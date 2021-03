Schweizer Filmpreis «Amazonen einer Grossstadt», «Burning Memories», «Das Spiel», «Wanda, mein Wunder»: Die nominierten Filme für fünf Franken im Streaming Diese Zentralschweizer Filmschaffenden hoffen auf einen Schweizer Filmpreis. 23.03.2021, 20.34 Uhr

«Wanda, mein Wunder» buhlt mit «Atlas», «Mare», «Platzspitzbaby» und «Schwesterlein» um den Schweizer Filmpreis Quartz. Filmcoopi

Bevor am 26. März der Schweizer Filmpreis verliehen wird, werden in der «Woche der Nominierten» alle nominierten Filme online gezeigt. Der Streaming-Link ist am entsprechenden Tag jeweils 24 Stunden aktiv, von 0.01 bis 23.59 Uhr.