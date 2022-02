Kunstpreisträger Seine Devise lautet: Die Welt mitdenken und Unprätentiöses schaffen Ramon Hungerbühler (32) hat den Ausstellungspreis der Kunstgesellschaft Luzern gewonnen. Seine Kunst spielt mit Überlegtheit. Susanne Holz Jetzt kommentieren 01.02.2022, 20.04 Uhr

Ramon Hungerbühler im Kunstmuseum Luzern, links sein Werk «Wood panel full of paint» (2021). Rechts das Werk «Probably nothing» (2021). Beide Bilder sind gemalt in Acryl auf Leinwand. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Januar 2022)

Da fühlt sich vor einem hellrosa Hintergrund eine stilisierte Blume sehr wohl. Ihre Stängel sind gelb, die Blüten sind grün und violett. Das farbliche Idyll fordert eine kleine Spinne mitten im Bild heraus, sie ist schwarz, stilisiert, verspielt. Der Künstler Ramon Hungerbühler malt genau. Seine Acrylbilder bedienen sich der Pop-Art, des Comics, mitunter auch der Abstraktion. Die Geschichte der Malerei ist zudem immer mitgedacht.

«Der bewusste Umgang mit meinem Medium Malerei ist mir überaus wichtig»

, betont der 32-Jährige. Sechs seiner Werke sind derzeit in der Ausstellung «Zentral!» im Kunstmuseum Luzern zu sehen. Ramon Hungerbühler erhielt im Kontext von «Zentral!» den Ausstellungspreis Solo der Kunstgesellschaft Luzern. Ende Jahr wird man ihn in einer Einzelausstellung im Kunstmuseum sehen können.

Reduktion vor Ausschweifung

Betrachtet man die sechs aktuell ausgestellten Werke dieses Künstlers, ahnt man, dass Ramon Hungerbühler die Reduktion wohl grundsätzlich der Ausschweifung vorzieht. Zu sehen sind ein so poppig wie schlicht gehaltener Käse, ein Magierhut in Knallfarben, drei winzige Strichfliegen auf hellem Grau, ein Duett aus Türkis und Schwarz sowie zwei gemalte Bretter aus Holz. Letztere vereinen zwei Ebenen der Imitation: Während die Leinwand Holz imitiert, imitieren Malerei und Leinwand gleichzeitig dazu die Darstellung von Holz in der Bildsprache der Comics.

Ein eigentlicher Fan von Comics ist Ramon Hungerbühler aber nicht. Doch mag er das Unprätentiöse, klare Linien, klare Farben, zugängliche Motive. Und wie eingangs schon erwähnt, legt er Wert darauf, bewusst zu arbeiten. In Baar im Kanton Zug aufgewachsen, der Vater Schweizer, die Mutter Philippinin, macht Ramon Hungerbühler zunächst eine Ausbildung im Detailhandel und verfolgt zeitgleich eine Karriere als Skateboarder. Anschliessend studiert er Kunst und macht seinen Bachelor in Fine Arts an der Hochschule Luzern.

Kunstpreisträger Ramon Hungerbühler vor seinen Werken im Kunstmuseum Luzern. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 26. Januar 2022)

Heute lebt und arbeitet Ramon Hungerbühler in Zürich. An der Zürcher Hochschule der Künste schliesst er demnächst seinen Master in Transdisziplinarität ab. Auf die Beschäftigung mit Postkolonialismus folgte die Beschäftigung mit der eigenen Hautfarbe. Man habe unter anderem eine Hautfarbe, ein Geschlecht, einen kulturellen Hintergrund, man sei Teil der Kunstgeschichte – damit müsse man sich auseinandersetzen, sagt Ramon Hungerbühler. Und fragt sich etwa:

«Wie positioniere ich mich und mein Werk heute als nicht weisser, männlicher Maler, und wie gehe ich bewusst damit um, dass Malerei so lange weiss und männlich dominiert war?»

Sein Ziel: im steten Dialog und Wachstum mit seinem Medium zu bleiben.

Dabei sind grossformatige Bilder nicht das Ding dieses Künstlers, der sein Atelier als Werkzeug sieht, in dem er sich nicht nonstop aufhalten will. Genaues Malen hingegen ist dem 32-Jährigen wichtig: «Als Kon­trast zu meiner wild expressiven Persönlichkeit. Das ist gesund.»

Ausstellung «Zentral!» im Kunstmuseum Luzern bis 13.2. 2022. Aus 177 Dossiers wählte eine Jury 29 Kunstschaffende mit Bezug zur Zentralschweiz aus. www.kunstmuseumluzern.ch

