Fotografie Ausstellung in Luzern: Die Welt, wie wir sie sehen In der Kornschütte zeigen neun hiesige Fotografinnen und Fotografen Aufnahmen aus der Fremde. Dazu gibt es den Aussenblick auf Luzern und die Zentralschweiz von einer Kolumbianerin. Susanne Holz Jetzt kommentieren 16.12.2021, 19.27 Uhr

Juanita Escobar zeigt ihre persönlichen Eindrücke vom Pilatus, vom Vierwaldstättersee, vom Schnee und vom Mensch. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Dezember 2021)

«Ich bin 36 Jahre alt und habe erst wenige Male im Leben Schnee gesehen.» Die das sagt, ist die kolumbianische Fotografin Juanita Escobar. Die preisgekrönte Fotokünstlerin zeigt aktuell in der Luzerner Kornschütte ihre Eindrücke von Luzern und Umgebung – im Rahmen der Ausstellung «Beyond Borders. Fotowerkschau Luzern 2021». Die von der Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern (Fotodok) verantwortete Ausstellung bringt neun Zentralschweizer Fotografinnen und Fotografen sowie Juanita Escobar als «Photographer in Residence» unter einen Hut.

Die preisgekrönte kolumbianische Fotografin kam den Menschen in der Zentralschweiz näher. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Dezember 2021)

Der Clou: Die Zentralschweizer Fotografinnen und Fotografen zeigen Aufnahmen aus der Fremde – und Escobar zeigt Aufnahmen von hier, gemacht in der für sie fremden Zentralschweiz, mit ihren Bergen und Seen – und dem Schnee. Was machen fremde Welten mit uns, und wie sehen Fremde unsere Welt? Juanita Escobar fotografierte in der Woche vom 7. bis zum 14. Dezember. Auf dem Pilatus, am Vierwaldstättersee, auf Strassen, im Wald. Sie schloss dabei spontan Freundschaften mit ihr bislang unbekannten Menschen und erlebte die Zentralschweizer Umgebung als «Einladung, sich zu bewegen». Die Vielfalt der Landschaft mit Bergen und Seen inspirierte die Kolumbianerin und trieb sie an.

Fotografie lässt uns Zeuge von Identität werden

Juanita Escobar sagt in Zusammenhang mit ihrem Projekt hier: «Fotografie bietet stets die Möglichkeit, Geschichten zu erzählen, auf Konflikte aufmerksam zu machen, Zeuge von Identität zu werden.» Die 36-Jährige erzählt zudem:

«Ich reiste schon mehrmals nach Europa und lebte sogar ein paar Jahre in Ungarn. Und obwohl ich lernte, fliessend Ungarisch zu sprechen, habe ich mich immer weit weg gefühlt, ohne viele Möglichkeiten, die Menschen zu entschlüsseln, ihre Herzen zu erobern, ihnen nahe zu kommen. Nun fühlte ich mich erstmals Menschen in der Fremde und ihren Geschichten etwas näher, ihren Gefühlen und Wünschen.»

Der Fokus der Fotografin und ihr Interesse liegt seit jeher auf zwei Themen: Geschlecht und Territorium.

Die Ausstellung «Beyond Borders. Fotowerkschau Luzern 2021» in der Kornschütte Luzern zeigt zudem noch bis zum 29. Dezember 2021 den Blick von neun Zentralschweizer Fotografinnen und Fotografen auf fremde Welten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Dezember 2021)

Im Dialog über Heimisches und Fremdes, im grenzüberschreitenden Perspektivenwechsel überzeugen aber auch die neun Zentralschweizer Fotografinnen und Fotografen dieser Ausstellung: Martin Bissig, Pearlie Frisch, Matteo Gariglio, Melchior Imboden, Daniel Infanger, Christian Indergand & Max Ehrengruber, Franca Pedrazzetti und Alexandra Wey.

Faszinierend sind etwa die grossformatigen und in Schwarz-Weiss gehaltenen Städteaufnahmen von Melchior Imboden. Der 1956 in Stans geborene und heute international tätige und preisgekrönte Fotograf spielt mit Schärfe und Unschärfe, was seinen Fotografien Poesie, Geheimnis und malerische Kraft verleiht. So wird eine Impression von Moskau im Jahre 1999 zu einem Gedicht aus blitzenden Lichtern, nebelgrauem Himmel und schemenhaften Bauten am Horizont.

Die Ausstellung «Beyond Borders. Fotowerkschau Luzern 2021» in der Kornschütte Luzern zeigt zudem noch bis zum 29. Dezember 2021 den Blick von neun Zentralschweizer Fotografinnen und Fotografen auf fremde Welten. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 15. Dezember 2021)

Ebenso in ihren Bann ziehen die Werke des Luzerner Fotografen Max Albert Wyss (1908 - 1977). Die Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern liess rund 600 seiner Bilder digitalisieren. Die Ausstellung zeigt zwei Serien von Wyss`, entstanden 1931 in Tansania und 1956 in Irland – ein spannender historischer Blick auf das Thema rund um fremde Welten.

«Beyond Borders. Fotowerkschau Luzern 2021» in der Kornschütte Luzern, Kornmarkt 3, bis 29. 12. 2021. Podium mit Ausstellenden und Juanita Escobar: Sonntag, 19. 12. 2021, von 10 bis 12 Uhr. www.fotowerkschau.ch

