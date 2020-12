Oper «Die Natur holt zurück, was man ihr stahl»: Deborah Epstein über ihre Inszenierung von Janáčeks «Füchslein» am Luzerner Theater Wegen Corona ist jede Oper eine Rarität. Die Premiere von Leoš Janáčeks «Das schlaue Füchslein» soll am 13. Dezember über die Bühne gehen. Urs Mattenberger 09.12.2020, 20.00 Uhr

Lässt die Liebe auch aus der Distanz knistern: Die Schweizer Schauspielregisseurin Deborah Epstein inszeniert erstmals am Luzerner Theater. Bild: Dominik Wunderli

Musiktheater mitten in der zweiten Coronawelle? Damit ist die Premiere von Leoš Janáčeks Oper am Luzerner Theater eine Rarität. Auch für Regisseurin Deborah Epstein: «Manchmal kam es mir so vor, als würden wir auf einem anderen Planeten leben», berichtet sie von der Probenarbeit und vom Glück, überhaupt spielen zu können.

Zwar wurde «von Anfang bis zum Schluss mit Masken» geprobt. Aber am «körperintensiven Spiel», das ihr als Schauspielregisseurin am Herzen liegt, musste sie keine Abstriche machen:

«Die Sänger haben sich extrem freigespielt, wobei die Masken als psychologisches Auffangnetz sicher geholfen haben.»

Auch die Corona-Taskforce des Theaters gab – nach den Vorgaben des Bühnenverbands und der Behörden – grünes Licht für ihr szenisches Konzept für Janáčeks Oper.

Das Coronathema muss man hier «nicht aufpfropfen»

Intendant Benedikt von Peter hatte die Schweizer Regisseurin vor anderthalb Jahren angefragt, das Werk für Luzern zu inszenieren – also lange vor Corona. Janáčeks poetische Märchenoper war für sie selber eine Entdeckung. Der bald 70-jährige Komponist liess sich dazu vom «geliebten Lebensrätsel» seiner späten Jahre, der 38 Jahre jüngeren Kamila Stösslova, inspirieren.

In der Geschichte von der jungen Füchsin (Diana Schnürpel), die ein Förster (Claudio Otelli) einfängt und vergeblich zu zähmen versucht, sah Janáček das Frauenideal, das Kamila für ihn verkörperte. Denn das Füchslein bewahrt sich seine Wildheit und Unabhängigkeit. Es zettelt auf dem Försterhof eine Hühnerrevolution an, bricht aus und findet im Wald seine grosse Fuchsliebe, bevor es durch eine Gewehrkugel stirbt.

Damit handelt die Oper nicht nur vom Gegensatz zwischen Tier- und Menschenwelt. Es geht auch um die Natur des Menschen selber zwischen Freiheitsdurst und sozialen Regeln. Hat sich dadurch, dass seit Corona die Natur selber verrückt spielt, Epsteins Inszenierung verändert? «Nein, das Erstaunliche ist, dass das 1923 entstandene Werk in unsere Zeit hineinpasst, ohne dass man das Coronathema aufpfropfen muss», wehrt Epstein ab.

So stand von Anfang an fest, dass das Bühnenbild den Gegensatz zwischen Natur- und Tierwelt auf der einen und der Menschenwelt auf der anderen pointiert herausstellt. Die Regisseurinfreut sich:

«Für die Natur steht bei uns eine riesige Kulissenmalerei. Ein Birkenwald, in dem man mit dem Licht richtig zaubern kann.»

Darin eingelassen ist ein Kubus als Ort für die Menschenwelt – vom Försterhof über den Hühnerstall bis zur Beiz, in der im Stück traurige, einsame Männer ihrer verlorenen Jugend und der damit vergangenen Liebe nachhängen.

Da sei auch der Coronaaspekt mit drin, erklärt Epstein: «Die Natur, der Wald holt sich zurück, was man ihm stahl. Es geht um Erneuerung und den ewigen Zyklus der Natur. Und den Menschen als Teil des Ökosystems.»

Von Altmännerfantasien und balgenden Kindern im Wald

Die Tier- und Menschenwelt vermischt sich, die Perspektiven kehren sich um, wenn auch «die Tiere dem Menschen zuschauen». Diese Durchlässigkeit gilt auch für die farbenprächtigen Kostüme, die die Tiermotive, die Stimmen im Wald, aufnehmen, aber sich nahtlos in menschliche Glitzerkleider verwandeln. Und natürlich trägt das Füchslein einen roten Haarschweif: «Als Zwitterwesen – halb Füchsin, halb Mädchen – entspricht sie ein bisschen der Altmännerfantasie von Janáček selber», lacht Epstein.

Gerade in den erotischen Szenen zwischen dem Füchslein und dem Fuchs im Wald erlebte Epstein eine Überraschung. Sie meint:

«Ohne intensives körperliches Spiel ist diese durchkomponierte Oper nicht denkbar, weil es keine Arien gibt, die zum Rampensingen einladen.»

«Aber ausgerechnet die Liebesszenen, die man unter dem Coronaaspekt für unmöglich halten würde, erwiesen sich als unproblematisch. Ich habe vom Balzverhalten der Füchse gelernt, dass es viel mehr knistern kann, wenn sich die Liebenden umkreisen. Das kann sogar intensiver sein als direkter Körperkontakt.»

Wegen Corona gibt es jedoch musikalische Änderungen. Gespielt wird eine Kammerfassung, in der aber die Anklänge an mährische Folklore griffig zur Geltung kommen dürften. Besondere Lösungen erforderte das Chorverbot. Den Chor der Fuchskinder etwa mussten Knaben der Luzerner Kantorei vorproduzieren, verrät Epstein: «Für die Aufnahme konnten die Knaben und Mädchen an einem der letzten sonnigen Novembertage im Eichwäldli herumbalgen. Ich bin froh, dass wir die Szene der Fuchskinder wenigstens als Video- und Tonaufnahme mit drin haben.»

Premiere (ausverkauft): Sonntag, 13. Dezember, 19.00, Luzerner Theater, Vorstellungen geplant bis 12. Februar. www.luzernertheater.ch. Bitte beachten Sie, dass die Premiere und weitere Vorstellungen bis sicher zum 20. Januar wegen verschärfter behördlicher Coronamassnahmen eventuell nicht stattfinden können.