenheit zur Verdichtung geboten. Sie sei sehr glücklich über die starke Wirkung der raumgreifenden Installationen. Wobei die Kunst in der Peterskapelle äussere Unsicherheit symbolisiere, die in der Matthäuskirche wiederum für innere Unsicherheit stehe.

Von der Wüstenerfahrung in der Fasten- und auch in der Coronazeit, ob gewollt oder ungewollt, spricht Theologe Marco Schmid. Und weil die Pandemie gerade auch Kunstschaffende in eine Art Wüste geschickt habe, wolle man diese beziehungsweise den Sozialfonds von Visarte Zentralschweiz unterstützen, «indem die einzelnen Marmorsteine der Installation in der Peterskapelle durch eine Spende erkauft werden können».

Kunstausstellung zur Passionszeit mit Installationen von Maja Thommen in der Peterskapelle und Matthäuskirche in Luzern. Geöffnet täglich 8 bis 18.30 Uhr in der Peterskapelle und werktags 9 bis 17 Uhr in der Matthäuskirche. Samstags um 12.12 Uhr Mittagsimpulse in der Peterskapelle. Finissage am 8. April um 19 Uhr in der Peterskapelle: Maja Thommen im Gespräch mit der Kunsthistorikerin Lucia Angela Cavegn. www.peterskapelle.ch; www.reflu.ch/luzern-stadt