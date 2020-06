Ungewöhnlicher Saisonabschluss des Luzerner Theater: Die Kunst wirkt auch nahe am realen Leben Zum Saisonabschluss bringt das Luzerner Theater die Oper «Eugen Onegin». Ein starkes Zeichen und ein Versprechen für die Zukunft. Roman Kühne 21.06.2020, 21.02 Uhr

Gestern auf dem Theaterplatz: Abstand zwischen den Darstellenden – Abstand zwischen den Zuschauenden. Bild: Ingo Höhn (21. Juni 2020)

Endlich! Auch grosse Kulturhäuser öffnen wieder ihre Pforten. Als erstes sind es an diesem Sonntagnachmittag die Künstler des Luzerner Theaters, die dem Weitformatigen wieder Luft und Raume geben. Eigentlich war diese Premiere von Pjotr Tschaikowskys Oper «Eugen Onegin» bereits für den 21. März geplant. Eine über die Grenzen von Luzern für Aufsehen sorgende Inszenierung sollte es sein. Bettina Oberli, die erfolgreiche Kinoregisseurin («Die Herbstzeitlosen») führte hier erstmals den Opernstab. Doch es kam anders.

Mit den neuen Lockerungen und auf dem letzten Drücker vor Saisonschluss gelang dem Team um Intendant Benedikt von Peter eine reduzierte Version dieser Oper. Am letzten Mittwoch wurde die Bewilligung erteilt, geprobt wurde wenige Stunden, im Eilzug die Inszenierung den neuen Bedingungen angepasst. Doch es hat sich gelohnt. Die etwas über 200 Gratis-Tickets waren im Handumdrehen weg.

Perfekt getimtes Kirchengeläut

Viele Zuschauer sind schon deutlich vor 16 Uhr da. Lustvolle Vorfreude herrscht, strahlende Gesichter überall. Auf den Balkonen und an den Fenstern des Luzerner Theaters tauchen immer wieder Schauspieler und Sängerinnen auf. Denn gespielt wird nicht im Gebäude selbst, sondern auf dem Platz davor. Bei schönstem Sommerwetter entfaltet sich eine zwar nicht gleichwertige, doch ebenfalls stimmungsvolle Konzertatmosphäre. Ein Sichtschutz aus Holz grenzt das Publikum ein, fördert den Fokus und dient als Barriere zum gröbsten Altstadttrubel. Ein Klavier ersetzt das Orchester, das einzige Bühnenbild ist das Zimmer Tatjanas, auf dessen Wände sie ihre Briefe schreibt.

Immer wieder mischt sich das reale Leben in die Oper ein: Motorradgeknarre, Schlagen der Fahnenseile, Kinderlachen oder Vogelpfiffe. In der Ecke ragt das Smartphone eines Touristen über den Zaun. Kurz vor Fünf bricht das Kirchengeläut seine Bahn. Mitten in die emotionale Briefszene. Wie abgesprochen; eine jesuitische Bremsspur im liebestollen Gesangessrauschen. Doch zum Glück kommt auch die Kunst nicht zu kurz, drängt sich mit fortwährendem Opernlauf immer mehr in den Vordergrund. Das Klavier (William Kelley) beschallt – dem Sonnenschutzdach sei Dank - den Platz satt und eindringlich. Die Stimmen der Sängerinnen und Sänger entfalten in der Offenheit der Anlage eine fast dreidimensionale Wirkung. Zwar dürfte es, je nach Sitzplatz und Gesangsposition, akustisch schwierig sein. Auch die Reduktion auf eine Stunde Musik, auf einen Eugen Onegin «light», erschweren es, ganz in die Musik abzutauchen.

Doch ist die Leistung der Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Alexander Sinan Binder– notabene bei brennender Sonne und im neuen Setting «outdoor» – schlicht grossartig: Die Sopranistin Rebecca Krynski Cox entwirft an ihrem letzten Luzerner Abend die Figur der Tatjana in voller Emotionalität. Sarah Alexandra Hudarew (Olga) ist ihr lebensfroher Gegenpart. Diego Silva gibt dem Lenski brennendes Verglühen auf dem Weg zum Todesduell.

Im wirklichen Leben ein Liebespaar

Überhaupt kommt ab seiner Arie, direkt nach dem Kirchengeläut, so richtig Fluss auf. Hier entwickelt die Oper den Sog, welcher ihr so eigen ist. Die Duellszene, die klingende Tiefe bei der Arie des Gremin (Basssänger Vuyani Mlinde), der dramatische Schluss, wo der zerrissene Eugen Onegin (Jason Cox) um seine Liebe kämpft – all dies auch im Städterauschen seine Wirkung nicht. Ein Spiel mit wahrem Hintergrund, sind er und Rebecca Krynski Cox doch im wirklichen Leben ein Liebespaar.

Die Kostüme von Laura Locher ergänzen das Spiel um eine weitere, witzige Ebene: Eugen Onegin geht vom exzentrischen Rot zum giftigen Grün – der angriffige Lebensjunge, der am Schluss doch nicht geküsst wird?

Es ist ein starkes Signal des Stadttheaters, eine Produktion, wie sie in dieser Qualität und so auf die Schnelle mit einem Gastspiel sicherlich nicht möglich wäre. Ein kräftiger Punkt zum Saisonschluss und ein Versprechen für den nächsten Herbst. Dann hoffentlich wieder unter regulären Bedingungen.