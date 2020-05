«Die Reduktion funktioniert gut» – so probt «Tanz Luzerner Theater» im Alten Zeughaus «Tanz Luzerner Theater» zeigt, wie man nach Schutzkonzept proben kann – eine Coronaversion für ein neues Format. Urs Mattenberger 29.05.2020, 18.25 Uhr

Abstand halten: So sieht die Arbeit für die Filmversion von «Tanz 33: Salt» im Alten Zeughaus aus. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Mai. 2020)

Gonçalo Torres dos Reis äugt hinter der Säule hervor wie ein Ermittler, der einem Verbrecher auf der Spur ist. Ein Krimi im riesigen Saal des Alten Zeughauses in Luzern, wo «Tanz Luzerner Theater» nach dem Coronalockdown wieder mit den Proben begonnen hat? Choreograf Michael Langeneckert winkt ab: «Du musst die Säule umarmen und den Körper in Bewegung halten», sagt er zum Tänzer. Der schraubt sich jetzt mit einer Kopfdrehung hinter dem mächtigen Holzständer hervor. Dann folgt der ganze Körper nach, windet sich wie eine Schlingpflanze vielgliedrig rund um den Pfeiler. Und wenn er an ihm hochklettert, überwindet er endgültig die Schwerkraft, aus der er sich zu Beginn vom Boden gelöst hat.

Die Probe zum abgesagten Tanzabend «Tanz 33: Salt» zeigt, wie Theater jetzt nach Coronaschutzkonzepten arbeiten – und wie sie Coronaversionen von aufgegleisten Projekten erstellen. Abstandsregeln lassen sich im Zeughaus leicht einhalten. Der Raum ist so gross wie ein «Fussballfeld», schwärmt Kathleen McNurney, Tanz-Leiterin am Luzerner Theater. Da können selbst neun Tänzer problemlos mit zwei Meter Abstand proben.

Erste Tanz-Koproduktion mit der freien Szene

Eine Dreiergruppe um Dana Iova-Koga schleppt weit hinten Salzsäcke in Zeitlupe in der Art des japanischen Butoh-Tanzes über die jahrhundertealten Bodendielen. Im Gegensatz zu solcher Statik agiert in einer weit entlegenen Ecke Phoebe Jewitt. Sie schnellt ihren Körper mit zuckenden Stromstössen in die Höhe und lässt in raumgreifenden Drehbewegungen rauschhaft die Haare fliegen. Die Vereinzelung, aber auch der Gegensatz zwischen den Bewegungssprachen ist Teil der Corona-Adaption, bei welcher das Stück «Tanz 33: Salt» als Film umgesetzt wird. Für Kathleen McNurney war das wichtig, weil es sich um die erste Koproduktion mit der freien Tanzszene handelt – ermöglicht durch ein Engagement des Tanznetzwerks Reso.

Im Bild: Phoebe Jevitt. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 29. Mai. 2020)

Wie macht man aus einem Bühnenstück ein coronataugliches Filmkonzept? Geblieben ist die ursprüngliche Inspiration durch das Zeughaus, das seit dem 17. Jahrhundert als Korn- und später als Salzspeicher diente. Ausgehend davon sollte der Tanz die Basics thematisieren, «die wir zum Leben brauchen», sagt Choreograf Langeneckert: «Später stellten wir fest, dass diese Auseinandersetzung mit ursprünglichen Bedürfnissen zur Reduktion passt, die Corona von uns verlangt. Reduktion ist ja etwas, was auch in der Kunst gut funktioniert.»

Weil viel Probenzeit entfallen ist, wurde auch das ursprüngliche Konzept reduziert. Geblieben ist der Gegensatz zwischen dem geerdeten Butoh-Tanz, der auf die Vergangenheit verweist, und der dynamischen Bewegungssprache der Gegenwart. «Es ist also kein ausdrückliches Coronastück», sagt Langeneckert: «Aber wir haben versucht, aus den coronabedingten Einschränkungen einen Nutzen zu ziehen für das ursprüngliche Thema.»

Neue Formate – in Luzern bereits erprobt

Einer Corona-Ästhetik entspricht, dass Langeneckert nicht die Synthese sucht, sondern die gegenwartsbezogene Dynamik auf den Ursprung zurückführt, für den der Butoh-Tanz steht: «Das ist aber kein Statement zur Zukunft des Tanzes», lacht er: «Es ist eine Momentaufnahme, die zum Gefühl passt, dass Corona uns alle ausgebremst hat.» Der zehnminütige Film wird im März 2021 im Rahmen eines experimentellen Formats der Tanzsparte in der Box Premiere haben. Damit ist diese «Salt»-Version ein Beispiel für die neuen Formate, die Theater gegenwärtig erarbeiten. Ein solches, in Luzern erprobtes, hat soeben das Opernhaus Zürich bekanntgegeben: In der nächsten Spielzeit werden Orchester und Chor aus einem Probensaal live in das Opernhaus übertragen, um Grosse Oper aufführen zu können. Das Luzerner Theater hatte das vor zwei Jahren für Schumanns «Faustszenen» (im Theater und in der Jesuitenkirche) genutzt. Kommt diese Lösung wieder zum Zug? «Wir haben das diskutiert und es erst einmal verworfen», sagt Intendant Benedikt von Peter: «Es ist vor allem eine finanzielle Frage, das können wir uns momentan nicht leisten.»