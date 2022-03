Klassik Ohne Dirigent, mit Starpianist: Luzerns beste Orchester kreuzen sich im KKL Die Festival Strings Lucerne verlassen die Kammermusik und machen grosse Romantik. Das Luzerner Sinfonieorchester geht den umgekehrten Weg und spielt Barock und Klassik. Beide werden geleitet von einem Starpianisten. Aber nur einmal wird dies zu einem Erlebnis. Roman Kühne Jetzt kommentieren 17.03.2022, 14.43 Uhr

Sind kleine Kammerensembles die besseren Sinfonieorchester? Braucht es einen Dirigenten oder ist es interessanter, wenn der Solist direkt die Spieler leitet? Bis zu welcher Orchestergrösse funktioniert dies? Die Festival Strings Lucerne und das Luzerner Sinfonieorchester suchten diese Woche an zwei Abenden nach Antworten. Beide ohne Dirigent und beide mit einem ungewohnten Repertoire. Während die Festival Strings sich zeitlich nach vorne, Richtung Romantik bewegten, ging das Luzerner Sinfonieorchester einen Schritt zurück, hin zu Klassik und Barock.

So stehen am Dienstagabend im Konzertsaal des KKL die erweiterten Festival Strings Lucerne mit über 40 Musikerinnen und Musikern auf der Bühne. Der ganze Abend wird vom österreichischen Pianisten Rudolf Buchbinder und dem Konzertmeister Daniel Dodds geleitet; einer, den die Besucher wohl nicht so schnell vergessen werden.

Seltene Eintracht: Rudolf Buchbinder leitet die Festrival Strings Lucerne vom Flügel aus. Bild: Fabrice Umiglia

Kostbares Abenteuer

Sicher, Rudolf Buchbinder ist einer der grossen Tastenkönner unserer Zeit. Opus Klassik für sein Lebenswerk, Ehrenmitglied in einem halben Dutzend der renommiertesten Orchester, Aufnahmen des Jahres und, und, und. Was allerdings im KKL passiert, ist selbst in dieser Höhenlage ein kostbares Abenteuer. Das Zusammenspiel, eher eine existenzielle Symbiose, zwischen Orchester und Solisten, macht aus dem grossen Klavierkonzert in a-Moll von Robert Schumann ein aufrüttelndes Erlebnis. Kleinste Nuancen werden von den Festival Strings übernommen und zurückgespiegelt. Das Orchester wogt und wellt. Die Klarinette und das Klavier. Die Oboe und das Klavier. Alles fliesst ineinander. Die Farben perlen durch den Saal. Buchbinder zeichnet mit Vertrautheit und tiefer Wärme. Es ist eine Kraft, die aus dem Innern strömt. Alles macht Sinn. Musik, geboren aus ihrem natürlichen Sein. Eine freudige Spannung – schon im ersten Satz dem Platzen nah –, die sich am Schluss in befreiendem Applaus entlädt.

Mozart sinnlich

Das «Risiko» Romantik hat sich für das Kammerorchester gelohnt. «Für uns steht der kammermusikalische Ansatz in Zentrum, nicht die Romantik», erklärt Hans-Christoph Mauruschat. «Ich denke, es bringt uns und die Musik weiter, wenn wir unsere Flexibilität und Aufmerksamkeit auch auf diese Epoche ausweiten.» Zum Glück, kann man hier nur anfügen. Schon die Stücke vor der Pause – hier in ihrem «angestammten» Garten –, das Klavierkonzert Nr. 11 von Joseph Haydn und das Klavierkonzert Nr. 21 («Elvira Madigan») von Mozart, erklingen mit der gleichen Fülle und Lebendigkeit. Wohlklang, Geist, Witz und Tiefe finden zu seltener Eintracht. Wenn die Orchestermusiker im «Andante» bei Mozart auf jedem Viertel die Textur verändern und der Pianist mit leichtem Flügelschlag seine Linien in der Schwebe hält, dann ist dies einfach perfekt.

Zurück zu den Wurzeln: Fazil Say als Pianist und Dirigent mit dem Luzerner Sinfonieorchester im KKL. Bild: Nadia Schärli (16. März 2022)

Am Mittwoch sind es das Luzerner Sinfonieorchester und der türkische Pianist Fazil Say, die Ähnliches wagen – aber genau in die Gegenrichtung zielen. In den letzten Jahren hat sich das Orchester ein grosses romantisches Repertoire aufgebaut. Der Auftritt an diesem Abend in reduzierter Besetzung und ohne Dirigenten ist damit eher ein «Zurück zu den Wurzeln». Hin zu einer Zeit, als das Ensemble noch deutlich kleiner war. Ihr Chefdirigent Michael Sanderling hat schon mehrfach betont, dass ihm das Pflegen der Ursprünge und des kammermusikalischen Ansatzes wichtig ist. Dies gerade auch im Hinblick auf die romantischen Sinfonien.

Aufgrund einer Ironie der Programmierung spielt Fazil Say zum Schluss ebenfalls das 21. Klavierkonzert von Mozart. Doch der ruhigen Tiefe Rudolf Buchbinders setzt er einen neckischen Schalk entgegen. Akzentuierter im Anschlag, freier in den Tempi und betont in den Kontrasten, zeichnet er ein lebensfrohes Theater. Wenn er in der Kadenz des dritten Satzes mit den Pedalen den Klang mystisch verfremdet, werden fast schon impressionistische Gefühle wach. Die Musikerinnen und Musiker des LSO dirigiert er gleich expressiv. Füsse, Körper, Kopf und Mimik lenken Einsätze und Empfindung. Im Vergleich zu den Festival Strings spielen sie sinfonischer und breiter im Klang. Dies führt zum Beispiel zu einem lichten, strahlenden Andante. Aber auch zu weniger Bewegung. Wenn Fazil Say in den Ecksätzen die Akkorde recht angriffig zeichnet, fällt die Orchesterantwort teils etwas lauwarm aus.

Packende Moderne

Das Orchester interpretiert zwei Sinfonien in Es-Dur (H654) und C-Dur (H659) von Carl Philipp Emanuel Bach. Geleitet von der Konzertmeisterin Lisa Schatzmann vom ersten Pult aus, spielen die Bläser und Streicherinnen kompakt und mit weichem Gesamtklang. Es sind schöne, stimmige Momente – allerdings etwas brav. Die Spitze des Abends ist das lebendige «Yürüyen Köşk», komponiert von Fazil Say. Frisch und fordernd aufgeführt, überzeugt das Werk mit seiner Mischung aus Poesie, Anarchie, stampfenden Rhythmen und weitem Flimmern.

Hinweis: Festival Strings Lucerne & Claire Huangci, Klavier, 3. April, 17 Uhr, Zeugheersaal, Hotel Schweizerhof, Luzern.

