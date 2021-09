Lucerne Festival: Die Dirigenten Jakub Hrůša, Mirga Grazynite

Lucerne Festival Die Moderne schlägt sowohl mit ruhigen als auch wirbligen Dirigierstilen die Klassik Auf die Interpretation kommt es an. Beim Mozarteumorchester Salzburg und den Bamberger Symphonikern bestätigen das Schumann und aktuelle Komponisten - sowie die ganz unterschiedlichen Handschriften von Dirigent Jakub Hrůša und Dirigentin Mirga Grazynite-Tyla. Roman Kühne 08.09.2021, 10.44 Uhr

Klarer, ruhiger Stil: Jakub Hrůša dirigiert die Bamberger Symphoniker in einem spannenden Moderne-Programm. Bild: Patrick Hürlimann/Lucerne Festival

Ja, auch die neueste Musik kann das breite Publikum ansprechen. Hätte es dazu noch eines Beweises bedurft, er wurde am Montagabend im KKL von den Bamberger Symphoniker unter dem wieder exzellent dirigierenden Jakub Hrůša eindrücklich erbracht.

Keine der Kompositionen ist älter als sechs Jahre. Alle ziehen konsequent ihren – modernen – Stil durch. Es ist atonal, wild, fordernd. Dennoch wird das Publikum gepackt. Das Wort «spannend» fällt mehrfach unter den Hörern. Die Bravorufe am Ende der Stücke sprechen für sich. Das von der Ernst von Siemens Musikstiftung ermöglichte «räsonanz» Konzert sorgt für einen glanzvollen Abend.

Das Schwärmen der Vögel

Da ist zum Beispiel das Konzert für Violine und Orchester des in Schaffhausen geborenen Beat Furrer. Lange Noten, leichte Verschiebungen in Instrumenten und der Lautstärke entwickeln die Landschaft. Wild, fremd und archaisch. Wie platzende Gasblasen brechen verschiedene Solisten aus diesen Netzen aus, flimmernde Spitzen über dem Grundraunen. Und über dem Ganzen der Geiger Ilya Gringolts. Grossartig spielt er die raffinierten Töne, schraubt den Klang empor und lässt die Spannung nicht mehr los.

Die anderen Stücke sind gleich eindringlich und teils spektakulär. Im Ausschnitt aus dem «Offertorium» von Iris Szeghy gibt die Sopranistin Juliane Banse dem sphärischen, ja religiösen Stück eine plastische Gedankentiefe. Mit stimmlicher Weite malt sie anregende Bilder in den Saal. Im fast 40-minütige «move 01-04» von Miroslav Srnka schieben sich die Klänge und Ebenen wie Vogelschwärme ineinander. Was zufällig wirkt, wird zur variantenreichen Himmelsfigur. Eine Labung für Ohr und Geist.

Ganz unterschiedliche Dirigierstile

Die Bamberger Symphoniker spielen hoch präzise, musikalisch und lustvoll. Ihr Dirigent Jakub Hrůša hat als Einspringer schon beim Lucerne Festival Orchestra mit Dvořák überzeugt. Auch an diesem Abend machen sein klarer, ruhiger Dirigierstil und sein grosser Interpretationshorizont aus der Musik packende Erzählkunst, mit der die neuen Töne erfolgreich dem Publikum vermittelt werden.

Grosse, windmühlenartige Bewegungen: Mirga Grazynite-Tyla dirigiert das Mozarteumorchester Salzburg.

Bild: Peter Fischli/Lucerne Festival Orchestra

Ganz anders der Dirigierstil der Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla am Sonntag. Gross, ja windmühleartig sind ihre Bewegungen. Sie tanzt, springt und paddelt Takt und Intensität, dass es einem schwindlig wird. Es braucht einen Moment, bis sich die Töne und Melodien des Mozarteumorchesters Salzburg über diese Bilder lagern.

Den Startfanfaren in der Trompete sei Dank! Denn der erste Satz von Schumanns erster Sinfonie bringt gleich den Höhepunkt an Agilität und Kolorit. Das Mozarteumorchester Salzburg wechselt sprunghaft Lautstärke und Betonung. Der Klang ist offen. Die Solisten auf Holz und Horn nützen den Raum für kleine Tänzchen. Was zum Auftakt gut funktioniert, sorgt mit fortschreitender Konzertdauer für ein phasenweises Knirschen im Musikgebälk. Dies gilt für die erste wie für die anschliessende zweite Sinfonie von Schumann.

Vor allem die langsamen Sätze verlieren einiges von ihrem Zauber. Mirga Gražinytė-Tyla fordert Schwung und schnelle Tempi. Unruhe und Nervosität statt Weite und Innerlichkeit. Ein teils unpräzises Zusammenspiel ergänzt das durchzogene Bild. Zum Glück ist da noch das Adagio aus der zweiten Sinfonie von Mieczysław Weinberg. Hier lässt die Dirigentin die Akkorde und die Musik einfach fliessen. Praktisch emotionslos gespielt, erzeugt der fliegende Atem der Musik gerade so seine grösste Wirkung.