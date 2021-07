Elektronik-Musik Das zweite Album der Luzernerin Belia Winnewisser zeigt die Sehnsucht nach dem Popsong Das zweite Album der Luzerner Elektronik-Musikerin Belia Winnewisser schwingt zwischen modernem Popsong und abstrakter Elektronik. Pirmin Bossart 04.07.2021, 13.07 Uhr

Belia Winnewisser (31) sang als Jugendliche in der Luzerner Mädchenkantorei. Bild: PD

Ist das Popmusik auf elektronischer Basis oder Elektronik, die wie Popmusik klingt? Belia Winnewisser macht diese Nuancen obsolet. Schon auf ihrem ersten Album «Radikale Akzeptanz» (2019) hörten wir feierliche Pop-Choräle, die von Beats und elektronischem Sound-Konfekt durchsetzt waren.

Nun kommt der Nachfolger «Soda», der ihre Affinitäten zu beiden musikalischen Welten noch weiter ausreizt. Dennoch ist das nicht jener Elektro-Pop, der die gängigen Pop- und Synthie-Reize bedient und sich stromlinienförmig knackig behaupten muss. Die Musik der Luzernerin ist abstrakter und unvorhersehbarer. Aber sie orientiert sich ebenso stark an einfachen Melodielinien und emotionalen Stimmungen.

Wieder auch Chorgesang bis zu futuristisch sakral

Belia Winnewisser, die als Jugendliche in der Mädchenkantorei Luzern gesungen hat, setzt auf «Soda» wiederum den choralen Gesang ein. Ihre feierlichen Linien klingen oft entrückt und bilden im elektronischen Trümmerfeld der Klänge einen Pol der Klarheit. Der erste Track «Ancient Monument» lässt sich mit ein wenig Fantasie auch als futuristische Sakralmusik hören. «Solen» ist ein Songkörper, in dem ein altes Rave-Gefühl schlummert, «So Real» entwickelt hymnisches Pop-Feeling.

Die neun Stücke erscheinen bei jedem Hören mehrschichtiger, obwohl sie mit wenigen Parametern wie Stimme, abstrakten Sounds und Club-Beats gebildet werden. Winnewisser setzt das Material mit Sorgfalt und Sinn für Reduktion zusammen. Was nicht heisst, dass sie kein Pathos zulässt. Aber zum Schwelgen mit Feuerzeug-Gemütlichkeit sind die Stücke dann doch zu kühl konstruiert.

Subtile bis heftige Klangereignisse

Manchmal fühlt man sich in ausgeräumte Sakralräume versetzt, die von subtilen bis heftigen Klangereignissen heimgesucht werden. Andernorts werden – wie auf dem Titelstück «Soda» – emotionale Melodiespuren von elektronischen Perkussions-Konglomeraten kontrastiert. «Peaceful Darkness» oder «The Cry of the Sirens» leben von dunklen Soundtexturen, in denen sich prägnante Klänge, Beats und Bassspuren mit der Sehnsucht nach Pop verweben.

Die heute in Zürich lebende Musikerin hat ihr Handwerk während ihres Masterstudiums «Contemporary Arts Practice» an der Hochschule der Künste Bern (HKB) verfeinert. Dort entdeckte und übte sie auch das vertiefte Hören und das Komponieren. Das neue Album entstand unter Mitwirkung des Kölner Produzenten Phillip Jondo und ist – wie das Debut – bei Präsens Editionen erschienen. Das Label in Luzern ist auch Herausgeberin von «zweikommasieben», einem Magazin für Elektronikkunst.

Winnewisser entwickelt auf «Soda» ihre Handschrift weiter. Sie spielt nicht herum, sie gestaltet und differenziert. Sie öffnet sich dem Experimentellen, aber bringt es in Balance mit der Empfindung eines Songs.

Belia Winnewisser: Soda. www. Präsens Editionen. Weitere Infos: praesens­editionen.bandcamp.com/album/soda