«Was ist da los? Was ist da in Bewegung?» – Urner Künstler Konrad Abegg hält das Bild der Welt im Fluss Die Kornschütte widmet dem gebürtigen Urner Konrad Abegg eine Retrospektive. Einem, der gerne rundum blickt. Susanne Holz 28.10.2020, 17.34 Uhr

«Dieser Raum hat Groove», sagt der Künstler Konrad Abegg beim Rundgang durch seine Ausstellung in der Kornschütte. Der 70-Jährige, geboren 1950 in Flüelen, Uri, erklärt weiter: «Ich wollte mit dem Raum hier spielen und nicht gegen ihn kämpfen.» Konrad Abegg weist auf den Gegensatz hin, der sich aus seinen grossflächigen Acrylbildern auf Papier im Zusammenspiel mit der steinernen Unverrückbarkeit der Kornschütte ergibt. Es habe ihn fasziniert, die Fragilität von Papier in diesen Raum mit den vielen massiven Säulen zu bringen.

Mann und Frau bleiben in Bewegung. Der Künstler Konrad Abegg inmitten seiner Werke. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 27. Oktober 2020)

«Die Möglichkeit des Auseinanderbrechens ist spannend», findet der Künstler zudem, der hier eine Retrospektive seines 50-jährigen Schaffens bietet – auf Einladung der Stadt Luzern. Konrad Abeggs erste Ausstellung fand 1971 im Kellertheater Vogelsang in Altdorf statt, Titel: «arbeiten». Die aktuelle Ausstellung in der Kornschütte ist mit «Bilderwelten» überschrieben. Um auf das Thema «Auseinanderbrechen» zurückzukommen: «Die Welt ist zerbrechlich, nicht nur jetzt», betont der Lebenserfahrene. Seine grossformatigen Bilder könne man als Metapher dafür sehen.

«Man sieht nicht immer alles»

Der Zerbrechlichkeit zum Trotz: Das leuchtende Rot und das lichte Blau auf diesen Bildern strahlen Stärke aus. Beeindruckend ist die Leuchtkraft dieser Arbeiten auch, weil sie schon vor 33 Jahren entstanden sind. Abegg hat sie nun so in die Kornschütte gestellt, dass sie den Raum inszenieren. Der Betrachter kann durch den Raum von Bild zu Bild gehen, die Perspektive wechseln und sehen, wie die einzelnen Bilder miteinander kommunizieren.

«Geheimnisvolle Bühnen», nennt Abegg diese Werkserie. Sie zeigt stehende und liegende Personen, aber auch architektonische Elemente. «Es geht um Beziehungen, um Beziehungsgeflechte, und vieles ist offen», so Abegg.

«Deshalb auch die Bezeichnung ‹geheimnisvoll›».

Man könne sich fragen: Sind die Liegenden gescheitert? Und die Stehenden?

Der Künstler verweist auf die Innerlichkeit seines Werks. Man könne es auf sich wirken lassen, um womöglich zu einer persönlichen Interpretation zu finden. «Man sieht nicht immer alles», sagt Konrad Abegg auch. Kein Problem. Denn viel mehr ist dem Urner Künstler «die Tiefe einer Geschichte wichtig». Der Betrachter könne sich fragen, angesichts der schemenhaften Figuren: «Was ist da los? Was ist da in Bewegung?»

Die Ausstellung «Bilderwelten» vom Künstler Konrad Abegg.

Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 27. Oktober 2020)

Nicht Landschaft, sondern Raum und Energie

Den Gegenpol zum Grossformatigen bilden die zahlreichen kleineren Arbeiten, auch jüngeren Datums, die sich in Vitrinen unter Glas an den Längs- und Querseiten des Ausstellungsraums befinden. Konrad Abegg führt einen entlang dieser Arbeiten und erklärt das eine und das andere. Er rede nie von Landschaft, sondern von Raum, sagt er beispielsweise. «Es geht mir bei meinen Landschaftsbildern um Energie.» Die Energie eines Erdrutsches oder eines Feuers – Konrad Abeggs Bilder erzählen viele Geschichten.

Wasser wiederum ist dem Künstler eine Metapher für Veränderung: «Alles ist immer im Fluss.» Das Leben habe schliesslich sehr viele Facetten. Apropos Facetten. Hier ist man bei dem Buch angelangt, das ein Ausgangspunkt zur Ausstellung war. Das 336 Seiten umfassende Werk mit dem Titel «Bilderwelten. Künstlerische Reflektionen» bietet eine Übersicht über das lange künstlerische Schaffen Konrad Abeggs.

Es ist ein mit viel Liebe und Esprit gemachtes Buch, das einen breiten und schönen Einblick in Leben, Denken und Werk des gebürtigen Urners bietet, der die Welt fern des Tals seiner Kindheit unter anderem im geteilten Berlin, in Schweden, Schottland, in Frankreich und Australien erkundete. Der als Kind Schafe hütete und sich als Erwachsener zum Imker ausbilden liess.

«Zuerst hast du Bienen, dann haben die Bienen dich», zitiert Abegg im Buch eine alte Weisheit. Der Abenteurer und freie Geist sagt an anderer Stelle: «Das Misstrauen gegenüber nur einer Sichtweise ist bei mir ausgeprägt.» Demgemäss möchte Konrad Abegg auch kein «unverrückbares Bild von der Welt schaffen» mit seiner Kunst. Klar möchte er das nicht, denn seine Kunst hat Groove.

Ausstellung: Konrad Abegg «Bilderwelten». In der Kornschütte Luzern, Kornmarkt 3. Bis 8. November 2020. Offen Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa/So 10-16 Uhr. Buch: Konrad Abegg «Bilderwelten. Künstlerische Reflektionen». Erschienen 2017, edition.abegg. ISBN 978-3-033-06275-7. www.konrad-abegg.ch