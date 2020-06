Ausstellung in der Galerie Vitrine:

«Die Vertikale ist die Lebensachse» Er bringt den Rhythmus eines Bergmassivs auf die Leinwand. Bruno Müller-Meyer interpretiert die Hochalpen. Susanne Holz 19.06.2020, 19.35 Uhr

Der Künstler Bruno Müller-Meyer zwischen Eigernordwand (rechts) und Wetterhornmassiv. Bilder: Manuela Jans-Koch (Luzern, 19. Juni 2020)

Grosse Bergwelt in einer kleinen Galerie. In seiner dritten Sommerausstellung in der Galerie Vitrine zeigt der Luzerner Künstler Bruno Müller-Meyer die Bergmassive des Berner Oberlands. Eiger, Mönch, Jungfrau. Und Wetterhorn. Man steht vor dem grossen Ölbild, welches das Wetterhornmassiv zeigt, zwei mal drei Meter vierzig misst es, und der Künstler sagt:

«Ich möchte die Schönheiten der Schweiz inszenieren, in einer Sprache, die man heute ernst nimmt.»

Eigernordwand. Öl auf Leinwand. 2020. 200 x 155.





Eine Art Wiederbelebung der Alpenmalerei. Der 68-Jährige nennt hier Hodler, Segantini, Turner. Die Bildsprache von Bruno Müller-Meyer ist rhythmisch. Und auch der Künstler selbst ist in fliessender Bewegung, wenn er auf die Steilwände und Felsformationen auf seinen Bildern eingeht:

«Die Nordwand des Wetterhorns, ich mag die Rhythmik. Oben der Firn und grelles Licht, und die Blauschattierungen leiten den Blick nach unten. Das rockt, wie ein Schlagzeug, und das Auge kann tanzen.»

Wer noch mehr tanzen will beim Betrachten, der kann Müller-Meyers Interpretation des Wetterhornmassivs in einer noch grösseren Variante auf sich wirken lassen: im Zürcher Gasthof Albisgütli – das Werk in der «Vitrine» ist der Entwurf für diese grossformatige Auftragsarbeit der jüngeren Zeit.

«Berge waren und sind ein Sehnsuchtsraum»

«Grossformat», so lautet auch der Titel der Ausstellung in Evelyne Walkers Luzerner Galerie. Eine visuelle Reise in die Hochalpen – ergänzt wird diese Reise übrigens durch einen Kurzfilm des Neffen des Künstlers, Phil Meyer. Bruno Müller-Meyer sagt: «Ich verlasse damit die Voralpen, welche ich von meinem Atelier am Vierwaldstättersee aus täglich beobachten kann.» Seit 20 Jahren erlaube ihm dieses Atelier, das Spiel des Lichts zwischen See und Bergen zu studieren.

Gemalt hat der Luzerner schon sehr früh. Auf einem ersten Ölgemälde kopiert der damals Siebenjährige das Matterhorn, das ihm auf einem Bild in seinem Elternhaus so gut gefällt. Der Vater schenkt ihm die Farben. Später studiert Bruno Müller-Meyer Kunst in Genf sowie Germanistik, Philosophie und Kunstgeschichte in Zürich. Und dissertiert über den Poesiebegriff bei Novalis.

Bildmitte: Wetterhorn. Öl auf Leinwand. 2020. 200 x 155.

«Berge waren und sind ein Sehnsuchtsraum», so der Künstler. «Rousseau, Goethe, Turner, Hodler – sie alle entdeckten die Alpen als Gesundungsraum.» Und auch Bruno Müller-Meyer selbst hatte in seinem bisherigen Leben bereits einige prägende Bergerlebnisse: «In der Rekrutenschule war ich als Funker der Gebirgsgrenadiere unter Leutnant Adolf Ogi im Wallis auf der ‹Haute Route›. Und zwei Jahre später durfte ich auf Weltreise einen indischen General auf seiner Pilgerreise in den Himalaya begleiten und die 7000er um mich aufragen sehen.»

Reichenbachfall. Öl auf Leinwand. 2020. 200 x 80

Was Müller-Meyers Bilder von Bergen und Wasserfällen auszeichnet: Zivilisation ist ausgeblendet. Figürliche Platzhalter, wie bei Caspar David Friedrich, sind weggeräumt. Betont ist die Vertikale. «Sie ist die Lebensachse – die Konjunktion von Oben und Unten im Ganzen.»

Hinweis

Ausstellung «Bruno Müller-Meyer – Grossformat» bis 22. 8., Galerie Vitrine, Stiftstrasse 4, Luzern. Offen Do/Fr 14-18.30 Uhr; Sa 12-16 Uhr. Heute, Samstag, nochmals Vernissage mit Künstler, 17-20 Uhr. www.galerie-vitrine.ch