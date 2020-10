Die Festival Strings Lucerne setzen die Corona-Geschichte fort Das Kammerorchester lädt internationale Stars ins KKL und beeindruckt sinfonisch auf seiner CD mit der Geigerin Midori. Urs Mattenberger 21.10.2020, 18.25 Uhr

Die Stargeigerin Baiba Skride tritt zusammen mit Cellist Pablo Ferrández auf. Marco Borggreve/PD

Die Auswirkungen der Coronakrise auf die Kultur lassen sich hautnah am Beispiel der Festival Strings Lucerne illustrieren – von den Anfängen des Lockdowns bis zu den aktuell steigenden Fallzahlen. So war ein Konzert des Orchesters das erste überhaupt, das am 1. März im KKL abgesagt werden musste. Das Verbot kam 48 Stunden vor dem Auftritt im Konzertsaal; die Starsolistin, die Geigerin Midori, war angereist, das Equipment für die ebenfalls geplante CD-­Aufnahme stand bereit.

Geisterspiel auf CD und zwei Solisten live im KKL

Dass die Behörden dem Orchester ein musikalisches Geisterspiel erlaubten, nahm das Ausweichen auf digitale Medien vorweg, das die folgenden Monate prägen sollte. So konnten die Strings im Konzertsaal mit Midori Beethovens Violinkonzert proben und spielen – einfach ohne Publikum und vor Mikrofonen. Die jetzt erschienene Aufnahme ist auch interpretatorisch ein Corona-Dokument ersten Ranges. Als solches ist sie auch Gegenstand der Titelgeschichte, die das englische Musikmagazin «The Strad» in der aktuellen Ausgabe der japanischen Geigerin widmet. In der kommenden Woche ist die Aufnahme zudem «CD der Woche» bei NDR Kultur.

Jetzt geht die Corona-Geschichte des Orchesters weiter. Erstmals nämlich, seit die Infektionszahlen ansteigen, treten am Mittwoch im KKL die Strings mit internationalen Starsolisten auf, von denen einer aus einem Risikogebiet stammt. So gab der Kanton eine Ausnahmegenehmigung für Pablo Ferrández, der aus Berlin anreist. Der aufstrebende Cellist, der letztes Jahr mit einem romantischen Cello-­Ton am Lucerne Festival debütierte, tritt mit der Stargeigerin Baiba Skride einzeln und im Duo auf. Trotz Corona geht für das Orchester der Höhenflug der den letzten Jahren weiter.

Die solistische Doppelbesetzung nutzt das Programm für stilistisch unterschiedliche Akzente. So spielt die lettische Geigerin das fünfte der sechs Violinkonzerte von Mozart, die sie soeben mit dem schwedischen Kammerorchester auf CD aufgenommen hat. Trotz der selbstverständlichen Auseinandersetzung mit historischer Aufführungspraxis bewahrte sie sich beim Spielen selbstbewusst eine persönliche Spontaneität ohne übertriebene «Korrektheits»-­Ansprüche, bekannte sie in einem Interview. Dass das nicht nur für ihre Live-Auftritte gilt, die «auch einfach Spass machen müssen», zeigt die Aufnahme. Da hüpft, säbelt und singt sich die Geigerin mit einem fein­nervigen und ungemein agilen Ton durch das populäre Werk mit dem hinreissenden «Alla Turca»-Finale.

Von Mozart in die Romantik führt Pablo Ferrández als Solist in Tschaikowskys Rokoko-Variationen, und als «La Muse et le Poète» vereinen sich beide Solisten im gleichnamigen, impressionistisch getönten Doppelkonzert von Camille Saint-Saëns – eine Rarität zum Auftakt von dessen Jubiläumsjahr 2021. Treten die Strings hier als Streichorchester auf (in Bearbeitungen beider Solisten), präsentieren sie sich zum Schluss unter Konzertmeister Daniel Dodds nochmals als Mozart-Orchester in der Sinfonie A-Dur KV 201.

Mittwoch, 28. Oktober, Konzertsaal KKL; www.kkl-luzern.ch