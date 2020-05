Die Luzerner Galerie Hilfiker zeigt Kunst-Appetizers im Schaufenster Die Galerie Hilfiker hat in der Coronakrise eine neue Plattform für Künstler geschaffen. Von der Museggstrasse aus kann jeweils ein Kunstwerk betrachtet werden. So einfach wie effektiv. Susanne Holz 27.05.2020, 18.00 Uhr

Kunst im Schaufenster statt in der Galerie. In Zeiten einer Pandemie verringert diese Form der Präsentation die Gefahr einer Ansteckung massiv. Denn an einem Schaufenster flaniert man vorbei, meist alleine oder zu zweit, man befindet sich unter freiem Himmel und an der frischen Luft, und es gibt ferner keine Gelegenheit zum Anstossen mit Cüpli oder Wein. Kein Gedränge im Galerieraum also, keine Küsschen und kein Händeschütteln. Das Schaufenster als sichere Sache im Rahmen der Coronaschutzmassnahmen, so dachte es sich auch der Luzerner Galerist Markus Hilfiker, dessen Galerie an der Museggstrasse zudem noch dafür bekannt ist, so klein wie fein zu sein:

Als im März der Lockdown beschlossen wurde, musste Hilfiker schliessen, wie alle anderen Galeristen auch. Zu der Zeit zeigte seine Galerie eine Ausstellung mit der Luzerner Künstlerin Claudia Vogel: «Wenn du mich siehst, dann weine». Vogel platzierte eine raumbeherrschende Skulptur in den kleinen Ausstellungsraum: ein visuell eindrückliches Werk, angelehnt an den in der Elbe nahe dem tschechischen Děčín um 1900 gefundenen «Hungerstein» mit der titelgebenden Inschrift.

Diese Ausstellung wird am Samstag, 29. August, anlässlich der Kunsthoch noch einmal eröffnet und bis zum 26. September nochmals zu sehen sein. Und warum nicht jetzt, da doch Galerien und Museen nach den ersten Lockerungen der Schutzmassnahmen am 11. Mai wieder Gäste empfangen dürfen? «Wir wollten jetzt vor der Sommerpause nicht noch kurzfristig eine Ausstellung übers Knie brechen», sagt Galerist Markus Hilfiker. Doch ein «Aufwachen aus dem Tiefschlaf», das habe man sich schon gewünscht.

«Lockere Zügel» für die Kunstschaffenden

Weshalb sich die Galerie Hilfiker für eine «Kunstbox» entschied: nämlich dafür, Kunst in ihrem Schaufenster zu zeigen, in Serie, bis Ende August. Das Projekt komme sehr gut an, erzählt Markus Hilfiker. Die Galerie startete diese «Kunst im Schaufenster» am 3. Mai mit der Künstlerin Tatjana Erpen. Seit dem 17. und noch bis zu diesem Freitag, 29. Mai, ist bei Hilfiker hinter Glas ein Werk von Irene Naef zu sehen. Am 31. Mai geht es dann mit dem Künstler Alex Silber weiter, wieder für einen Zeitraum von 14 Tagen, bis sodann die nächste Präsentation in der sogenannten Kunstbox startet (siehe Hinweis am Ende des Textes).

Markus Hilfiker ist überzeugt, dass auch nach den Lockerungen der Coronaschutzmassnahmen inklusive der Möglichkeit, Galerien und Museen den Besuchern wieder zugänglich zu machen, der Ansturm auf diese Kunsträume zunächst einmal noch nicht so massiv sein wird. «Ich glaube für die kommenden Wochen nicht an wirklich grosse Besucherströme», sagt der Galerist. Und erzählt von einem Besuch in Bern. «Vor ein paar Tagen hatte es im Klee-Museum gerade mal eine Handvoll Leute.»

Zudem: Die Künstler seien spontan begeistert gewesen von der Idee mit dem Schaufenster. Und nicht nur Tatjana Erpen habe eigens eine Skulptur für die Kunstbox geschaffen – auch Alex Silber arbeite gerade an einem Werk für seine kommende «Ausstellung». Galerist Markus Hilfiker lässt nach eigener Aussage «die Zügel locker», was Themensetzung und Ideen der Kunstschaffenden für ihre jeweiligen Werke für sein Schaufenster betrifft. Klar ist aber: Diese Werke sind «Appetizers» für kommende Ausstellungen der üblichen Form in der Galerie an der Museggstrasse.

Und das Publikum? Ist ein solches überhaupt vorhanden? Oder geht die Aktion unter im Meer von Schaufenstern in der Luzerner Innenstadt? Und die Passanten flanieren einfach vorbei, ohne die Werke gross wahrzunehmen? Es scheint nicht so. «Die Wahrnehmung ist sehr gut», weiss Markus Hilfiker. «Die Kunstbox ist ja sozusagen Tag und Nacht geöffnet, und wir haben bereits viele positive Rückmeldungen erhalten.»

«Tolle Idee», würden die Leute sich bei ihm melden. Und: «Ich komme sicher mal vorbei.» Jemand habe sogar per Post geschrieben: «Wir waren hier», und ein Foto beigelegt. Richtiggehende Fanpost also.

Der Engel und Maria – man darf sie erahnen

Und was zeigt das bis morgen im Schaufenster zu sehende Werk der Künstlerin Irene Naef? Ausgehend von einem Meisterwerk der italienischen Frührenaissance des Künstlers Fra Angelico (ca. 1395–1455) hat sich Irene Naef zu einer eigenen künstlerischen Interpretation inspirieren lassen: Sie variiert den intimen Moment der Verkündigung des Engels an Maria auf vier grossen Bildern. Ein fast aquarellartiger Auftrag der Öl- und Acrylfarben verleiht den Bildern etwas Schwebendes. Den Engel und Maria kann man nur erahnen. Mit der nötigen Musse vor dem Schaufenster könnte aus der Ahnung aber mehr werden.

Die Künstler in der «Kunstbox» der Galerie Hilfiker, Museggstrasse 6 in Luzern: bis 29. Mai Irene Naef, 31. Mai–12. Juni Alex Silber, 14.–26. Juni Venice Spescha, 28. Juni–10. Juli Edith Flückiger, 12.–24. Juli Barbara Davi, 26. Juli–7. August Ian Anüll, 9.–21. August Anna-Sabina Zürrer. www.hilfikerkunstprojekte.ch