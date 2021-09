Festival Volkskulturfest Obwald: Die Schweiz ist mehr als nur ein Notnagel Corona verhindert ein internationales Volkskulturfest Obwald. Doch Martin Hess zauberte auch aus seiner «Schweizer Palette» viel Farbe. Romano Cuonz 02.09.2021, 13.38 Uhr

Die Alpnacher Jodlergruppe Schlieraetal sorgt am Festival Obwald auch für besinnliche Momente.

«Seit 15 Jahren reise ich in der Welt herum und suche authentische Volksmusik, die vermeintlich nicht zusammengeht. Und es dann plötzlich doch tut.» So lautet das Credo von Martin Hess, Erfinder und Leiter des Volkskulturfests Obwald. Dass so etwas gelingen kann, hat er oft bewiesen. Etwa, indem er eine mongolische Sängerin mit einer Obwaldner Jodlerin auftreten liess. Oder ägyptische Musiker mit einer Appenzeller Streichkapell. Solch interkulturelle Spannung verlieh dem Festival seine Einzigartigkeit.

Die Jodlergruppe Schlieraetal. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 29. August 2021) Fraenggi Gehrig und Michael Boesch. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 29. August 2021) Bernhard Betschart und Marcel Oetiker. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 29. August 2021) Simone Felder singt mit musikalischer Begleitung von Adrian Wyrsch. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 29. August 2021) Zugang zum Gelände des Festivals. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 29. August 2021) Betruf von Sonja Lieberherr-Schnyder. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 29. August 2021) Muotathal, Bernhard Betschart, Daniel Schmidig, Heinz Gwerder. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 29. August 2021) Aus Toggenburg und St.Gallen, Simon Luethi, Claudia Luethi und Christian Naef. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 29. August 2021) Stimmungsbild aus den ZuschauerInnen Plätze. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 29. August 2021) Adrian Würsch, Schyzerörgeli - Simon Lüthi, Schwyzerörgeli - Claudia Scheuber-Lüthi / Bassgeige- Marcel Oetiker, Schwyzerörgeli. Bild: Jakob Ineichen (Giswil, 27. August 2021)

Nun hat Corona auch ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Letztes Jahr konnte Obwald nicht stattfinden. Und heuer mussten die Musiker aus dem vorgesehenen Gastland China absagen. Doch Hess fand einen Ausweg.

«Jetzt schaue ich unser Land an, als ob es allein wäre und es den Rest der Welt gar nicht gäbe.»

Und bringt damit das Publikum einmal mehr zum Staunen. Hört man genau hin, fällt es einem wie Schuppen von den Augen. Beim «Juizä, Örgelä oder Zäuerle» sind Obwalden, das Muotatal oder das Toggenburg ebenso verschieden wie Georgien und die Schweiz. Der Engelberger hat einmal mehr Musik entdeckt, die ihm, wie er betont, «Hühnerhaut beschert».

Auch den Städtern Volksmusik nahebringen

Das diesjährige Obwald weist zwei völlig unterschiedliche Teile auf und schwingt sich zum bewegten Crescendo auf. «Volksmusik von Schweizern, diese Palette steht mir zur Verfügung», sagt Hess. Er weiss, dass mittlerweile vor allem Städter aus Zürich, Basel, Bern und dem Aargau herkommen. Leute, die mit Volksmusik oft wenig am Hut haben. Ihnen will er vorab Eigenheiten ursprünglicher Volksmusik nahebringen. Sachte, mit Naturjodelvarianten und traditioneller Musik in Reinform.

Zum Auftakt urige Alphorn- und Bücheltöne der Illgauer Markus und Hermann Bürgler. Darauf bekommt man zwei Handorgeln und einen Bass aus dem Muotatal und Uri zu hören. Es regnet aufs Zeltdach, ist kühl, das Publikum muss sich erst einmal akklimatisieren. Doch wie die Obwaldner Jodlerinnen Cindy und Corinne Rohrer mit fein nuancierten, tragenden Stimmen den bekannten Rymann-Natuirjuiz «Hech obä» singen, springt der Funke. Stimmung kommt auf. Das «Echo vom Schattenhalb» mit zwei Örgeler und einem Bassisten nimmt einen mit ins Muotatal, zum «Hänsli im Garte».

Weiter geht’s ins Toggenburg und nach Appenzell Ausserrhoden, wo «Neckerschuppel»-Sänger eher melancholisch und bedächtig «Chlause-Zäuerli-Töne» anschlagen. Auch Christian Näf, Simon und Claudia Lüthi lassen mit Schwyzerörgeli, Bass und Hackbrett typische Ostschweizer Volksweisen erklingen. Dann erstmals polternder Applaus und begeisterte Zwischenrufe: «Natur Pur» mit kehligen, rauhen Stimmen hat ihn sich verdient. Mit «Jüüzli» wie sie wohl nur auf den berühmten Schratten des Muotatals entstehen können.

Und nun spielt die Obwald-Magie

Gleich nach der Pause ein Höhepunkt: Gewollt ohne Ansage, ohne Mikrofon singt die Toggenburgerin Sonja Lieberherr-Schnyder den Betruf. Und, obwohl dieser älteste und andächtigste Sprechgesang unserer Heimat überhaupt nicht hierher zu passen scheint, dauert es keine fünf Sekunden, bis es im zuvor rauschend lauten Festzelt mucksmäuschenstill wird. Niemand, der von dieser Stimme nicht berührt wäre!

Nun beginnt die Magie des Stübchens hinter der Bühne zu spielen. Dort nähern sich jeweils Formationen einander an – über alle Kantonsgrenzen hinaus und bis in die frühen Morgenstunden.

«Faszination beginnt dort, wo etwas Aussergewöhnliches geschieht»,

propagiert Hess und mischt nun Farbtöne jeder Art. Die Toggenburgerin Simone Felber mit fast klassischer Mezzosopran Stimme tritt mit dem einfühlsam spielenden Nidwaldner Örgeler Adrian Würsch auf. Der Muotataler Bernhard Betschart mit dem Altendorfer Marcel Oetiker. Fränggi Gehrig, aus Uri, und Michael Bösch, aus der Alder Dynastie, musizieren mit Handorgel und Geige erstmals gemeinsam. Es lohnt sich. Die Alpnacher Jodelgruppe Schlierätal mit vollem Chorklang und reinen Solostimmen lässt für einige Minuten besinnlich lauschen.

Dann fetzt es nochmals so richtig: Wenn der geniale Altendorfer Schwyzerörgeler Marcel Oetiker im Trio mit dem facettenreichen Ebnat Kappeler und dem Emmetter Adrian Würsch zusammen improvisiert. Das traute Örgeli für einmal wild, kantig und schräg, so wie wir – und wohl auch die beiden – es noch eine Woche zuvor kaum kannten. Ein Obwald mit Gastland Schweiz, an dem Martin Hess erst den Most und später als Essenz den Schnaps serviert.